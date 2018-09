Trable fotbalové hvězdy. Byl zákrok Ronalda skutečně na červenou kartu?

VALENCIE/PRAHA První zápas za nový tým v Lize mistrů, celkem 154. v nejprestižnější soutěži planety. V dresu Juventusu Turín ale Portugalec Cristiano Ronaldo ve středu odehrál jen necelou půlhodinu, poté zatahal za vlasy obránce Murilla a ze hry byl vyloučen. Poprvé ve svém životě tak Ronaldo dostal v evropských pohárech červenou kartu.

„Jediné, co k tomu mohu říci, je to, že by hlavnímu rozhodčímu ke správnému verdiktu určitě pomohlo video,“ uvedl trenér Juventusu Massimiliano Allegri. „Jsem rozčarován z toho, že jsme šli v Lize mistrů do deseti po takovémto zákroku.“

O čem byla řeč? V 27. minutě se spustila v pokutovém území Valencie strkanice, ze které ale Ronaldo rychle vycouval, aktivní v ní byli hlavně jeho spoluhráči. Hlavní sudí Felix Brych byl od celé situace relativně daleko, navíc zřejmě nesledoval dění ve vápně, ale spíše souboj u postranní čáry.

Brankový na tom byl lépe, od souboje Ronalda s Murillem stál zhruba 10 metrů. Ihned tedy hlásil hlavnímu svůj názor. Sám německý sudí se ho poté několikrát na něco ptal, brankový asistent vždy přikývl.

„Brankoví rozhodčí jsou na hřišti od toho, aby pomohli hlavnímu. Pokud vidí situaci z lepšího úhlu, tak jsou povinni to hlavnímu sudímu sdělit. I pokud by se jednalo o vyloučení, pokutový kop nebo žlutou kartu,“ uvedl exkluzivně pro LN Jiří Kureš, předseda pravidlové komise FAČR.

Brych po této konzultaci zamířil k Ronaldovi a ukázal mu červenou kartu. Utkání sice italský tým dovedl k vítězství 2:0, po zápase se ale mluvilo jen o červené kartě pro portugalskou legendu.

Červená, či žlutá? Záleží na intenzitě

„Tahání za vlasy by se asi mělo klasifikovat jako hrubé nesportovní chování. A to pokud je v přerušené hře, případně mimo souboj o míč. Záleží i na intenzitě samotného zatažení,“ upozorňuje Kureš.

Tahání za vlasy v mužském fotbale nepatří mezi časté přestupky. Dokonce se ani neobjevuje v pravidlech, kde se v letošní sezoně nově objevilo kromě plivnutí i kousnutí, které se taktéž „oceňuje“ vyloučením.

Žlutou kartu by měl sudí udělit tehdy, pokud by se hráč zachoval vůči soupeři bezohledně, nevědom si možných následků svého zákroku. Což mohl být i Ronaldův případ.

„Viděl jsem jen ukázky, ze kterých bylo vidět, že mu sahá na hlavu. Ale jestli ho za vlasy tahal či netahal, to nemohu říci,“ říká Kureš.

Pomohlo by video?

Z opakovaných záběrů je patrné, že třiatřicetiletý Portugalec ruku na hlavě bránícího Murilla měl. Nicméně to, jakou intenzitou a jestli ho za vlasy skutečně zatáhl, není z videa příliš patrné. Navíc hráč Valencie kontaktu přidal.

Je tak otázkou, zda by televizní záběry Brychovi pomohly. Asistent u videa totiž v Lize mistrů zatím dostupný není.

„Videorozhodčí vstupuje do hry tehdy, když jde o jednu ze čtyř situací zmíněných v pravidlech (jde o udělení přímé červené karty, nařízení penalty, dosažení/nedosažení branky a identifikaci hráče – pozn. redakce). Pokud by rozhodčí udělil červenou kartu, a videorozhodčí viděl, že o zákrok na vyloučení nešlo, může hlavnímu sudímu doporučit, aby se šel na monitor podívat. Hlavní rozhodčí totiž ještě své rozhodnutí do pokračování hry může změnit,“ podotýká Kureš.

Kolik zápasů bude Ronaldo chybět?

Při odchodu do kabin uklidňoval Cristiana Ronalda i Pavel Nedvěd, který ostatně o zklamání v Lize mistrů ví své. V roce 2003 zbytečně fauloval v semifinále, dostal žlutou kartu, a protože byla jeho třetí, mohl zapomenout na účast ve finále nejprestižnější klubové soutěže. To nakonec Juventus v zápase s AC Milán prohrál 2:3 po pokutových kopech.

Ronaldo kvůli červené kartě určitě přijde o domácí zápas se švýcarským Young Boys Bern. Navíc s velkou pravděpodobností nedojde ani na jeho návrat na Old Trafford, kde v dresu Manchesteru United mezi lety 2003–2009 působil. Toto utkání se totiž má hrát jako v pořadí třetí utkání základních skupin a Ronaldo nejspíše dostane trest na dva až tři duely.