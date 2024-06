Priske jde do Feyenoordu. Sparta obdrží 60 milionů a koučem jmenovala Friise

Dvě sezony a sbohem. Priske společně se svými dánskými i českými spolupracovníky naučil Spartu zase vyhrávat. Svou prací zaujal i velký klub z vyspělé evropské země.

Nabídka nadchla i jeho. V Rotterdamu podepsal tříletou smlouvu. Když bylo všechno oficiálně oznámeno, Priske se na svém instagramovém účtu se Spartou rozloučil. Byl u toho dojatý.

„Díky kluci! Byla čest a privilegium pracovat s vámi, všem vám přeju jenom to nejlepší. Fanouškům chci poděkovat, jak jste přijali mě a moje kolegy. Bylo to úžasné, skvělé, fantastické a navždy na vás budu vzpomínat. Bohužel, musím se s vámi všemi rozloučit. Jsem si však jistý, že budete v tomhle skvělém klubu, jakým je Sparta, pokračovat dál a poženete se za dalšími úspěchy. Ještě jednou vám přeju jen to nejlepší. A moc se těším, až se uvidíme na Letné,“ řekl Priskě

„Brian dal Spartě dva krásné roky, ve kterých jsme byli opravdu úspěšní. Získali jsme tři trofeje a v druhé sezoně jsme se úspěšně prezentovali i v Evropě. Máme za sebou období, které nás všechny obohatilo, posílilo a přineslo spoustu radosti,“ prohlásil sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Bylo mu jasné, že držet Priskeho na sílu by nemělo smysl, ale při vyjednávání byl tvrdý. Pro Spartu vybojoval vysoké odstupné ve výši 2,5 milionu eur, což je v přepočtu lehce přes šedesát milionů korun.

Protože Rosický už v druhé polovině dubna tušil, že by podobný scénář mohl nastat, na situaci, kterou si nepřál, se připravoval. Tehdy se Feyenoord domluvil na odchodu Arneho Slota do Liverpoolu a Priskeho měl vytipovaného jako jednoho z nejvhodnějších kandidátů.

Friis byl zase adeptem pro Rosického. Ve Spartě je rok a půl, zná prostředí, Priskeho práci a ve své roli měl zároveň velké slovo. Lepšího nástupce by Sparta momentálně nesehnala. Je nejvhodnějším koučem do systému, který Priske pomáhal vybudovat a neustále vylepšovat.

„Měli jsme jasnou představu, jak se v této situaci zachovat, protože zájem o Briana jsme vnímali už v minulosti. Klíčem je kontinuita v našem jasně nastaveném systému, a to jak v dodržování standardů dennodenní práce všech složek A-týmu, tak i v dalším budování na základě jasných herních principů,“ podotkl Rosický.

„Nejdůležitější pro nás bylo pokračovat v práci podle jasně nastaveného klubového systému. Proto jsme zvolili Larse. Je to právě on, kdo má všechny předpoklady, aby se stal úspěšným koučem Sparty. Mluvím o jeho vnímání tréninkového procesu, způsobu koučinku, představě o obrazu hry a jeho taktické vybavenosti,“ zdůraznil Rosický. „Zároveň už víme, že má přesah i směrem k práci v dalších našich kategoriích. Je to velmi pracovitý člověk, který měl na našem herním projevu v posledních osmnácti měsících velký podíl.“

26. května 2024

Než si ho Priske v lednu 2023 přivedl jako náhradu za Thomase Norgaarda, Friis působil jako hlavní kouč v dánských klubech Aalborgu a Viborgu, předtím vedl i rezervu anglického Brentfordu a byl asistentem v Aarhusu. S Priskem se potkal před lety v Midtjyllandu a ve Spartě měl nyní na starosti především ofenzivní stránku hry.

„Fakt, že znám prostředí a všechny kolem, celý přesun do pozice hlavního kouče výrazně usnadňuje. Vím, jak jsou nastavené interní procesy, jaké tu jsou cíle a očekávání. Když navíc dostanete takovouto nabídku od klubu jako je Sparta, není nad čím přemýšlet,“ prohlásil Friis.

Zároveň Rosický vyjednal, že ve Spartě zůstane šéf kondiční přípravy Christian Clarup, což byl další klíčový muž realizačního týmu, jenž se s dánskou reprezentací momentálně chystá na Euro. To jsou další významné body pro sparťanského sportovního ředitele.

Složení kompletního realizačního týmu Sparta oznámí příští týden na startu přípravy.

Priskeho posledním zápasem ve Spartě byl duel s Plzní (1:1) v závěrečném kole ligového ročníku 26. května. V týdnu předtím Sparta triumfovala ve finále poháru v Plzni (2:1) a stvrdila obhajobu titulu vítězstvím 5:0 v Mladé Boleslavi.

