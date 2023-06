Trpišovský je podle Britů adeptem na kouče Celtiku. Nejednáme, vzkázal Tvrdík

Celtic hledá kouč poté, co Ange Postecoglou odešel do Tottenhamu Hotspur.

Podle bookmakerů společnosti Betfair jsou favority Enzo Maresca, současný asistent Pepa Guardioly v Manchesteru City, a Brendan Rodgers.

Ten čtyři roky vedl Leicester, ale v závěru letošní sezony Premier League byl odvolán a tým pak sestoupil. Šance obou jsou vyrovnané.

Za nimi následuje Trpišovský, jehož si fanoušci Celtiku přáli už před dvěma a půl lety. Bylo to poté, kdy Celtic na podzim 2020 vyhořel v Evropské lize se Spartou, v obou zápasech utrpěl debakl 1:4.

„Jindřich Trpišovský je na dovolené, jeho agent v Turecku na finále Ligy mistrů. Slavia neřeší ani jeho uvolnění z platného kontraktu, ani náhradního trenéra,“ oznámil na svém twitterovém účtu slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

„V posledních letech nás těší zájem klubů i reprezentace o možné služby trenéra Jindřicha Trpišovského a jeho týmu. Ale jeho srdce je nyní červenobílé a těší se na další velké výzvy ve Slavii,“ reagoval trenérův agent Jiří Müller ze společnosti ESAM na spekulace britských médií.

Sedmačtyřicetiletý Trpišovský je nejváženějším českým koučem současnosti. Ve Slavii je od ledna 2018, klub přivedl ke třem ligovým titulům a čtyřem triumfům v českém poháru.

Dokázal s ní postoupit do Champions League, dvakrát se Slavií hrál čtvrtfinále Evropské ligy a jednou Konferenční ligy.

„Myslím si, že Jindra je jeden z mála trenérů, kteří mají nějakou možnost nebo pravděpodobnost, že by se v zahraničí mohli opravdu prosadit,“ řekl před časem trenérův agent Jiří Müller.

Několik nabídek už měl, ale nevyužil je.

Nechtěl do Besiktase Istanbul, do Lokomotivu Moskva, do Olympiakosu Pireus. Vyptávali se na něj i v tehdy druholigovém Nottinghamu Forest.

Nedávno ve Slavii podepsal novou smlouvu do června 2026.

Postecoglou je australský kouč řeckého původu, štace v Celtiku byla jeho první v Evropě. Během dvou let získal ve Skotsku dva tituly, dva Ligové poháry a letos i Skotský pohár.

Mezi dalšími kandidáty jsou podle The Sun i David Moyes, kouč West Hamu, či Pascal Jansen z AZ Alkmaar.