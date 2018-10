Střelec jablonecké branky: ‚Nebyl to takový problém dát gól,‘ usmíval se Považanec

JABLONEC NAD NISOU/PRAHA Jabloneckého záložníka Jakuba Považance mrzela remíza 1:1 s Astanou, protože cítil, že domácí fotbalisté měli v utkání třetího kola Evropské ligy na víc. Podle autora vedoucího gólu Severočeši mohou za dva týdny na hřišti kazašského soupeře zvítězit a vrátit se do hry o postup.

„Dá se říct, že Astana celý zápas nechala hru na nás a hráli na to, jestli uděláme chybu, nebo dají nějaký gól ze standardky. Je to velká škoda, měli jsme na víc než na bod,“ řekl Považanec novinářům.

Skóre zápasu otevřel už ve čtvrté minutě, ale hosté za sedm minut srovnali. „Minulý zápas s Dynamem Kyjev (2:2) jsme dostali rychlé dva góly. Teď jsme se toho snažili vyvarovat a to se nám podařilo. Dali jsme první gól, což nás nakoplo. Potom asi po naší chybě jsme dostali zbytečný gól. Pak se Astana už stáhla dozadu a dobře to odbránila,“ konstatoval slovenský středopolař.

Po akci Tomáše Holeše se v šestnáctce prosadil přesnou střelou a navázal na své dvě trefy ze sobotního ligového utkání v Příbrami (6:0). „Dával to instinktivně a ještě to tam někdo tečoval. Já už jsem tam byl sám a nebyl až takový problém dát gól,“ popsal Považanec. „Konečně mi to tam padá, ale dneska bych ten gól určitě vyměnil za tři body,“ doplnil sedmadvacetiletý záložník.

Ve druhém poločase další velkou šanci neproměnil. „Viděl jsem gólmana, že byl ve středu branky. Snažil jsem se to dávat na první tyčku, ale dobře ji vykryl. Už jsem skoro slavil, ale bohužel to chytil,“ litoval Považanec.

Jablonec je po třech duelech ve skupině K poslední se dvěma body. Astana má stejně jako Dynamo Kyjev pět bodů, Rennes tři body. „Škoda, že jsme nevyhráli, protože by ta skupina byla zamotanější. Ale teď bude důležitý zápas v Astaně pro to, jak to bude dál vypadat. Když se nám tam podaří vyhrát, stále ještě budeme mít nějakou naději na případný postup,“ uvedl Považanec.

„Určitě to bude rozdílný zápas, protože na umělé trávě jsou zvyklí víc. Ale my se připravíme, asi také budeme trénovat na umělé trávě. Pojedeme tam s tím, že chceme vyhrát,“ dodal bývalý hráč Dukly a Banské Bystrice.

Podle něj mají jablonečtí fotbalisté v Evropské lize nedostatky. „Když centrujeme, jsou tam v šestnáctce jeden dva hráči. To je velká škoda, protože tam je menší šance najít našeho hráče. To musíme zlepšit. Jinak jsme na míči dobří, držíme míč a dokážeme si vytvořit šance, ale to jsou takové pološance, protože soupeři jsou v Evropské lize kvalitnější než v domácí soutěži,“ uvedl Považanec.