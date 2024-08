Fotbalisté Realu Madrid po výhře nad Bergamem získali pošesté Superpohár

Poslední vítězové Ligy mistrů dalším triumfem odskočili Barceloně a AC Milán, pětinásobným vítězům Superpoháru. Rekord už má sám pro sebe také Carlo Ancelotti, který trofej získal popáté jako trenér. Dani Carvajal a Luka Modrič jsou prvními hráči, kteří Superpohár ovládli pětkrát.

Atalanta v minulé sezoně překvapivě vyhrála Evropskou ligu a o Superpohár usilovala poprvé. Potvrdila se však bilance posledních let, šampion Ligy mistrů vyhrál jedenáct z posledních dvanácti ročníků.

„Kylian Mbappé je skvělý. Silný, s vynikající technikou. Skvělý parťák. Dře pro tým jako pes. Dnes večer si to zasloužil. Ale musíme počítat s tím, že ne každý zápas bude takový,“ řekl TNT Sports záložník Jude Bellingham, který byl vyhlášen mužem zápasu.

„Máme tým s novou tváří. Dnes večer to vypadalo, že to klapne. První poločas jsme stále něco ladili a druhý poločas nám vyšel výborně. Takovéhle večery si musíme užít,“ dodal.

Kylian Mbappé. slaví v prvním zápase v dresu Realu Madrid první gól.

První poločas gól nepřinesl. Skončil nerozhodně na břevna, jinak moc šancí nenabídl. Bylo znát, že hvězdná ofenziva Realu ještě není na startu sezony optimálně sehraná, Atalanta byla navíc na soupeře dobře připravená. Italský celek mohl dokonce otevřít skóre, když de Roonův centr srazil na horní tyč vlastní branky Militao. Již v nastaveném čase zachránilo břevno také Bergamo po ráně Rodryga.

Hned v nástupu do druhé půle favorita podržel gólman Courtois, který skvělým zákrokem vytěsnil Pašaličovu hlavičku na roh. Skóre tak otevřel „Bílý balet“. Vinícius po rychlé akci naservíroval míč Valverdemu, který ho doklepl zblízka do odkryté brány.

Od té chvíle už Real kraloval. Vinícius běžel sám na brankáře Mussa, ale ztroskotal na něm. Gólman zlikvidoval i Bellinghamovu šanci. Anglický fotbalista pak asistoval u první Mbappého trefy v dresu Realu a bylo rozhodnuto.

„Byl to těžký zápas. Druhý poločas byl mnohem lepší. Měli jsme vepředu více prostoru a předvedli, co v nás je. V prvním poločase jsme měli velké problémy. Atalanta hrála výborně,“ řekl Ancelotti. „Mbappé hrál dobře. Samozřejmě jsme hodně silní, ale musíme umět spolupracovat. Dnes večer se nám to povedlo, což fajn. Je to dobrý start do sezony,“ uvedl italský kouč, který jednou získal Superpohár i jako hráč.