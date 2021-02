Svědík: Ve Slovácku zažívám nejlepší období kariéry. Slavia je evropské mužstvo, chceme ale uspět

Uherské Hradiště Téměř na den přesně uplynul rok od poslední ligové porážky Slavie v české lize. Slovácko tehdy po brankách Milana Petržely a Ondřeje Zahustela porazilo sešívané 2:0 a potvrdilo, že proti týmům ze špičky ligy umí zahrát dobře.

V současné době má celek z Uherského Hradiště aktuálně nejlepší formu, z devíti posledních kol osm vyhrál a jednou remizoval a před nedělním utkání se Slavií se tak drží na překvapivém třetím místě.

„Pamatuji si ten zápas, z naší strany velmi dobře odehraný. Musím říct, že Slavia od té doby ušla velký kus cesty, což je dokázané výsledky a předvedenou hrou. Odešlo jim pár hráčů a přebudovali kádr, ale pokud kvalita současného týmu není ještě vyšší, tak je minimálně stejná jako před rokem. Proti Slavii ale budeme chtít předvést naše maximum a uspět,“ burcuje pro LN před nedělním zápasem trenér Slovácka Martin Svědík.

Minulý rok skončilo Slovácko v lize deváté, aktuálně je třetí. Co se během té doby změnilo?

Vycházíme z principů, které se dlouhodobě snažíme hráčům vštípit. Na co jsme se nejvíce zaměřili byla organizace v útočné fázi a variabilnost rozestavení. Dneska je to hodně důležité v tom, aby vás soupeř mohl hůře načíst, to byl náš největší záměr. Uzdravil se nám útočník Jan Kliment, takže máme další variantu s Riginem Ciciliou. I toto může do té variabilnosti hry hodně pomáhat.

Přijímáte s ohledem na současné umístění to, že bojujete o evropské poháry?

Jak jsme si nastavovali určité nové návyky, tak důležitým faktorem bylo to, abychom odehráli každé utkání v maximálním možném tempu. Zní to sice jako klišé, ale jdeme do každého zápasu s tím, že chceme zvítězit. S vývojem tabulky samozřejmě vnímáme to, že jsme se posunuli, v principu se ale pro nás nic nemění. Žádné pohárové cíle jsme si nedali, hlavním úkolem bylo konsolidovat mužstvo. Stále zbývá čtrnáct kol do konce ligy a mluvit o pohárech je stále předčasné. Horní část ligy je hodně vyrovnaná, ale samozřejmě jsme rádi za to, kde se aktuálně nacházíme a uděláme maximum proto, abychom nahoře zůstali.

Zažíváte nejlepší období ve své trenérské kariéře?

Dá se to tak říct, určitě je to příjemné období. Za tu dobu, co jsem na Slovácku, jsem mužstvo poznal kvalitou i charakterově. Je příjemné z pohledu trenéra pak vidět, jak to celé graduje a posouvá se, když jsme přišli k mužstvu, tak se zachraňovalo. Nepřicházeli jsme v úplně lehké situaci, ale nakonec jsme splnili cíl a ve skupině o udržení jsme byli první. Druhá sezona byla o tom, že jsme na podzim hráli dobře, ale poté i tím covidem a nedisciplínou z naší strany, kdy jsme se v závěru ligy nechali vylučovat, nám ten závěr moc nevyšel. I možná z důvodu úzkého kádru, kdy máme oproti jiným celkům jako třeba Liberec lehkou nevýhodu. To může být i v současné době faktor, který všechno může ovlivnit.

Kdo je podle vás největší osobností mužstva?

Naší hru máme hodně založenou na práci celého týmu. Víme dobře, jaké hráče tam máme nejzkušenější - Kadlec, Petržela, Hoffman či Daníček . Ač není ještě tolik zkušený, tak výkonnostně mužstvo drží i třeba Marek Havlík. Máme základní osu mužstva, od které se to odráží, ale já osobně bych spíše vypíchl ten tým a celkově jeho práci, na které to máme založené.

Milan Petržela ze Slovácka.

Milan Petržela na Slovácko přišel před dvěma roky z Plzně. Museli jste s ním po jeho příchodu více pracovat z pohledu motivace?

