Trend angažování fotbalistů z ciziny klesá, chybí trpělivost i finance. Slavia přemýšlí o expanzi do Afriky

Praha Často se říká, že fotbalové prostředí u nás je specifické. Česká nejvyšší soutěž patří v porovnání s ostatními k těm fyzicky náročnějším, spíše soubojovým. A jak jsme se již několikrát přesvědčili, ne všem kvalitním zahraničním hráčům zdejší podmínky sednou. Po trávnících Fortuna ligy aktuálně běhá 123 cizinců, což v porovnání s ostatními evropskými státy není závratné číslo.

Zahraniční fotbalisté tvoří zhruba čtvrtinu celého hráčského osazenstva Fortuna ligy. Největší zastoupení mají Slováci (38), ale najdeme zde i hráče z Gambie, Jižní Koreje, Martiniku, Gruzie či Bahrajnu.



Česká republika v tomto ohledu oproti zbytku střední Evropy zaostává. Švýcarská nejvyšší soutěž je cizinci tvořena hned z poloviny, více jich působí také v Německu, Polsku, Maďarsku i na Slovensku. Nižší počet zahraničních akvizic (110) najdeme alespoň v Rakousku, jenže ligu u našich jižních sousedů hraje pouze dvanáct mužstev.



„Tamní fotbalový svaz navíc nařídil větší zapojení mladých Rakušanů. Pokud kluby přivádí cizince, dostávají méně peněz. Postavit na nich kádr si může dovolit jen Salcburk, za nímž stojí společnost Red Bull,“ říká pro LN Pavel Zíka, jeden z předních českých fotbalových agentů.

Cizinci musí vynikat

Zíka se v této branži pohybuje už 22 let, takže má spoustu zkušeností a rád dává k dobru nezapomenutelné historky. Přestože už zkraje 90. let hrával za Slavii srbský útočník Dragiša Binič, čerstvý vítěz Poháru mistrů evropských zemí, nebo od roku 1996 ve Slavii, ale poté především za Žižkov Kennedy Chihuri ze Zimbabwe, podle Zíky přivedl „prvního echt cizince“ právě on.

V roce 1998 Liberci dohodil argentinského útočníka Leandra Lazzara Liuniho. „Byl to vyhlášený kanonýr. Do české ligy poprvé naskočil ve stejnou neděli, kdy naši hokejisté porazili Rusko ve finále olympijského turnaje v Naganu. Jel jsem se na něj podívat s lidmi z argentinské ambasády. Jeho debut někdo těžko překoná, proti Opavě se uvedl hattrickem,“ vzpomíná Zíka.

Podle šéfa agentury Global Sports trend angažování zahraničních hráčů v poslední době klesá. Může za to pandemie koronaviru, ale také ekonomika: „Aktuální situace tomu prostě nenahrává, peněz je méně. Roli hraje i česká konzervativní povaha. Pro řadu našich hráčů jsou cizinci těmi, kdo jim bere práci.“

„Spíše si myslím, že s cizinci dostatečně nepracujeme. Někteří přijdou trochu zanedbanější a my nemáme trpělivost se jim individuálně věnovat,“ přidává svůj pohled Antonín Rosa, bývalý hráč Teplic či Mladé Boleslavi a v současnosti expert stanice O2TV Sport.

Cizinci jsou pro českou ligu zajímavým zpestřením, ale jejich velký příliv v krátkém časovém úseku se nemusí vyplatit. Poměrně nedávno se o tom přesvědčila Sparta.

„Panoval tam spor mezi českými a zahraničními hráči, šlo hlavně o rozdílné výše platů. Fotbal je především týmovým sportem, všichni musí táhnout za jeden provaz. A když vše neklape v kabině, projeví se to i na hřišti,“ má jasno Zíka.

Pražanům pokus o internacionalizaci klubu nevyšel, proto se v poslední době zaměřují spíše na domácí scénu a výchovu vlastních odchovanců. Naopak nejvíce zahraničních akvizic (14) má na soupiskách Karviná, hned za ní se nachází Slavia (11).

