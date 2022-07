Cítím se vítaný, říká trenér Priske na prahu sezony. Z Kuchty je nadšený

Nástupce Pavla Vrby přišel do Sparty poslední květnový den. S týmem začal pracovat v polovině června a po pěti týdnech přípravy ve čtvrtek povede Spartu do úvodního utkání 2. předkola Konferenční ligy proti Vikingu Stavanger.

Až bude mít za sebou i odvetu v Norsku, bude se chystat na první ligové kolo proti Liberci.

Dostat se přes tři kvalifikační předkola do základní skupiny evropského poháru číslo tři a v domácí nejvyšší soutěži vyhrát titul, který Sparta získala naposled v roce 2014. To jsou přání i cíle vedení klubu a fanoušků.

„Věřím, že je budeme schopní naplnit,“ prohlásil Priske.

Jste po přípravě optimistou?

Hodně tvrdě jsme v přípravě pracovali. Jsme spolu pět týdnů a taky jsme se potřebovali vzájemně poznat. Snažili jsme se mužstvu vštípit taktické záměry, s kterými jsme do Sparty přišli. Hodně jsme se zaměřili na defenzivní část hry. Máme radost, že jsme v přípravě inkasovali málo branek a soupeře pouštěli jen do malého množství příležitostí. Za začátku byly tréninky hodně fyzicky náročné, chtěli jsme zvýšit intenzitu, aby měli hráči základ pro sezonu. Jsem spokojený s tím, jak se adaptovali na způsob a tempo tréninku. Vidíme to i na datech, třeba kolik toho naběhají ve sprintu. Pro mě je důležité, že hráči se chtějí učit a že rozumí tomu, co po nich chceme. Samozřejmě, že ve čtvrtek nemusí všechno fungovat ideálně.

Jste před startem sezony nervozní?

Cítím se dobře. Cítím, že jsem tady vítaný. Jaký je Sparta klub, si člověk uvědomí, když se prochází po stadionu nebo po tréninkovém centru a vidí fotky, na kterých se slaví trofeje. To si pak udělá obrázek. Dělá mi velkou radost také to, jaké lidi tady poznávám. Moc dobře vím, že si všichni přejí úspěch, že od posledního titulu utekla dlouhá doba. Nervózní nebývám. Jsem v očekávání, jaká bude úroveň hry našeho týmu, jak budou hráči vypadat v ostrých zápasech, jaká bude atmosféra v české lize. Pracujeme hodně společně a velmi tvrdě. A to se mi líbí.

Jak vycházíte s českými asistenty v realizačním týmu, především s trenéry brankářů Zítkou a Ticháčkem? Jak s nimi řešíte nasazení gólmanů?

Především bych chtěl říct, že pro mé kolegy, kteří tady pokračují, to nebyla jednoduchá situace, když přišel nový trenér a k tomu cizinec. Spolupráce s nimi je taková, jakou si představuju, což nám usnadňuje spoustu věcí. To platí i o trenérech brankářů, kteří odvádějí velmi dobrou práci.

A ti brankáři? Kdo bude jedničkou?

Všechny záležitosti konzultujeme na maximum, aby mi pomohli s finálním rozhodnutím. Tomáš Rosický mě přivedl proto, abych ta rozhodnutí dělal. Jsem zodpovědný za to, kdo bude hrát v základní sestavě. Ale kdo bude ve čtvrtek v bráně, na to si musíte počkat. Nezlobte se, to teď neprozradím.

Kdo z nových hráčů vás potěšil nejvíc? A kdo má nejblíž do základní sestavy?

Každý, koho máme na soupisce, má šanci být v základní sestavě. Pro mě je důležité, aby v týmu byla konkurence, nutně ji potřebujeme. Pravda, máme nové hráče a jsme spokojení s tím, jak v přípravě hráli. Obecně jsem spokojený s tím, jak se mužstvo adaptovalo na způsob hry. Cítím, že se hráči chtějí učit a pracovat. Myslím si, že moc nemusím mluvit o Kuchtovi. Všichni, kdo tady sedíte, jeho kvality jistě znáte a víte, co je to za hráče.