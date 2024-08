Sparťanský kouč Friis: Jsem unavený a vyřízený, ale nemohl jsme si přát víc

Zůstal vážný i soustředěný jako v předchozích devadesáti minutách. Aspoň tak dánský kouč na tiskové konferenci vyhlížel. „To se vám zdá, jsem jen unavený,“ prohodil Friis a pak se přece jen usmál.

Už to vypadalo, že nadšení hráčů i fanoušků s vámi nic nedělá.

Po každém zápase jsem vyřízený. Možná na vás nějak působím, ale mám toho strašně moc v hlavě. A tentokrát to byl fakt důležitý zápas. Hodně mi pomohl kolega Jens, často jste ho viděli před lavičkou, odvedl skvělou práci. Kolikrát během půlminuty musíte řešit, jaký bude váš další tah. A to není snadné.

Vypadáte hodně klidně.

A přitom před sezonou, když jsem měl první tiskovku jako hlavní trenér, jste mi říkali, že se na lavičce chovám tak trochu divoce.

Předčil výsledek očekávání?

Před zápasem si v hlavně přehráváte dva scénáře. Nejhorší možný a nejlepší možný. A tohle byl ten nejlepší. Nemohl jsem si přát víc. Vítězství v Malmö proti výbornému soupeři a za takové atmosféry... Svůj tým už nemůžu pochválit víc.

Přece jen, ulevilo se vám po druhé brance? Soupeř byl do té doby nebezpečný.

To se tak říct nedá. Určitě jsme si neoddechli, ale samozřejmě je mnohem lepší vyhrát o dvě branky než o jednu. Mám radost za Matěje, že dal zase gól. Vím, co dokáže kolem pokutového území, jak je tam nebezpečný. Jsem šťastný za všechny hráče. Ale je složité teď mluvit o tom, jestli je to pro nás úleva. Ne, není. Jak jsem říkal, jsme v poločase.

Ale nakročili jste, ne?

Malmö má výborný tým s vynikajícími hráči, což všichni viděli. Nic není rozhodnuto, opravdu ne. Budou dobří i u nás na Letné. Znám jejich trenéra Henrika Rydstroma. Vím, jak je s týmem schopný pracovat do odvety. Ne, opravdu není hotovo.

Před rokem jste o Ligu mistrů hráli v Kodani, ustáli tlak i nebezpečné situace, ale tentokrát jste skórovali. Viděl jste podobnost s utkáním v Malmö?

Nejúčinnější defenzivní strategií je, když držíte míč. Nemám rád, pokud se tolik bráníme na své polovině. Jsem radši, když máme balon pod kontrolou víc než v Malmö. Samozřejmě to bylo zapříčiněné kvalitou soupeře. Prvních pětatřicet minut pro nás vypadalo líp než zbytek utkání. To musíme vylepšit.

Některé kluby z elitních soutěží chtějí vaše hráče, naposledy Hoffenheim projevil velký zájem o Vitíka. Neschováte ho radši v příštím zápase, aby vám ho nevzali?

To bych musel schovat celou sestavu, což není možné. Ale vážně: pokud máte dobrý tým, vytváříte i dobré hráče. A ty pak chtějí zajímavé kluby. Různé spekulace se opakují dvakrát ročně, dokud se přestupní okno nezavře. Na některých trochu pravdy je, na jiných ne. My trenéři si uvědomujeme, že dokud přestupové období neskončí, může se stát cokoli. Každopádně o síle a připravenosti našeho týmu svědčí právě i to, jak jsme to přes všechny spekulace tady ve Švédsku zvládli.