„Když vyhráváte, vždycky se bude řešit, že někdo odejde. Ale znáte mě, soustředím se na současnost, na to, co je teď. Navíc jsem hrdý a vděčný, že můžu pracovat ve Spartě,“ říkal Priske, když na Letné naposledy usedl před novináře.

Druhý den odcestoval domů, plánoval, jak si užije třítýdenní volno s rodinou. V polovině června se měl vrátit do Prahy na start přípravy. Se Spartou už loni na podzim podepsal nový kontrakt do června 2026.

Brian Priske narozen 14. května 1977 v Horsens Hráčská kariéra:

Horsens, Aarhus, Aalborg, Genk, Portsmouth, Bruggy, Vejle, Midtjylland, Start Kristiansand Trenérská kariéra:

asistent v Midtjyllandu (2011 až 2016), asistent v FC Kodaň (2016 až 2017), asistent v Midtjyllandu (2018 až 2019), Midtjylland (2019 až 2021), Royal Antverpy (2021 až 2022), Sparta 2022 až 2024), Feyenoord (od 2024)

Jenže slyšel na volání Feyenoordu. Zamířil do Rotterdamu, seznámil se s nabídkou, poznal členy vedení klubu, prohlédl si zázemí. A byl nadšen.

„Briana jsme neoslovili ze dne na den. Byl to proces, který trval mnoho měsíců, do kterého bylo kromě mě úzce zapojeno několik kolegů a odborníků, abychom zjistili, kdo nejlépe odpovídá našemu požadovanému profilu. Jako klub chceme stavět na růstu, který jsme zažili, a na úspěších, kterých jsme v posledních letech dosáhli,“ řekl ředitel Dennis te Kloese, generální ředitel Feyenoordu.

„Když jsme prošli celým procesem, Brian Priske se ukázal jako logická, a proto nejlepší volba. Už v několika klubech ukázal, že umí hráče zlepšovat, hraje útočný fotbal, který lidé u nás na De Kuip vidí rádi. A také má výsledky. Příjemným bonusem je, že mluví holandsky,“ zdůraznil Te Kloese.

Spartu však nizozemský klub do oficiálních jednání zapojil až po několika dnech. Během nich se potřeboval ujistit, že Priske je pro něj ten pravý a domluvit se s ním.

Lars Friis narozen 7. května 1976 Trenérská kariéra: Midtjylland - mládež (2013 až 2015), asistent v Aarhusu (2016 až 2017), individuální trenér v Brentfordu (2018), Brentford B (2018 až 2019), asistent v Aarhusu (2019 až 2021), Viborg (2021 až 2022), Aalborg (2022), asistent ve Spartě (prosinec 2022 až červen 2024), Sparta (od 2024 – ?)

Oba kluby intenzivně jednaly posledních pět dnů. Sparta se nespokojila s odstupným 1,5 milionu eur či 1,7 milionu eur, jak informovala dánská média. Kývla až na značně vylepšenou nabídku.

Pro Spartu je však jeho odchod i tak ztrátou. Vstupuje do ročníku, v níž bude v letních předkolech usilovat o Ligu mistrů. Zároveň se v domácí soutěži hraje o přímý postup do dalšího ročníku Champions League.

Kdo jiný než právě Priske by mohl Ligu mistrů na Spartu vrátit? Naposledy ji klub hrál v roce 2005. Výzvu má před sebou osmačtyřicetiletý Friis.

„Naše filozofie je jasně nastavena. Nejen co se týče dlouhodobých cílů, ale i malých detailů, které řešíme na každodenní bázi. Pevný základ, z kterého vycházíme, je velmi důležitý, jen díky němu můžeme totiž naši dosavadní práci ještě pozvednout. Přestože to budu nyní já, kdo stojí v čele, pořád je nejzásadnější kolektivní výkon celého realizačního týmu,“ upozornil Friis. „Máme za sebou obrovsky úspěšnou sezonu, která vyvrcholila ziskem doublu. To nám ale nestačí a musíme se neustále koukat dál, klást si náročnější cíle a být neustále hladoví.“

Friise i Priske mají vedle mnohých vlastností společné i to, že přebírají týmy, které v posledních dvou letech byly úspěšné.

Feyenoord je jeden z trojice nizozemských gigantů společně s Ajaxem Amsterdam a PSV Eindhoven.

Loni získal svůj šestnáctý ligový titul, letos vyhrál celkově počtrnácté tamní pohár. Zároveň si jako vicemistr zajistil účast v Lize mistrů. Na jeho domácí zápasy chodí průměrně 47 500 diváků. Možná už chápete, proč se Priske do nizozemské nabídky na první pohled zakoukal.

