Bolí to. Omlouváme se fanouškům, řekl kapitán Souček po průšvihu v Albánii

Proč?

Z první střely na bránu jsme dostali gól a pak bylo těžké to otáčet. Navíc ve chvíli, kdy jsme se radovali z vyrovnání, přišla další rána. I v oslabení jsme to ještě ve druhé půli zkusili, ale dostali jsme góly z brejků.

Jak vám rozhodčí vysvětlil, že vylučuje Mojmíra Chytila? Místo gólu jste šli do deseti.

Hned jsem za ním šel a že prý to řeší VAR. Říkám si: Tak dobře, video to vyhodnotí. Nakonec nám rozhodčí řekl, že se jednalo o úmyslnou ruku, takže druhá žlutá karta. Ať si každý udělá obrázek sám. Mrzí nás to. Tenhle moment prostě zabil zápas.

Tím říkáte, že to byl hlavní důvod prohry 0:3?

Ne, najdou se i další důvody. Ale vyrovnat na jedna jedna, tak jsme zpátky v zápase. Do té doby toho Albánci moc neměli, jen jednu střelu z dálky, my jsme kontrolovali míč. Ale samozřejmě nemůžeme na to svádět všechno, měli jsme dát jiné góly.



Nemyslíte, že rozhodčí podlehli pekelné atmosféře?

Já o rozhodčím nemůžu moc mluvit. Ale jak jsem říkal: Ať si každý udělá obrázek sám. My jsme bojovali, co jsme mohli, dneska to nestačilo.

Zápas pro vás začal asi nejhůř, jak mohl, že?

Jo. Říkali jsme si, že Albánci střílí dobře z dálky a... Byl to pro nás šok, když to znovu zapadlo do brány. Ale byli jsme koncentrovaní, bušili do nich a věřili, že nám taky něco spadne. Bohužel, když to spadlo, gól nám neuznali.



Poslyšte, není to pro vás nejbolestnější kvalifikační porážka v kariéře?

Teď nechci vzpomínat a srovnávat. Prostě chceme postoupit na Euro a tahle prohra prostě bolí. Vím, že jsme tu mohli uspět.

Rázem jste až třetí ve skupině. Velká komplikace pro boj o mistrovství Evropy?

Velká, protože jsme chtěli vyhrát, abychom to měli komfortní. Na druhou stranu to pořád máme ve svých rukách. Teď musíme v neděli urvat povinné tři body s Faery. Pak se uvidí. Ale ano, ztížili jsme si to.





Když jste šli po zápase poděkovat hrstce českých fanoušků, na co jste myslel?

Já jim děkuju, protože museli absolvovat dlouho cestu, aby nás podpořili. Chtěli jsme pro ně odevzdat maximum a dát jim výhru, což se nepovedlo. Takže se jim omlouvám.

Jak se z toho budete zvedat?

Máme na to jen dva dny, třetí den se hraje. Musíme si ukázat, co se stalo a co musíme zlepšit.

Spíš jsem myslel psychicky?

Teď se ukáže, jak je tým silný. Já věřím, že je. Předáme sebevědomí jeden druhému, podpoříme se vzájemně a v neděli to zvládneme.