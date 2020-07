Teplický kouč Hejkal: Nevím, co si mám o konci ligy myslet. Je to problém navíc

Teplice Už zase. Jako během nouzového stavu. (Nejen) trenér teplických prvoligových fotbalistů Stanislav Hejkal má plno otázek, ale zatím málo odpovědí kvůli koronaviru, který také sklářům znemožnil dohrát skupinu o záchranu.

„Byli jsme v Milíně na obědě, kde jsme měli odpočinek a přípravu, když jsme se dozvěděli, že se náš zápas v Příbrami nehraje. Takže jsme se otočili a jeli domů,“ líčí Hejkal čtvrteční události. Nedohraná nejvyšší soutěž je mementem, skončila bez určení konečného pořadí a nikdo z ní nesestoupil.



Nakaženého měla ohrožená Opava. Co jste tomu říkal?

Jak všichni píšou, bylo to velmi nečekané... To jsou přesně ty věci, na které jsme my upozorňovali od března dubna, že ta situace je složitá. Někteří lidi to očekávali, někteří si mysleli, že to dopadne postupem Dukly. Nevím, co si o tom mám myslet. Doufám, že všechno proběhlo v pořádku a standardně. A že to vyplynulo ze situace, která tady je. Řeknu to takhle kulantně.

Jeden nakažený a všechno se bortí. Dá se takhle hrát liga?

To si musí vyhodnotit Ligová fotbalová asociace, jak bude postupovat v příští sezoně. Pokud chceme vůbec rozjet další ročník, budeme se muset s koronavirem naučit žít. A musíme tam mít rezervy, co se týče časů, termínů. A hlavně si stanovit jasná pravidla, co dělat, když se objeví nákaza. Abychom věděli, jestli půjde celý tým do karantény, nebo ne, a tak dál, a tak dál. Spíš mám otázky nebo podotázky.

Jaké?

My jsme testovaní jako liga, ale co když v reprezentační pauze pošlu hrát tři čtyři kluky za béčko? A to bude kopat 3. ligu proti mužstvu, které není testované. Další věc je, co Český pohár? Ligové celky nastupují v prvních kolech proti třetiligovým a divizním. Takže to bude stejné: testovaný tým proti netestovanému. To se musí vyřešit. Pro další ročník je spousta otázek.

Přitom času je málo.

V kontextu všeho teď říkám, že jsme udělali velmi dobře, když jsme hráčům dali dovolenou. Ať si kdo chce co chce říká. A od příštího týdne se v klidu můžeme připravovat na další sezonu, která je už za dveřmi. Jestli se vůbec rozehraje.

Teď jste hráčům dali volno?

Ano, do pondělka. Pak už mají individuální běžecké plány a ve středu máme první společný trénink letní přípravy. To už se nám sjede všechno z dovolených, i Ljevakovič, Hyčka, Kučera. A můžeme se chystat na další ročník, který začne za necelé čtyři neděle. Času je málo, pokud ligu rozjedeme 22. srpna. Ale zase opakuji, musíme si najít mantinely, pravidla hry, až se něco stane. Aby to, co se teď přihodilo, nebyl mustr nebo návod pro jiné mančafty v dalším ročníku.

Letní přípravu vám taky komplikuje koronavirus?

Máme naplánované zatím zápasy s Hradcem Králové a Duklou a já doufám, že se odehrají. Měli jsme jet na soustředění na Hlubokou, ale tam nám vypadl přátelák, takže jsme kemp zrušili. Teď zase sháníme přátelák u nás. Chtěli jsme si pomoct přes zahraničního soupeře, jsme blízko Německa, jenže oni vyžadují snad 36 hodin staré koronatesty, což je složité zorganizovat. Ještě jeden mančaft potřebujeme na ligovou generálku, kterou máme 15. srpna.

Takže budete jen doma?

Chtěli jsme být doma i tak, ale třeba dole na jihu, abychom si mohli vyrazit do Rakouska. Jenže i tam nám soupeř padl. Pokud bychom byli přímo v té zemi jako třeba Sparta v Rakousku, je to jiné, než když tam k zápasu vyjedeme od nás. Potom už vyžadují testování.

Budou tři zápasy akorát?

Pro mužstva jako Zlín nebo my, která hrála skupinu o záchranu, je ukončení ligy problém navíc. Teď mám dvě utkání, ale počítal jsem s dvěma ligovými zápasy, které bych využil v rámci přípravy. Bohužel mi vypadly. Teprve se rozhodnu, jak na to budu reagovat. Přípravy všech mančaftů se už rozjíždí. A hlavně uvidíme, jak to dopadne s dalším ročníkem.