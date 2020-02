Tragické úmrtí fanouška. Po utkání se střetly dva znepřátelené tábory, na místě byla slyšet střelba

Buenos Aires Jeden mrtvý, dva vážně zranění a mnoho poškozených aut. To je výsledek bojů mezi fanoušky znepřátelených klubů Villa Mitre a Olimpo v Argentině.

Utkání třetí nejvyšší argentinské ligy Torneo Federal A mezi celky Villa Mitre a Olimpo (2:0) bylo odehrané bez přítomnosti hostujících fanoušků, kteří byli potrestáni za předchozí incidenty.

To ale nebránilo skupině 20 fanoušků Olimpa v den utkání vstoupit do čtvrti Villa Mitre. Podle očitých svědků nejprve příznivci rozbili ceduli s názvem oblasti, a poté se dokázali bez problémů pohybovat v blízkosti znepřáteleného stadionu Villamitrense, kde při svém pochodu poničili výlohy obchodů a poškodili auta.

Po chvíli řádění se v jejich přítomnosti objevila podobně početná skupina domácích fanoušků, s nimiž se radikálnější příznivci Olimpa pustili do vzájemného boje. Dle informací policie byl po boji jeden z fanoušků Olimpa nalezen mrtvý, zatímco dva další příznivci byli vážně poraněni, v ulicích byla podle zástupců policie slyšet střelba.

V Česku nedávno zahynul fanoušek Plzně

Podobně nešťastné události se nevyhýbají ani České republice. V cele předběžného zadržení skončil pachatel obviněný z násilné smrti šestatřicetiletého muže, který byl mimo jiné fanouškem fotbalového týmu FC Viktoria Plzeň. Právě kvůli fotbalu se měl incident odehrát.

K tragické potyčce došlo v srpnu loňského roku večer v jednom z restauračních zařízení v Kutné Hoře. Mezi dvěma muži se strhla hádka po prohraném zápase fotbalové Plzně. Jeden ze dvou aktérů sporu byl jejím fanouškem. Hádka eskalovala tak, že si šli muži neshody vyříkat ven.

„Sebrali se a šli ven, já vyběhla hned za nimi, během pár vteřin. On už ležel bezvládně na zemi a ten (…) do něj bušil,“ uvedla v televizi Prima přítelkyně zemřelého. „Předpokládám, že partner upadl a praštil se do hlavy o zem, nebo ho ten druhý strčil,“ přiblížila.