Obrovská rána pro Tottenham. Kane si poranil oba kotníky, nejlepší střelec bude chybět několik týdnů

Londýn Fotbalistům Tottenhamu bude nějaký čas chybět nejlepší střelec Harry Kane. Sedmadvacetiletý útočník, který v dosavadním průběhu anglické ligy nastřílel čtrnáct branek, si ve čtvrtečním utkání s Liverpoolem (1:3) poranil oba kotníky.

Kane si nejprve po souboji s Thiagem Alcantarou poranil pravý kotník a poté i pravý po zákroku Jordana Hendersona. Anglický reprezentant sice dohrál první poločas, do druhého už ale nenastoupil. „Druhé zranění bylo horší. Harry není ten typ, co by za nepříznivého stavu střídal jen tak,“ citoval server BBC kouče Josého Mourinha.



„S prvním by ještě zvládl hrát, ale s oběma ne,“ přidal portugalský trenér s tím, že autor čtrnácti gólů a třinácti asistencí by měl být mimo hru několik týdnů. „Některé hráče nejde nahradit. Ale stalo se a musíme si s tím poradit, nic jiného nám nezbývá,“ dodal Mourinho, jehož týmu patří v neúplné tabulce šesté místo.