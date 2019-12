Tottenham poprvé pod Mourinhem zaváhal. Byli jsme až moc arogantní, stěžuje si hvězda Spurs

MANCHESTER Trenérovi fotbalistů Tottenhamu Josému Mourinhovi návrat na Old Trafford nevyšel. Spurs jeho bývalému zaměstnavateli Manchesteru United, který ho před rokem propustil, podlehli v 15. kole anglické ligy 1:2.

Po třech soutěžních výhrách za sebou si pod portugalským koučem připsali první porážku. Podle Mourinha i záložníka Tottenhamu Deleho Alliho hosté ke středečnímu duelu špatně přistoupili.

„Říkal jsem hráčům, jak United přistupují k domácím utkáním. Že mají silné začátky, hráči běhají a presují a snaží se vybláznit fanoušky,“ prohlásil na tiskové konferenci Mourinho.

„Musíme vinit jenom sami sebe. Neprohráli jsme kvůli útočnému stylu hry, ale protože jsme k utkání po emoční stránce špatně přistoupili,“ dodal.

Souhlasil s ním i Alli, který v 39. minutě vyrovnávací brankou odpověděl na úvodní gól Marcuse Rashforda z šesté minuty.

„Museli jsme se vyrovnat jejich energii. Neprohráli jsme proto, že by nás přehráli, nýbrž kvůli našemu přístupu. Nebyli jsme dostatečně hladoví a nedokázali jsme je obírat o míče,“ řekl Alli.

„Možná, že v tom hrála roli trocha arogance a přílišného sebevědomí, protože se nám v poslední době dařilo. Musíme se z toho poučit. Takové zápasy vás postaví zpátky na zem,“ uvedl třiadvacetiletý Angličan.

O výhře „Rudých ďáblů“ rozhodl v 49. minutě z penalty druhou brankou večera Rashford.

José Mourinho udělaje pokyny hráčům Tottenhamu.

„United mají doma v této sezoně dobré výsledky proti nejlepším týmům. Ať už to bylo proti Chelsea, Liverpoolu nebo Leicesteru, pokaždé k zápasu správně přistoupili,“ konstatoval Mourinho.



„Je to pro ně jednodušší díky tomu, jak hrají. Nebojí se doma hrát z defenzivy, počkat si a držet emoce pod kontrolou,“ doplnil.

Tottenham po prohře klesl na osmé místo.

„V sobotu hrajeme s Burnley a musíme proti němu získat body, které jsme s United ztratili, abychom se co nejvíce přiblížili pozici, na níž se chceme na konci sezony nacházet,“ řekl šestapadesátiletý Mourinho.

Solskjaer: Byl to znamenitý výkon

Fotbalisté United předvedli podle trenéra Oleho Gunnara Solskjaera nejlepší výkon v sezoně. Slova uznání měl norský kouč pro útočníka Marcuse Rashforda, který dvěma góly zařídil výhru 2:1.

„Byl to znamenitý výkon. Je nešťastné, když jdete po prvním poločase do kabiny za stavu 1:1, protože jsme měli vést o tři nebo o čtyři góly,“ řekl pro klubový web Solskjaer.

„V šatně jsem hráče povzbudil a řekl jim, že to je nejlepší výkon, který zatím předvedli. Doma proti Chelsea (4:0) a Liverpoolu (1:1) se nám v částech utkání dařilo, ale tohle byl vyzrálý výkon,“ doplnil.

Dvaadvacetiletý Rashford v šesté minutě otevřel skóre a čtyři minuty po přestávce vstřelil z pokutového kopu vítěznou branku.

Spokojený Ole Gunnar Solskjaer

„Marcus byl naprosto mimořádný. Předvedl nejlepší výkon za ten rok, co jsem tady. Byl silný, přímý, beze strachu na sebe vázal protihráče. Bude to vynikající fotbalista,“ uvedl šestačtyřicetiletý Solskjaer.



„V sezoně nastoupil téměř ke všem zápasům. Postupně se dostává do lepší formy a nabírá více zkušeností. Vstřelil dva góly po vlastních akcích a mohl přidat další dva. Hrál fantasticky,“ pochválil Solskjaer anglického reprezentanta.

Ten se trefil v každém z posledních tří kvalifikačních duelů o postup na evropský šampionát 2020.

„Rudí ďáblové“ se díky výhře posunuli na šesté místo. V sobotu je čeká derby na hřišti třetího Manchesteru City.

„Dva dny odpočinku a půjdeme zase do boje. Musíme získat co nejvíce bodů. Už před utkáním s Tottenhamem jsem řekl, že je to pro nás šance předvést, co dovedeme,“ prohlásil někdejší hráč United.