Světlo na konci tunelu? Tvrdík chce na zápasech proti Spartě či Baníku 3000 fanoušků, má podporu Blatného

Praha V době zhoršující se epidemické situace napříč celou republikou to na první pohled může působit jako zvláštní představa, leč fotbal se k ní nyní upíná. „Je naděje, že na příštích zápasech Slavie by mohlo být dva tisíce fanoušků z řad permanentkářů a tisíc hostů z řad integrovaného záchranného systému,“ uvedl šéf vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Jak je to možné?

Skutečná ‚Cesta ze tmy‘. Šéf Slavie Tvrdík: Poučíme se, příště pozveme zdravotníky, já zůstanu uvnitř u televize Jde o součást pilotního projektu Cesta ze tmy, ke kterému se právě fotbalová Slavia v minulých týdnech připojila a nyní má od ministra zdravotnictví Jana Blatného podporu, aby postoupila do další fáze. Pro fotbal to ve složité době znamená naději. Cesta ze tmy je iniciativa vedená Karlem Luxíkem, jejímž cílem je vracet lidi na sportovní či kulturní akce. Zaštítili ji i evoluční biolog a parazitolog Jaroslav Flegr či zpěváci Janek Ledecký s Danielem Landou. Speciální sanitka přestavěná na odběrovou laboratoř v den konkrétní události otestuje metodou PCR všechny návštěvníky, kteří následně s negativním výsledkem mohou do hlediště.

Nejedná se o stejný projekt, na základě kterého mohli vybraní diváci z řad partnerů klubů už na podzimní zápasy evropských fotbalových pohárů na Slavii, Spartu a v Liberci. Tenkrát se v rámci pilotního projektu ministerstva zdravotnictví využívaly „pouze“ méně přesné antigenní testy. Cesta ze tmy ale používá zrychlenou metodu PCR testování, na které spolupracuje i s Emanuelem Žďárským z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Na Slavii už mobilní sanitka fungovala před ligovým utkáním s Pardubicemi a před zápasem Evropské ligy proti Leicesteru, který navštívilo i několik VIP hostů z řad veřejného a politického života včetně bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Z pozice poradce premiéra přitom ve stejný den volal po tvrdém lockdownu. Ministr zdravotnictvi CR podporil pokracovani druhe etapy pilotniho projektu Cesta ze tmy. Je nadeje, ze na pristich zapasech by mohlo byt 2.000 fans z rad permanentkaru a 1.000 hostu bezplatne jako darek vsem z integrovaneho zachranneho systemu. Vsichni PCR test v den zapasu. pic.twitter.com/fNDCk5dx88 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) February 23, 2021 „Je mi líto, že jsme jako klub eticky nevhodným pozváním několika hostů mohli poškodit dosavadní úspěšné výsledky první etapy pilotního projektu,“ poznamenal Tvrdík v dopise ministrovi, který zveřejnil na svých sociálních sítích.

„Chtěl bych Vás ujistit o tom, že případnou druhou etapu pilotního projektu ‚Cesta ze tmy‘ věnujeme výhradně našim fanouškům z řad široké veřejnosti. Současně, po inspiraci finálovým zápasem amerického Super Bowl z letošního roku jsme připraveni jednu třetinu z vyčleněné kapacity (1 000 hostů) poskytnout bezplatně fanouškům z řad integrovaného záchranného systému České republiky, kteří pro nás všechny nasazují životy v boji s pandemií.“

Druhou etapu projektu chce Slavia vyzkoušet na nejbližších ligových duelech s Baníkem Ostrava (7. března), Opavou (20. března) a Spartou (10. dubna). V první fázi bylo před zápasy otestováno pokaždé 300 návštěvníků, kapacity systému jsou však podle dostupných informací mnohem vyšší. Proto chce Slavia nově zaplnit až 15 % procent z kapacity stadionu.

„Testy byly prováděny vždy v den zápasu v čase od 9 do 12 hodin přímo v místě konání akce. Výsledky byly k dispozici organizátorovi a testovaným účastníkům mezi 14 a 15 hodinou,“ přiblížil Tvrdík. Celý systém je prostřednictvím speciálního náramku s unikátním kódem propojen i s turnikety, aby nemohlo dojít k záměně identity dotyčného návštěvníka, popsal pro Seznam Zprávy autor projektu Karel Luxík.