Hotovo, Chorý už je slávistou. Mám určitou nálepku a té se nezbavím, tuší

„Chci v životě udělat něco víc, posunout se dál v kariéře. Chci být prospěšný týmu, střílet góly, sbírat body, chci si zase zahrát Ligu mistrů. V rozhodování mi pomohl Jindra Staněk i další reprezentanti ze Slavie,“ prohlásil Chorý.

Před sezonou, ve které mistr postoupí rovnou do hlavní fáze Champions League, jde o bombastický obchod, jaký český fotbal nepamatuje.

Chorý je vítězný typ, střelec i rváč, který by na trávníku vypustil duši. Zároveň ho ale předchází pověst provokatéra a gaunera, kterého fanoušci soupeřů při vzájemných zápasech nemohou vystát.

„Určitou nálepku mám asi v celé republice, té se nezbavím. Budu chtít ukázat fanouškům svou pravou stránku. Že jsem vítězný typ, že nevypustím jediný souboj. Teď si s rodinou zaletím na krátkou dovolenou, pak se vrátím do tréninkového procesu. A budu připravený to odšpuntovat, začít novou kapitolu,“ pokračoval Chorý po podpisu kontraktu v novém klubu.

Navíc se v minulosti vyznal, že byl odmalička sparťanem, což je další věc, která slávistickou obec šestnáct dnů před startem nového ligového ročníku vyloženě dráždí.

Dvoumetrový obr sám nejlépe ví, že ho v Edenu nečeká jen vřelé přijetí. Lidi, kteří mu ve vzájemných duelech spílali, si bude složitě získávat na svou stranu.

Také vedení Slavie o něm mělo zprvu pochybnosti, což přiznal šéf Jaroslav Tvrdík: „Když jsem s tímto návrhem byl konfrontován poprvé, smetl jsem ho.“

Jenže v momentě, kdy klub nesehnal vysněného útočníka v zahraničí, se k nápadu přivést reprezentanta z Plzně opět vrátil. „Postupně se Tomáš dostal do popředí našich posil. I můj názor se postupně měnil. Roli sehráli naši hráči, kteří ho znají. Poznal jsem ho také osobně jako člověka, tátu dvou holčiček. A důležité bylo, že k nám chtěl sám přijít,“ doplnil slávistický boss.

Chorý se definitivně rozhodl v posledních týdnech.

Po Euru o svém záměru informoval i Plzeň, kde ještě v dubnu podepsal vylepšenou smlouvu. „Vždy platí, že dres Viktorie budou oblékat jen hráči, kteří se za něj budou rvát. Tomáš se rozhodl jinak, šlo čistě o jeho volbu a v takovém případě nedávalo smysl transferu bránit,“ oznámil Adolf Šádek, generální ředitel klubu, v chladném prohlášení o Chorého odchodu.

Pro Plzeň byl přitom Chorý v posledních sezonách nesmírně platný, ne-li naprosto klíčový.

V minulé sezoně dal dvanáct ligových gólů, o rok dřív dokonce třináct. Výrazný byl také v Evropě, kde se naposledy podílel na senzační jízdě až do čtvrtfinále Konferenční ligy, a loni v listopadu debutoval také v reprezentaci. Gólem a asistencí ihned pomohl ke klíčovému vítězství nad Moldavskem (3:0) a postupu na mistrovství Evropy, na kterém si pak sám zahrál.

Slavia má posilu také z Řecka Slavii posílil také třiadvacetiletý řecký záložník Giannis-Fivos Botos, který dorazil z druholigového nizozemského klubu Helmond Sport. V Edenu podepsal smlouvu do roku 2028 a už ve středu odpoledne pomohl Slavii gólem k výhře v přípravném duelu s Vratislaví (2:0). Minimálně ligový podzim ale stráví na hostování v jiném týmu z nejvyšší soutěže. Odchovanec AEK Atény v minulé sezoně v dresu Helmondu zaznamenal v 38 druholigových utkáních devět gólů a sedm asistencí. Předtím působil také v moldavském Šeriffu Tiraspol, s nímž v létě 2022 nastoupil proti Plzni ve 3. předkole Ligy mistrů. Za sebou má také působení v mládežnických reprezentačních výběrech.

Jenže vlastní negativní obraz, který má u řady fotbalových příznivců v Česku, si tvořil dávno předtím.

V domácí soutěži i podle komise rozhodčích několikrát unikl červené kartě, kterou poprvé v kariéře viděl – paradoxně dost přísně – až před pár dny na Euru po zápase s Tureckem (1:2), kdy při závěrečné potyčce odhodil míč směrem k jednomu z provokujících soupeřů.

Jedna věc je, že hraje tvrdě a agresivně a souboje s ním bolí každého obránce. Druhá, že mu v české lize v minulosti několikrát procházely i zákeřné zákroky. Dvakrát vůči sparťanskému stoperovi Sörensenovi, kterého ve vzdušných soubojích úmyslně udeřil hlavou (listopad 2022 a září 2023). Nebo při došlápnutí mladoboleslavského brankáře Trmala (prosinec 2023).

„Jsme si vědomi toho, že pro řadu fanoušků to může být přestup kontroverzní. Smyslem přestupové politiky ale má být titul nebo Liga mistrů, tudíž musíme postavit nejlepší tým české ligy. Vidíme v Tomášovi něco, co nám chybí. Je to hráč, kterého nenávidíte, když proti němu hrajete, ale hráč, kterého chcete mít ve svém týmu,“ přesvědčuje Tvrdík.

Chorému bude v lednu třicet let, v Česku působil kromě Plzně také v Olomouci. Na jediném zahraničním angažmá v belgickém Waregemu, kde v sezoně 2020/21 hostoval, se neprosadil.

