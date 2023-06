Plzeň povede nejstarší kouč v lize. Koubek má roční smlouvu a asistenta Trousila

Jedenasedmdesátiletý Koubek naposledy působil v Hradci Králové, který vedl předchozí dvě sezony.

„Nabídky z Viktorie si nesmírně vážím. Jde o jakési ocenění mé práce a jsem rád, že jsme se domluvili. Do práce mám obrovskou chuť a je před námi velká výzva,“ prohlásil Koubek po podpisu roční smlouvy.

„Rozhodli jsme se pro něj na základě jeho nesporných odborných kvalit, zkušeností i stylu, jakým se týmy pod jeho vedením prezentují,“ uvedl plzeňský generální ředitel Adolf Šádek. „Už intenzivně pracujeme na složení kádru pro novou sezonu.“

Koubek se svým trenérským týmem, jehož součástí bude exvyškovský kouč Jan Trousil či dosavadní asistenti Marek Bakoš, Zdeněk Bečka a Matúš Kozáčik, převezme tým 19. června na startu letní přípravy.

„Je před námi hodně práce a je zapotřebí začít ihned naplno pracovat. Budeme chtít být maximálně připraveni na start nové sezony, ve které nás čekají jak ligové zápasy, tak i boj v evropských předkolech,“ pravil Koubek s výhledem na bitvy o Konferenční ligu.

Když byl naposledy v Plzni, tým na jaře 2015 přivedl k titulu, ale krátce po startu nového ročníku byl kvůli špatným výsledkům odvolán.

Viktoria nezvládla kvalifikaci o Ligu mistrů, vypadla s Maccabi Tel Aviv a po čtyřech kolech v nejvyšší soutěži měla jen pět bodů za výhru a dvě remízy.

Bílek prožil podobný scénář. Někdejší špičkový záložník mužstvo loni dovedl k titulu, pak i do Champions League, ale na jaře ho přeskočily Sparta i Slavia.

Že mu klub neprodlouží kontrakt, se Plzeň rozhodla už několik týdnů před koncem sezony.

Miroslav Koubek Narozen 1. září 1951 Hráčská kariéra: jako brankář v letech 1978-1982 působil ve Spartě Trenérská kariéra: Amberg (1994 až 1995), Plzeň (2000 až 2001), Kladno (2002 až 2007), Teda (Čína, 2008), Čáslav (2008 až 2009), Ostrava (2009 až 2010), Ml. Boleslav (2011 až 2012), Česko U19 (2013 až 2014), Slavia (2013 až 2014), Plzeň (2014 až 2015), Bohemians (2016 až 2017), Hradec Králové (2021 až 2023)

Favoritem na uvolněné místo byl Martin Svědík, ale ten má ve Slovácku novou dvouletou smlouvu a Plzeň by ho z ní musela vyvázat.

Navíc v Plzni pořád pokračují jednání o vstupu nového majitele a ten by mohl mít o kouči jiné představy.

Koubek představuje elegantní kompromis, sázku na jistotu, zkušenosti i nesporné trenérské kvality. V dubnu sice kvůli těžkému covidu opustil lavičku Hradce Králové a do konce sezony už nezasáhl, ale je připravený znovu naplno pracovat. Koubek je pedant, přísný kouč a hráči v Plzni někdy tvrdou ruku potřebují...

Poprvé Viktorii převzal během sezony 2000/01.

To byla ještě klubem balancujícím mezi první a druhou ligou, hrála na starém nevzhledném stadionu s atletickým oválem a na konci sezony sestoupila. V průběhu té další byl Koubek odvolán.

Druhá štace už byla pro Koubka daleko zářivější. Koubek už měl za sebou angažmá v Číně, Ostravě či Mladé Boleslavi.

Zajímavé angažmá prožil na Kladně, které dovedl z divize až mezi elitu, kde s ním hrál důstojnou roli.

V březnu 2014 byl překvapivě odvolán z lavičky pražské Slavie, ale hned v srpnu nahradil ve Viktorii Dušana Uhrina mladšího.

Plzeň nastartoval, v sezoně dvakrát porazil hlavního rivala ze Sparty a tři kola před koncem s Viktorií po vítězství nad Jihlavou slavil třetí klubový titul v historii.

„Slavili jsme společně velký úspěch. Jsou to vzpomínky, na které nejde zapomenout,“ vyznal se.

Musel splnit sázku a na pravou paži si nechat vytetovat nápis: #1 Viktoria 2014-15. Je to věčná vzpomínka na český titul, jeho největší trenérský úspěch v kariéře.

„Přísný chlapík, který s námi ale našel rychle společnou řeč. A my s ním. Skvělá taktika, precizní rozbory, každý na hřišti přesně věděl, co má hrát. A poznal, kdy nám může nechat trochu volnosti, věděl, že mu to na hřišti vrátíme,“ vzpomíná na trenéra ve své biografii obránce David Limberský.