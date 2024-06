Souček po vyřazení: Metr rozhodčího mě překvapil, chtěl být mužem zápasu

Jeho gól stačil ve druhém poločase pouze na vyrovnání. Češi sice tlačili a hnali se za vítěznou brankou, která by je posunula do osmifinále. V hektickém závěru ale inkasovali podruhé a padli 1:2.

Z Německa odjíždějí s jediným bodem.

Kdy se duel s Turky zvrtnul?

Vstoupili jsme do něj velmi dobře. Byli jsme aktivní, chtěli jsme na ně vlétnout, což se podařilo. Ale první zádrhel přišel ve dvacáté minutě.

Červená karta pro Antonína Baráka?

Myslím si, že celkově byly verdikty rozhodčích dost nešťastné. I tak jsme ale bojovali až do konce, do poslední minuty. Za to chci před klukama smeknout, protože v deseti jsme hráli s Turky naprosto vyrovnaný zápas.

Jenže na Euru končíte, v televizním rozhovoru jste v emocích mluvil i o neúctě rozhodčích k celé zemi. Rozvedete to?

Už v prvním utkání s Portugalskem rozhodčí neviděli faul na Douděru, ani s Gruzií to nebylo úplně ono. Je to největší turnaj v Evropě, důležité momenty jdou proti nám. Tím samozřejmě neomlouvám to, že jsme nezvládli hlavně zápas s Gruzií, ve kterém jsme měli spoustu šancí. Měli jsme je proměnit, vyhrát a bylo to. Ale zpátky k rozhodčím: nevím, jestli všechno bylo úplně fér.

Cítíte křivdu?

Mrzí mě to. Je skvělé, že UEFA chtěla, aby sudí diskutovali jen s kapitány. Já ale mluvil pět minut před koncem s tím tureckým a shodli jsme se, že pan rozhodčí Kovács byl, jak to říct... Namyšlený?

Jak to myslíte?

Nechtěl se bavit s nikým. Řekl bych, že ti nejlepší rozhodčí by neměli být při zápasech vůbec vidět, ale tenhle chtěl být mužem zápasu. Škoda. Křivdu trochu cítíme, ale určitě to nebylo jen o tom.

O čem ještě?

Bylo plno situací, které jsme nevyřešili dobře. Jak v našem vápně, tak v soupeřově. To byly klíčové momenty.

Byl metr rozhodčího výrazně jiný, než na co jste zvyklý třeba i z Premier League?

Jo, byl jsem překvapený. Třeba i u základních faulů. Jsem zvyklý, že se v Anglii věci pouští, hra má spád. Ale tady se pískal faul pokaždé, když šel turecký hráč k zemi. Toho pak soupeři samozřejmě využívali.

U Tomáše Součka je patrné, že v zápase proti Turecku čeští fotbalisté hráli hodně bez míče. Měl jen 24 přihrávek, což je na středopolaře hodně nízké číslo.

Zamluvili jsme brzkou červenou kartu, která utkání ovlivnila.

Jestli jsme ji dostali my – a možná po právu, Turci ji měli určitě dostat taky. A ne jednou. Byl tam i gól Kuchty, kde taky nevím, co bylo. Slyšel jsem, že měl být regulérní. Někdo může říct, že se vymlouváme, ale jiný vidí, že takové momenty ovlivní celý zápas.

Překvapilo vás, že jste Turky i v oslabení dovedli zatlačit?

Tohle bylo skvělé, já si ten zápas vlastně hrozně užil. I díky fanouškům, kterým musím zase poděkovat. Oni byli náš motor, nás bylo o jednoho méně, ale na hřišti to chvílemi nebylo vůbec znát. Turci zakopávali, polehávali, gólman měl dostat možná tři žluté za zdržování. Měli z nás strach.

Co jste řekl jako kapitán v kabině?

Že jsem na všechny moc pyšný. Ale taky, že musíme být koncentrovanější v obou vápnech, proměňovat šance a nedostávat hloupé góly. Pořád věřím, že tenhle tým má v sobě obrovskou sílu. Na budoucnost se těším, ale teď jsme zklamaní, protože jsme chtěli postup.

Měl jste pocit, že jste na tomhle turnaji zažili spoustu nových věcí?

To už od března, změn bylo hodně, s novým realizačním týmem jsme si něco nastavili. V březnu se výsledky povedly, teď na Euru ne. Ale věřím, že nás tohle zklamání nepoloží. Spíš nám může pomoct.