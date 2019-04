Trenér Chelsea se zlobí: Před Slavií jste nám dali jen tři dny pauzu, vůbec to nechápu

LONDÝN Trenérovi fotbalistů Chelsea Mauriziovi Sarrimu se nelíbilo, že jeho svěřenci museli sehrát domácí zápas 33. kola anglické ligy s West Hamem (2:0) pouhé tři dny před čtvrtečním úvodním čtvrtfinále Evropské ligy na stadionu pražské Slavie.

Podle italského kouče by vedení Premier League mělo klubům vycházet více vstříc v souvislosti s jejich účastí v pohárech.

„Nedokážu pochopit rozhodnutí Premier League, protože jedeme do Prahy jako anglický tým. Takže je velmi divné, že jsme museli hrát v pondělí. Myslím, že by mohli udělat víc pro anglické týmy v Evropě,“ řekl Sarri novinářům po londýnském derby.

Vedení italské ligy podle něj postupuje citlivěji.

„V Serii A se hraje i v pátek. Týmy, které čekají venkovní zápasy v Evropské lize, mohou požádat, aby domácí soutěž odehrály až následující pondělí. Ale v Anglii je jiná situace a musíme se tady prostě adaptovat,“ konstatoval bývalý kouč Neapole.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Slavia na rozdíl od Chelsea hrála generálku na Dukle (5:1) už v sobotu, ale trenér Jindřich Trpišovský delší čas na odpočinek za velkou výhodu nepovažuje.



„Myslím, že ne. Jsem přesvědčený, že hráče hodně otočí. Koukal jsem, že v první části sezony u nich k rotaci hráčů moc nedocházelo, ale teď k ní dochází. Spousta hráčů hraje dva zápasy a jeden vynechá. Pak hrají v lize s Liverpoolem, třeba se mýlím, ale myslím, že spousta hráčů z pondělka nebude ve čtvrtek hrát,“ uvedl Trpišovský.

„Zvolí možná to, co někdy děláme my. Že zachovají v lize jednu jedenáctku a tu pohárovou ne že by úplně protočili, ale víc do ní sáhnou. Uvidíme, s čím přiletí. Víme, že u nás ani neabsolvují trénink. Program mají ještě nabitější než my. Uvidíme, s čím na nás vyrukují,“ dodal.

Vítězství nad West Hamem, po kterém Chelsea poskočila na třetí místo neúplné tabulky, zařídil dvěma góly Eden Hazard.

Eden Hazard (uprostřed).

Ten první vstřelil ve 24. minutě po krásné individuální akci. „Odehrál skvělý zápas. Když je schopný podat takový výkon, máme štěstí, protože je pro nás pak snadnější vyhrát,“ uvedl Sarri.



Obává se ale, že by Hazard v létě mohl Chelsea opustit. Podle spekulací médií má belgická ofenzivní hvězda blízko k přestupu do Realu Madrid. „Doufám, že to není pravda. Samozřejmě každý trenér by ho chtěl udržet,“ prohlásil Sarri.

„Když se někdo jako Eden rozhodne změnit tým, je to katastrofa. Velmi těžko se hledá další takový hráč, protože na světě jsou jen dva nebo tři hráči na jeho úrovni. Museli bychom zkusit něco jiného, nesnažit se najít nového Hazarda, protože momentálně je unikátní,“ doplnil šedesátiletý trenér.

Hazard patří k nejlepším fotbalistům aktuální ligové sezony a zaznamenal v ní 16 gólů a 12 asistencí. Osmadvacetiletý belgický reprezentant ale v Chelsea působí už od léta 2012 a po příští sezoně mu na Stamford Bridge vyprší smlouva.

„Pokud chce Eden zkusit něco jiného, bude velmi těžké ho tady udržet. Snažíme se zlepšovat a vybudovat jeden z nejlepších týmů v Anglii a následně i v Evropě. Ale myslím, že musíme respektovat Edenovo rozhodnutí,“ řekl Sarri.



Fanoušci West Hamu se snažili rozhodit domácí mužstvo chorály, že Hazard odchází do Realu Madrid, což se jim nepovedlo.

„Nemají pravdu. Nyní se soustředím jenom na Chelsea. Do konce sezony máme spoustu práce a pak uvidíme,“ komentoval to neurčitě Hazard.

„Vyhráli jsme tři ligová utkání za sebou, což je dobré pro naši psychiku. Umístění v nejlepší čtyřce Premier League a Evropská liga jsou naše cíle. Musíme hrát dobře v obou soutěžích a myslím, že na to máme,“ dodal bronzový medailista z loňského mistrovství světa.