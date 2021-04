Trojici hráčů Juventusu čeká trest za večírek, fotbalisté porušili koronavirová opatření

Turín Záložník Juventusu Weston McKennie uspořádal v reprezentační pauze ve svém domě večírek, který navštívili i jeho spoluhráči Paulo Dybala a Arthur a další lidé. Oslavou fotbalisté porušili opatření proti koronaviru a podle italského tisku je klub hodlá potrestat. Na večírek upozornili policii McKennieho sousedi.

Argentinský útočník Dybala i Brazilec Arthur měli volno, protože zápasy jihoamerické kvalifikace na mistrovství světa byly odloženy. Američtí fotbalisté hráli přípravná utkání, ale McKennie k nim nebyl nominován.



S koronavirem se vrátili do Juventusu z reprezentace obránci Leonardo Bonucci a Merih Demiral. Italský reprezentant Bonucci byl pozitivně testován a uchýlil se do domácí izolace. Demiral odjel na reprezentační sraz navzdory zranění, kvůli němuž nenastoupil do žádného ze tří kvalifikačních zápasů, po kterých Turecko vede skupinu G. Přesto se během pobytu v národním týmu nakazil covidem-19. Stejně dopadl i další obránce Kaan Ayhan ze Sassuola, které ve čtvrtek oznámilo, že měl pozitivní test.