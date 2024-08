Fotbalová reprezentace dál s trenérem Haškem. Žádné pochyby, řekl Fousek

Jde o rozhodnutí, které se čekalo. Po neúspěšném Euru se předseda asociace Petr Fousek nechal v rozhovoru pro iDNES.cz slyšet, že odvolání Haška nenavrhne.

„Je zapotřebí si říct, že trenéra jsme pečlivě vybírali jako dlouhodobé řešení, smlouvu jsme podepsali na delší dobu. Ano, rozhodně jsme měli větší očekávání, ale musíme všechno vnímat komplexně. Sportovně, organizačně, ekonomicky,“ řekl Fousek krátce po vyřazení z Eura.

Národní mužstvo na šampionátu vypadlo už v základní skupině, po porážkách s Portugalskem i Tureckem a remíze s Gruzií obsadilo poslední čtvrtou příčku.

Podobně neslavně se na turnaji prezentovalo i herně. Neatraktivní styl bez nápadu – nějak dostat míč na soupeřovu polovinu a centrovat do vápna. K tomu slabá disciplína i individuální výkony.

„Mám největší zodpovědnost za národní tým. A musím souhlasit, že Euro pro nás bylo neúspěšné. Žádné výmluvy, že jsme měli krátký čas, že se něco stalo. Měli jsme prostě postoupit ze skupiny, tým na to měl. Bohužel se nestalo. Naše vystoupení jsme si zhodnotili my i externí agentura, která nám dala data,“ prohlásil Hašek na úterní tiskové konferenci.

Účinkování týmu na Euru skončilo 26. června, ale teprve nyní i kvůli prázdninám a s nimi souvisejícím dovoleným se analýzou vystoupení zabývalo vedení českého fotbalu.

„Byli jsme často tázáni, proč vyhodnocení nebylo dříve. Nechtěl jsem svolávat nějaký mimořádný výkonný výbor hned po Euru, sahat k jiným unáhleným krokům. Je potřeba věci řešit s chladnou hlavou, odstupem. Pochopitelně také ty analýzy mají velký objem,“ vysvětlil Fousek.

„Ivan Hašek má podepsanou dlouhodobou smlouvu. Věnovali jsme se tomu, abychom si vyhodnotili Euro, z čeho se poučit, abychom uspěli v Lize národů,“ řekl Fousek.

O případném vyslovení nedůvěry nedošlo ani na úvahy. „Na tohle téma nepadalo nic,“ poznamenal Fousek.

Výkonný výbor vyslechl Haškovo obsáhlé hodnocení. Zároveň měl k dispozici i podrobnou datovou analýzu. Z hodnocení mimo jiné vyplynulo, že český tým proti soupeřům zaostává v ofenzivních ukazatelích, například mu chybějí tvořiví hráči.

„Z pohledu výsledku jsme to pochopitelně charakterizovali jako neúspěch. Na druhou stranu jsme vzali v úvahu veškeré faktory, jak objektivní, tak subjektivní. Trenér s realizačním týmem nastoupili do funkce v lednu a měli omezenou dobu na přípravu,“ podotkl Fousek.

„Výsledky v přípravě byly dobré. Na Euru jsme si přáli postoupit ze skupiny. Je potřeba říct, že hranice mezi úspěchem a neúspěchem je tenčí než ostří nože, což Euro jasně ukázalo. Bohužel se to nevyvinulo tak, jsme si představovali,“ prohlásil Fousek.

„Projevila se absence našich hráčů v top 5 ligách. Na šampionátu jsme měli nejméně zástupců, kteří ve velkých soutěžích odehráli aspoň 2000 minut. Je znát také absence českých hráčů v domácí lize u předních týmů na klíčových postech. Nepomohla nám ani zranění Sadílka, Schicka a Staňka,“ uvedl kouč.

Do Ligy národů český tým vstoupí 7. září v Gruzii, o tři dny později hostí v Praze na stadionu v Edenu reprezentaci Ukrajiny. Třetím soupeřem je Albánie, protivník z loňské kvalifikace o Euro, se kterým český tým doma remizoval a v Tiraně utrpěl debakl 0:3.

To bylo ještě za někdejšího kouče Jaroslava Šilhavého. Ten poté, co s národním mužstvem na Euro přece jen postoupil, rezignoval. A v lednu ho nahradil Ivan Hašek, jenž podepsal smlouvu do konce kvalifikace mistrovství světa 2026. Ta se bude hrát příští rok.

V Lize národů je Česko po sestupu z elitní úrovně v roce 2022 v Lize B. Vítěz postoupí výš, druhý tým v pořadí bude hrát baráž o postup do Ligy A, třetí baráž o záchranu v Lize B a poslední sestoupí do Ligy C.