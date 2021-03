Trošku kluky brzdím, aby nebyli přemotivovaní. Určitě tam nechají všechno, věří trenér Krejčí

Celje Trenér Karel Krejčí cítí na hráčích české reprezentace před středečním úvodním duelem na mistrovství Evropy do 21 let s Itálií velké odhodlání a snaží se ho trochu krotit. Věří, že absence Adama Hložka, Davida Zimy a Jana Matouška „Lvíčata“ semkne.

„S klukama už jsem ve spojení delší dobu. Mužstvo se těší na vrchol cyklu a z kluků cítím obrovské odhodlání. Trošku je brzdím, aby se moc nepřemotivovali,“ řekl Krejčí na on-line tiskové konferenci.



Sparta Hložka na Euro nepustila kvůli tomu, že se teprve v březnu vrátil na trávníky po více než čtyřměsíční pauze. Slávistu Zimu zase povolal trenér seniorské reprezentace Jaroslav Šilhavý na úvod kvalifikace o postup na světový šampionát 2022. Libereckého Matouška vyřadilo z nominace zranění.

„Nemohl jsem použít tři důležité hráče, s nimiž bychom byli silnější, pokud by byli zdraví nebo uvolnění. Věřím, že tyhle ztráty kluky ještě víc semknou, a přestože do zápasu s Itálií určitě nepůjdeme v roli favorita, uděláme maximum pro to, abychom uspěli. Vstup do turnaje bude hodně důležitý. První dva zápasy hodně napoví o našich ambicích na turnaji,“ uvedl Krejčí.

Itálie je považována za jednoho z favoritů turnaje. „Pokud chcete uspět s takovým silným týmem, musíte podat bezchybný výkon. Zápas bude mít tempo, bude to i taktická bitva. Hodně napoví, kdo vstřelí první gól. Velké zápasy jsou o chybách, a pokud chceme uspět s favoritem zápasu, nesmíme jim nabízet situace, v nichž jsou silní,“ prohlásil dvaapadesátiletý kouč.



„Pokud jim nabídneme chyby v rozehrávce, v brejkových situacích si věří a jsou v nich hodně šikovní. Nemyslím si, že to bude gólová přestřelka. Bude to zápas o jednom nebo o dvou gólech. Je hlavně třeba dát si pozor na ofenzivní hráče a nedat jim moc prostoru,“ dodal Krejčí.

Jeho výběr se ve skupině B v Celje utká i s domácími Slovinci a obhájci titulu Španěly, kteří jsou spolu s Italy s celkovými pěti triumfy historicky nejúspěšnější zemí v historii ME do 21 let. „Jak v Elite lize, tak i v kvalifikaci nám paradoxně svědčily zápasy s těžkými soupeři. Do zápasu s Italy určitě budeme chtít jít se sebevědomím a ne předem poraženi. Věřím, že kluci tam nechají všechno, co v nich bude,“ konstatoval Krejčí.

Hráči České republiky se radují z gólu.

Závěrečný turnaj jednadvacítek, který spolupořádá Maďarsko, se měl původně konat v červnu, kvůli termínové kolizi s „velkým“ Eurem byl ale netradičně rozdělen na dvě části. Od 24. do 31. března se 16 účastníků představí ve čtyřech základních skupinách. Z nich dva nejlepší celky projdou do osmičlenné vyřazovací fáze, která se uskuteční od 31. května do 6. června.



„V první řadě si musíme uvědomit, že je opravdu složitá covidová doba. Můžeme být strašně rádi, že jsme mohli dohrát kvalifikaci a že se turnaj vůbec odehraje. Postupem na něj jsme si splnili sen. Není to jednoduché pro nikoho. Ještě včera jsem na hráčích na tréninku viděl patrnou únavu ze zápasů,“ řekl někdejší trenér Plzně.

„Máme posilněný lékařský tým, vzali jsme o jednoho fyzioterapeuta navíc. Bude to hodně o klucích z realizáku, aby na klucích zamakali a snažili se je po zápasech dát rychle dohromady, protože se během týdne hrají tři utkání,“ doplnil Krejčí.