Jaké byly Priskeho dva roky ve Spartě

Než poslední květnový den roku 2022 Sparta oznámila příchod Briana Priskeho, jeho jméno v Česku téměř nikdo neznal. Když po dvou letech odchází, mezi fanoušky zavládl smutek. Tak silný dojem na ně dánský kouč udělal.

Dva ligové tituly.

Triumf v poháru.

Osmifinále Evropské ligy.

Rekordní počet bodů v české lize za sezonu.

Atraktivní fotbal s moderními prvky.

Euforie na tribunách, patnáct měsíců v kuse vyprodáno, celkem jedenatřicet zápasů za sebou.

Po každé sezoně zvolen nejlepším trenérem ligy.

Šlo vůbec dokázat víc? Snad jen zmíněná účast v Lize mistrů chybí. Spartu loni zastavil FC Kodaň, Priskeho někdejší klub a letošní osmifinalista prestižní evropské soutěže.

„První titul provázela určitá nejistota, která byl způsobená tím, že jsme čekali dlouhých devět let. Museli jsme tedy být hodně odolní. V druhé sezoně jsme ovšem jasně ukázali, že jsme nejlepším týmem v Česku. Byli jsme po celou dobu dominantní, hráli skvělý fotbal, vybojovali double a zapsali rekordních ligových 87 bodů. Jsme neskutečně hrdí na to, že kluci titul obhájili. S podobným úspěchem jsem se ve své kariéře doposud nesetkal, stejně tak jako mnoho mých kolegů,“ řekl Priske.

Přitom začátky provázely rozpaky. Tým v létě 2022 vypadl v druhém předkole Konferenční ligy s Vikingem Stavanger, ligu začal porážkou s Libercem. Po sérii remíz ztrácel na čelo tabulky až jedenáct bodů, v prvním derby zažil ostudu, když už do půle Sparta na Slavii prohrávala 0:4.

Pak nastal zvrat. Priske změnil rozestavení, upravil sestavu. Sparta vyhrála na hřišti v té době první Plzně a už ji nikdo nezastavil. Od debaklu v derby až k titulu sparťané zvítězili sedmnáct zápasů a ve čtyřech remizovali.

Priske pro Spartu získal titul po devíti letech. A letos ho poprvé od roku 2001 klub prvenství obhájil. Až na dva výpadky, porážky v Mladé Boleslavi a v Plzni, kdy na pár dnů přišli o první příčku, sparťané ligu ovládli od startu do cíle.

„Jsem ve Spartě šťastný a vděčný, že tu může pracovat,“ opakoval téměř na každé tiskové konferenci. „Co na Letné prožívám, co tady fanoušci vytváří, jsem nikde jinde nezažil.“ Upřímně jste mu to věřili.

Sparta se pod jeho vedením rozzářila. Priske přinesl do celého klubu nový elán, úspěchy a spojil fanoušky

Když však přišla nabídka z Feyenoordu, u Priskeho přebila i jeho dosavadní životní štaci.

Navenek vám nemusí připadat, že nizozemský klub je víc než Sparta, která je na české poměry kolosem. Ale Feyenoord i tamní soutěž je prostě víc. A je odsud blíž, nejen kvůli vzdálenosti, do Premier League, kterou Priske jako pravý obránce hrával sezonu za Portsmouth.

Působil také v Genku, v Bruggách, v Midtjyllandu či v Norsku.

Po skončení hráčské kariéry v roce 2011 se vrhl na trenéřinu. Pět let dělal asistenta v Midtjyllandu, sezonu strávil v FC Kodaň jako pomocník Stale Solbakkena. Poté se vrátil do Midtjyllandu, kde byl od srpna 2019 hlavním koučem, nejdřív dočasným a poté trvalým.

V září 2020 dovedl klub z města Herning do Ligy mistrů, když v závěrečném play off vyřadil Slavii. Po bezbrankové remíze v Praze v odvetě Slavia do 65. minuty vedla, ale nakonec podlehla 1:4. V té době slávisté netušili, že Priske je bude trápit i v dalších letech. Teď si možná oddechnou.

Před příchodem do Sparty byly jeho posledním angažmá Antverpy, s nimiž hrál Evropskou ligu a v belgické nejvyšší soutěži skončil čtvrtý. Když ho vedení po sezoně nečekalo odvolalo, Sparta neváhala.

Rozchod v Antverpách nebyl asi úplně idylický, kouč se s klubem soudil o odstupné a spor vyhrál.

Teď jde do sousedního Nizozemska a do mnohem většího klubu, než jsou Antverpy.

„Přejeme Brianovi hodně štěstí a já osobně mu děkuju za všechno, co pro Spartu odvedl,“ zdůraznil Rosický.