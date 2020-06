Střelec evropského formátu. Schick v Lipsku pálí ostrými, může se zapsat do historie

Lipsko Německá liga mu sedne, v Lipsku se vyloženě našel. Patrik Schick má před sebou milník, díky kterému se může zapsat do historie.

Devět gólů v osmnácti bundesligových utkáních a dalších pět zápasů před sebou. Český útočník Patrik Schick hostuje z AS Řím v bundesligovém Lipsku a každou příležitost, kterou na hřišti dostane, se snaží zužitkovat na maximum.



Kdo se obával, že se po pauze způsobené koronavirovou pandemií bude muset hledat, ten se šeredně spletl. Po restartu sezony mu střelecká forma rozhodně nechybí, ba naopak.

Proti Kolínu nad Rýnem nastoupil od základu a precizní hlavičkou srovnal na 1:1. Načal tak obrat, který přinesl cenné tři body, s výkonem ale spokojený nebyl. „Nezačali jsme úplně dobře, bylo to z naší strany slabé. Vůbec jsme nebyli nebezpeční jako proti Mohuči. Navíc jsme ve středu hřiště ztráceli příliš mnoho míčů,“ všiml si Schick po zápase.

V podobném duchu mluvil i jeho trenér Julian Nagelsmann. „Byl to divný a bláznivý zápas, hrálo se nahoru dolů. Před první inkasovanou brankou jsme hráli jak ponocní. Dostatečně jsme nebránili a nehráli tak dobře, jak jsme mohli. Je ale důležité, že jsme vyhráli. Dostali jsme se zpátky do hry a ve výsledku si i zasloužili vyhrát. Nebyl to ale ukázkový fotbal,“ přiznal po výhře 4:2.

I přesto se Lipsku daří, v tabulce je momentálně na třetí pozici a stále ještě může bojovat o druhou pozici. Na Dortmund totiž ztrácí pouhé dva body.

A vychvalovaný český střelec by v této stíhačce mohl sehrát důležitou roli. Mimo jiné proto, že skvěle zapadl do mladého týmu a že z něj čiší radost ze hry.

Také proto by jej německý klub chtěl přetáhnout z Říma úplně. „Patrik se tady cítí velmi dobře a já si také dost dobře dokážu představit, že s námi zůstane,“ řekl už v dubnu pro německá média sportovní ředitel týmu Markus Krösche.

V takovém případě ale bude muset saský klub sáhnout pořádně do své peněženky, Řím za něj aktuálně chce 26 milionů eur, tedy téměř 700 milionů korun (původní hodnota byla 29 milionů eur, italský celek ji ale během koronavirové krize snížil).

Z přestupu do Německa by těžila i reprezentace

Případnou změnu dresu bedlivě sleduje i reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý.

„Nedávno jsem mluvil s jeho agentem Pavlem Paskou, který vše řeší. Vím, že i Patrik by rád zůstal v bundeslize. Vyhovuje mu mužstvo, jako je Lipsko, zapadl tam, líbí se mu tam. Přál bych mu, aby se v týmu, kde bude hrát, cítil dobře. A aby to případně přenesl k nám do reprezentace,“ řekl v rozhovoru pro iDnes.

Pohodu, kterou ve svém aktuálním týmu zažívá, přenáší i na hřiště. Nezáleží, zda nastupuje v základu, či pouze střídá na posledních deset minut. Vždy hru oživí a udělá maximum, aby svému týmu pomohl k výhře. Výsledkem je prozatímních devět gólů a toto číslo může ještě navýšit, do konce sezony totiž zbývá pět dalších zápasů.

Pokud by se mu to podařilo, stal by se prvním českým fotbalistou po dlouhých patnácti letech, který by během jediné sezony vstřelil v bundeslize deset a více branek. Naposledy se to povedlo v sezoně 2004/05 Vratislavu Lokvencovi a Janu Kollerovi.

Do historických tabulek by se ale další trefou zapsal ještě víc. Stal by se totiž vůbec prvním Čechem, který by za jednu sezonu zaznamenal deset a více tref ve dvou z pěti nejprestižnějších evropských lig. Ve svém premiérovém ročníku v Sampdorii si totiž připsal jedenáct branek.