„Těžko můžete v takhle malé zemi postavit kvalitní a konkurenceschopné mužstvo jen z českých zdrojů. Cizinci naši ligu oživují, ale nesmí jich být deset v základní sestavě. Je lepší poskládat mix doplněný o dva až tři rozdílové kluky odjinud,“ myslí si agent Zíka.



„Dlouhodobě se říká, že cizinci musí být lepší než domácí hráči. Zmiňovali to i Češi, co působili v zahraničí. I já to během kariéry zažil. Jakmile přišel cizinec, musel okamžitě vynikat,“ souhlasí Rosa.

Slavia, klub evropské úrovně

Výborně si v tomto ohledu počíná Slavia, třebaže také jí řada nákupů zahraničních hvězd v roce 2017 nevyšla. Nicolae Stanciu, Peter Olayinka nebo teprve devatenáctiletý Abdallah Sima, zázračný objev této sezony, patří k oporám aktuálního lídra tabulky a největším postavám celé soutěže.

I díky nim jsou sešívaní úspěšní na mezinárodní scéně, kde dělají reklamu nejen sobě, ale celému českému fotbalu. „Z účasti v Lize mistrů a Evropské lize v posledních letech nesmírně těžíme. Získali jsme nejen obrovské zkušenosti a znalosti, ale podařilo se nám zvednout i prestiž a hodnotu klubu,“ pochvaluje si sportovní ředitel Pražanů Jiří Bílek.

Ze Slavie se pod čínskými vlastníky stává atraktivní adresa, což potvrzuje také dění na přestupovém trhu. Během uplynulých osmnácti měsíců vydělal klub na přestupech Tomáše Součka, Alexe Krále a Vladimíra Coufala dohromady 35 milionů eur. „Prolomili jsme zaběhlé standardy v cenách hráčů. Když si za někoho řekneme takovou částku, už to dnes nikoho nepřekvapí,“ říká Bílek.

Zvýšené renomé v Evropě nese i další výhody. Pražané se vzhledem k dostupným finančním prostředkům jako jeden z mála klubů u nás nemusí bát dražších nákupů ze zahraničí, což potvrdili třeba na začátku ledna, kdy za 1,75 milionu eur angažovali dánského reprezentanta Alexandra Baha.

Alexander Bah, zimní posila pražské Slavie.

Ve Slavii si uvědomují, že příchod do jiné země může být pro někoho složitou záležitostí, a snaží se fotbalistům aklimatizaci co nejvíce usnadnit. „Máme tým lidí, kteří hráčům poskytují kompletní servis od pojištění až po bydlení. Často pomáháme i jejich rodinným příslušníkům. Nejdůležitější je pro nás výuka jazyka, aby cizinci mohli co nejrychleji komunikovat s ostatními. Proto hráčům zajišťujeme pravidelné privátní nebo skupinové lekce,“ vysvětluje Bílek.



Cizinci se sešívaným osvědčili. Představitelé aktuálně nejúspěšnějšího českého klubu proto zvažují zajímavou novinku – expanzi na africký kontinent. Podle informací deníku Sport se v Edenu řeší možnost výstavby akademie v Abidžanu, největším městě Pobřeží slonoviny, nebo obsazení této oblasti vlastním týmem skautů a trenérů.

„Afrika v sobě skrývá velký ekonomický potenciál. Hráči odtamtud mají skvělé fyzické parametry a ukazují, že má smysl se touto tematikou zabývat. Diskutujeme, jakým způsobem a jestli vůbec expanzi provádět. Shodujeme se, že největším přínosem pro nás v každém případě bude získání nových zkušeností,“ prozrazuje sportovní ředitel sešívaných.

Bude zajímavé sledovat, jak debata na toto téma ve Slavii dopadne. Myšlenka je to každopádně zajímavá. Český fotbal by se aspoň zase o něco více otevřel světu, před kterým se vždy spíše skrýval.