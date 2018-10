Touhu stát se trenérem mám. Zatím ale buduju filozofii, říká legenda Chelsea Terry

Birmingham Bývalý kapitán Chelsea a anglické fotbalové reprezentace John Terry na rozdíl od některých vrstevníků nespěchá s přechodem do nové role hlavního trenéra. V 37 letech, krátce po ukončení hráčské kariéry, je spokojený s funkcí asistenta v Aston Ville a ambice povýšit zatím nemá.

„Touhu stát se jednoho dne hlavním koučem, jako to udělali někteří kamarádi, samozřejmě mám, ale bude to trvat pár let. Tak čtyři pět počítám. Zatím si pořád buduju myšlenky a svou filozofii,“ řekl BBC bývalý lídr Chelsea, s níž vyhrál pětkrát Premier League, stejný počet trofejí dobyl v Anglickém poháru a také získal titul v Lize mistrů.

Trenérské řemeslo je pro něj však zatím cizí a učit se chce pomalu. Proto začal před pár dny jako asistent v druholigové Aston Ville u Deana Smithe. Dlouholetý kamarád Frank Lampard už ve stejné soutěži vede Derby County, další spoluhráč z reprezentace a nedávná hvězda Liverpoolu Steven Gerrard trénuje slavné Glasgow Rangers.



„Chci je následovat, ale zatím se učím a nejsem připravený. Moje nová role v Aston Ville je perfektní,“ dodal Terry.