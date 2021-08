Chelsea v dramatickém rozstřelu vyhrála trofej pro vítěze Superpoháru UEFA. Penalty vychytal střídající brankář

Lapil balon, chvíli se s ním potěšil a pak ho v euforii vykopl do vzduchu.

Kepa Arrizabalaga, překvapivý hrdina Superpoháru, právě vychytal Chelsea první trofej v nové sezoně.

Přitom bránu střežil celý zápas a většinu prodloužení jeho kolega Mendy, avšak v závěru přišel od kouče Thomase Tuchela tah, nad kterým zůstával rozum stát.

Kepa za lavičky za rozchytaného Mendyho, který předvedl několik dobrých zákroků? Sto osmdesát šest centimetrů za necelé dva metry?

Kouči Tuchelovi dal Kepa za pravdu, když u pravé tyčky chytil rozhodující penaltu Raúla Albiola, kapitána Villarrealu.

Předtím si poradil i s pokusem Mandiho. Musel, protože hned první penaltu nedal Havertz. Tlak byl od té doby na střelcích Villarrealu a neunesl ho až v šesté sérii zkušený Albiol.

V prodloužení gól nepadl, v základní hrací době utkání skončilo 1:1.

Do vedení šla ve 27. minutě Chelsea, která vstoupila do zápasu velmi dobře. Havertz dostal míč do lajny a nacentroval před bránu, Werner natáhl obránce k přední tyči, proto měl Hakím Zijach na penaltě dost prostoru akci zakončit a otevřít skóre.

Vůbec byl u většiny šancí Chelsea, než kvůli zranění ramene musel ještě před poločasem střídat. V úvodu po jeho rohu vyrážel Asenjo střelu Wernera, pak zase po přímém kopu Maročana přestřelil Zouma. Zijachovu nahrávku nedokázal využít také Alonso, jehož střelu Asenjo vyrazil.Jen N’Golo Kanté si příležitost vypracoval sám. Získal míč kousek od vápna Villarrealu a vypálil kousek vedle.

Ve 33. minutě se dostali do šance i vítězové Evropské ligy, konkrétně Boulaye Dia. Toho ale i díky včasnému výběhu dokázal na přední tyči vychytat Mendy.

Pak pro Chelsea začaly krušné chvilky. Zijach po nevinně vypadajícím souboji s Foythem zůstal ležet na zemi, držel se za rameno. Pokračovat rozhodně nemohl, tak na hřiště vběhl Pulisic.

Ještě v závěru prvního poločasu byl blízko vyrovnání Alberto Moreno, ale volej z malého vápna umístil do břevna. Balon ještě skočil blízko brankové čáry a odrazil se ven.

Po pauze zase jiný Moreno, útočník Gerard, mohl trestat chybu Mendyho, který při rozehrávce podklouzl. Brankář Chelsea ale kiks odčinil a konečky prstů střelu vytěsnil na tyč.

Pak si ještě poradil s ranou z úhlu od střídajícího Estupiňána, jenže na vyrovnávací branku Gerarda Morena už byl krátký.

Rüdiger daroval soupeři míč chybnou rozehrávkou, Moreno si poté narazil a poslal ránu mimo Mendyho dosah.

Chelsea vůbec od Zijachova střídání působila zkoprněle, mdle a dost si koledovala. Nepomohlo ani trojí střídání, kdy na hřiště vběhli Mount, Jorginho a Christensen. Zrovna dánský stoper při vyrovnávací brance Morena nešťastně podklouzl.

Pak se ale londýnští fotbalisté přece jen zvedli, rána Alonsa ale skončila v boční síti a šlo se do prodloužení. V něm měli šance Pulisic a Mount, ale ani jeden neuspěl.

Rozhodlo se proto až v penaltovém rozstřelu, který skončil 6:5 pro Chelsea. I díky překvapivému hrdinovi Kepovi.