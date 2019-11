Trpišovský: Bod z chrámu fotbalu je bezva, ale upínáme se na Inter, aby bylo na vánoční dárky

Barcelona (Od našeho zpravodaje) Nejdřív mluvil o nedostatcích, které na Camp Nou viděl, ale všem bylo jasné, že brzy začne chválit. Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský zažil přesně to, co si vysnil.

„Našim hráčům patří obrovská poklona za to, co dokázali proti takovému týmu. Na druhou stranu vnímáme, že jsme měli velký kus štěstí,“ prohlásil Trpišovský po bezbrankové remíze v Lize mistrů v Barceloně.



Kus štěstí?

V některých fázích jsme byli daleko méně bez balonu, než jsme chtěli být. Hráči se vydali na maximum a v některých fázích jsme logicky tahali za kratší konec. Oni nás mačkali jako citrón a my to přežili díky vůli a nasazení. Paradoxně jsme nepodali tak dobrý výkon jako doma. Tam jsme hráli výborně a prohráli. Tady to tak kvalitní nebylo a máme bod. Klasický fotbal, který dává a bere. Zároveň bych chtěl na dálku pozdravit Davida Hovorku, který má operované koleno a nemohl tu být s námi. Snad mu tenhle výsledek pomůže k co nejrychlejšímu návratu.

V prvním poločase jste byli aktivnější. Jak se to povedlo?

Skvěle jsme přepínali dopředu a přes křídelní prostory jsme hráli rychle směrem nahoru. Byly tam dobré přihrávky za obranu. Bohužel jsme z toho nic nedokázali vytěžit. Ležela na nás tíha okamžiku, tíha prostředí. Šli jsme třeba pět na tři a zahnali Olayinku k rohovému praporku. To je právě to sbírání zkušeností. Hrajete v Barceloně a vnímáte, že chcete dát gól za každou cenu, takže v posledních dvacet metrech vám chybí správné rozhodnutí. A když jsme všechno udělali fantasticky a dali gól, zastavil nás ofsajd.

Ale výsledek musí být obrovským povzbuzením, ne? Konkurujete gigantům.

Snažíme se klukům vtloukat do hlavy, že když budeme fyzicky i psychicky pracovat správně a zároveň budeme soudržní, konkurovat můžeme. Ne pravidelně vítězit, ale hrát se vztyčenou hlavou. Samozřejmě vnímám, že Messi trefil břevno, že Ondra Kolář předvedl tři čtyři fantastické zákroky a Vidalův gól neplatil kvůli velmi těsnému ofsajdu, ale zase jsme si ověřili, že aktivní výkon může vést k bodům. Pasivní ne. Pro hráče je to odměna za práci, kterou den co den podstupují.

Takže zkouška ohněm vyšla?

Vyšla! Na trávě, která je extrémně rychlá. Proti hráčům, kteří mají neskutečnou kvalitu. Tady se pohybujete na nejvyšším možném levelu. Když Barcelona před obránce Semeda dala rychlíka Dembélého, protože nemohl nastoupit zraněný Suárez, byla ta jejich pravá strana úplně vražedná. Ale my se s nimi běžecky popasovali.

Dva zápasy Ligy mistrů venku, dvě remízy pro Slavii. Které si vážíte víc?

Obou stejně a obou extrémně. Máme bod z Nou Campu i ze San Sira, to je přece skvělé. V Miláně byl náš výkon o chlup kvalitnější, byli jsme tam klidnější s míčem, nebezpečnější.

Jaký zážitek si povezete z Barcelony?

Ten největší možný. Moc si vážíme, že jsme tu mohli být my, naši fanoušci i naši mládežníci, kterým tímto gratuluju ke skvělému vítězství v Youth League. Neskutečný zážitek, na který budu navždy vzpomínat. Celý život jsem sledoval (španělské derby) El Clásico a přes kamery koukal na střídačky, na ochozy, na tunel, odkud týmy vstupují na hřiště. A najednou tam stojíte vy. To je strašně zvláštní pocit. Velký dar a odměna. Tohle je přece chrám fotbalu.

Navzdory skvělým výkonům jste pořád poslední v tabulce. Máte propočítáno, co by vás mohlo dostat ze skupiny?

Klíčový bude příští zápas, doma s Interem (27. listopadu). To rozhodne. Upínáme se k tomu, chceme vyhrát a na jaře pokračovat v pohárech. I pro klubový rozpočet by bylo fajn, kdybychom vyhráli. Mohl by to být i celkem zásadní příspěvek směrem k vánočním svátkům (úsměv).