I pro Milana to bylo obtížné, když si ve své kariéře zažil všechny ty věci - spoustu úspěchů, zahrál si v Lize mistrů. Myslím si ale, že Milan rychle pochopil, že přišel do mužstva, které podobné věci za sebou nemá a naopak potřebuje jeho dobré výkony. Samozřejmě bychom chtěli, aby tu křivku výkonů měl stálejší, ale celkově tomu hodně pomáhá. Teď dal v posledních zápasech dva góly a když hraje podle našich představ, tak nám vždycky hodně pomůže. Právě u Milana Petržely a i třeba Michala Kadlece nezáleží primárně na věku ale na tom, jak si pro dnešní fotbal zachovávají rychlost.

Trenérskou kariéru jste začal v Pardubicích, které jste vytáhl až do druhé ligy. Jak vzpomínáte na toto působení a jak hodnotíte jejich aktuální herní projev? Mnoha odborníků Pardubicím na začátku sezony nevěřilo.

Protože Pardubice znám, tak mě jejich výkony vůbec nepřekvapily a ani jsem si nemyslel, že budou za otloukánka. Jejich mužstvo má výbornou organizaci hry a nebojí se kombinovat. Vím, jak se tam fotbal dělá, mají kvalitního trenéra a hodně jim tam svými názory pomáhá i Martin Shejbal. Ten byl člověkem, se kterým jsem v Pardubicích začínal a i pro můj trenérský vývoj to byl nesmírně důležitý člověk v rámci toho, že tam chytal jako brankář, ale i třeba následných rad. Pro Pardubice je to hodně důležitý člověk, který má cit pro konkrétní situace od střídáních po přestupovou politiku. Má velmi dobrý čuch na mladé hráče, z čehož Pardubice poslední dobou hodně těží.

Jako trenér jste působil i v Baníku Ostrava, který jste vytáhl ze sestupových vod. Po podzimu 2014/2015 byl Baník pátý, přesto vás šéf klubu Petr Šafarčík odvolal. Berete to jako křivdu?

Teď už ne, v ten daný moment jsem to ale jako křivdu bral. S odstupem času si ale musí člověk vzít něco i z negativních zkušeností a hledat to, kde sám udělal chybu. Aktuálně se nehodlám pitvat v minulosti a děkuju Baníku za to, že mi dal šanci. Čas ukázal, že to odvolání následně nebylo úplně dobré, to už je ale jiná záležitost. Mě osobně to zase posunulo úplně někam jinam, často vám ty zlé věci hodně pomůžou v další kariéře.

Martin Svědík v roli trenéra Baníku Ostrava.

Váš odchod těžce nesli fanoušci Baníku. Jak na ně celkově vzpomínáte a komunikoval jste s nimi při odchodu?

Já jsem jim v závěru poděkoval za jejich přízeň a celkově nesouhlas s tím, že odcházím z Baníku. Vzpomínám na jejich fanoušky jenom v nejlepším, pro klub jsou nesmírně důležití. Celkově je ale Ostrava na toto velmi náročná. Na jednu stranu je to hodně příjemné, na druhou velká zodpovědnost. Musíte hodně pracovat a mít dobré výsledky.

V neděli hrajete proti Slavii. Může být pro vás výhodou, že bude po Leicesteru unavenější? Co na ten dvojzápas vůbec říkáte?

Skvěle zvládnuté. Slavia potvrdila to, že už to není jenom české mužstvo, ale že je už evropské, což potvrzuje poslední tři roky. Nejdříve se dostali k zápasu proti Chelsea, další rok si zahráli Ligu mistrů a teď jsou zase takto daleko. Jindra Trpišovský má skvělý dar v tom, že si umí skvěle vybírat hráče a včera se to opět ukázalo. Ať už to byl krajní obránce Bah nebo co se povedlo za tu dobu trenérům udělat z Lukáše Provoda. Je to skvělý úspěch vyhrát na půdě druhého mužstva Premier League, za mě velká gratulace. Co se týká nedělního zápasu, tak to podle mě výhodou nebude. Slavia má maratonské hráče, ne náhodou byla sestava v Teplicích, jaká byla. Mají dostatečně široký kádr na to, že kdokoliv nastoupí, tak má kvalitu. Není potřeba se zabývat tím, kdo bude hrát ale celkově nad jejich pojetím fotbalu. O unavenosti jejich hráčů za mě nelze mluvit.