Priske: Bolí to, ale nezbývá než Slavii poblahopřát. V mnoha věcech byla lepší

Pro dánského kouče to bylo třetí derby v sezoně, bilanci nemá dobrou: dvě prohry (0:4 a 0:2) a nedávná šťastná remíza (3:3).

Příští sobotu bude mít Priske další možnost, tentokrát půjde o ligový titul.

„Teď převládají emoce, takže se nezlobte, ale na to, co musíme změnit a jak se poučit, teď konkrétně odpovědět nedokážu. Naším úkolem je hráče vrátit do formy. Pokud chceme Slavii porazit, musíme ze sebe vydat to nejlepší. A musí to být od všech jedenácti hráčů, ne jen třeba od devíti“

Vyhrál lepší tým. V čem vás Slavia přehrála?

Měla sílu, byla lepší fyzicky, byla rychlejší, rychlejší v rozhodování i přemýšlení. A samozřejmě rozhodla kvalita. Tyhle zápasy vám obvykle vyhraje první gól a ten dala Slavia.

Přišlo vám, že jste se ve hře přizpůsobili soupeři?

Slávisti jsou nejlepší v tom způsobu hry, který předvádějí. Pro nás to bylo těžké. Oni zvládali souboje, sbírali druhé míče, byli přímočaří. Slavia má dobrý tým s dobrými hráči, kteří nastupují za reprezentaci. Samozřejmě mají kvalitního trenéra. Je to mrzutá porážka, bolí to, ale to je fotbal a život. Vyhrát mohl jen jeden.

Proč se vám vaši hru předvádět nedařilo? Měli jste málo pohybu?

Těch důvodů bylo víc.. Musím znovu Slavii pochválit. Když se dostane do zápasu tím svým způsobem, tak je to pro soupeře složité. Oni to umí hrát a dnes byli na top úrovni. Někdy vám nezbývá než soupeři poblahopřát. My další derby musíme zvládnout líp individuálně i jako tým. Když ze sebe nevydáte to nejlepší, svoje maximum, tak takové utkání prohrajete. Ale je to i moje zodpovědnost. Je na mně, abych týmu během utkání pomohl a zasáhl do toho. S hráči jsme na jedné lodi a musíme se soustředit na malé detaily, které nám chyběly.

Ukázalo vám pohárové finále, že to proti Slavii takhle nepůjde? Že musíte něco změnit?

Budeme se bavit o systému, o rozestavení, o individuálních výkonech a tom, jakou mají hráči plnit roli. V takovém utkání musí všichni odevzdat maximum, jinak se nám to nepovede. Musím zmínit Karabce. Od něj to byl výkon, jaký by měl v takovém zápase být. Kdyby měl víc štěstí, mohl skórovat. Potřebujete, aby takový zápas všichni odehráli v nejlepší formě, aby předvedli maximum jako dnes Karabec.

Po přestávce, kdy byl stav 0:0, jste změnil rozestavení na čtyři obránce. Proč? Jak hodnotíte efekt tohoto kroku?

Potřebovali jsme posílit střed pole, chtěli jsme tam mít o jednoho záložníka víc, který bude hledat meziprostory. A taky abychom měli míč víc v držení. Místy to pomohlo, ale zase jsme dostali dva góly. Takové zápasy rozhoduje individuální kvalita a my všichni můžeme být lepší než dnes.