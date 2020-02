Trpišovský: Byla to překopávaná zleva doprava, s fotbalem to nemělo nic společného

Praha Působil rozčarovaně a hodně toho svým hráčům vytkl. „Chyběla energie, důraz v soubojích, na můj vkus jsme hodně faulovali. V mentalitě jsem viděl velký rozdíl,“ vyjmenovával kouč Jindřich Trpišovský nedostatky fotbalistů Slavie po nečekané porážce s Bohemians (0:1).

Slávistická touha o jízdě za titulem bez porážky vzala za své hned v prvním jarním kole, v úvodním soutěžním mači po zimní přestávce.

Zápas v Ďolíčku se lídrovi nepodařil, neseděl mu. „Byla to překopávaná zleva doprava, s fotbalem to nemělo nic společného. Bylo to čekání na první gól, který jsme bohužel inkasovali my,“ pravil Trpišovský.

Slavii srazilo zaváhání v rozehrávce, špatná přihrávka stopera Michala Frydrycha, kterou potrestal domácí náhradník Jan Vodháněl.

„Věděli jsme, co nás tu čeká, zápas probíhal podle očekávání. Ve chvíli, kdy jsme začali mít hru pod kontrolou a být nebezpečnější, jsme udělali takovou chybu...“ litoval trenér Slavie.



Hodně jste chybovali, nebyli jste tak důrazní, tak přesvědčiví. Zkrátka Slavia nebyla taková jako na podzim. Čím to?

Jedna věc je stav plochy. Kdyby se hrálo na jiném hřišti, tak by to vypadalo jinak. Ale o tom jsme si povídali celý týden... Věděli jsme, že se tady v Ďolíčku přes týden hrály zápasy, i proto v naší sestavě byli vyšší hráči. Bohemka se dobře přesouvala, dobře nás dostupovala. Střed byl přehuštěný, hřiště rozbité. My se naopak ne zcela dobře prosazovali na křídlech, něco odtud i přišlo, ale hra od nás byla celkově strašně pomalá.

Největší příležitosti jste měli až na konci zápasu. Chyběla větší kreativita?



Myslím, že nápady tam byly. Měli jsme na konci možnosti, chtěli jsme zjednodušit hru, ne jim nabídnout takové situace. Tohle jsou zápasy, v kterých nesmíte udělat chybu. Věděli jsme, že na ni Bohemka bude čekat. Největší problém vidím v tom, jak jsme jí gól darovali.

Vypadají zápasy na Bohemians vždy takhle, nebo se s tím dá něco dělat? Výkon jistě nenaplnil vaše ambice.

To jednoznačně nenaplnil. Samozřejmě se s tím dá něco dělat, loni jsme vyhráli 3:0, rozestavení obou týmů bylo stejné, vyhráli jsme fotbalově, měli přes dvacet střel, snad sedmdesát procent držení míče... Je to o tom, jak se vyrovnáte s tím, že se vám to soupeř snaží znepříjemnit. Věděli jsme, že to tu takhle bude, ale uděláme chybu v rozehrávce. Je to i o entuziazmu, o chuti. Dali nám gól v situaci dva jejich na pět našich hráčů, dotlačili to do brány.

Dva otazníky v sestavě jste vyřešil nasazením Musy na hrot a Provoda netradičně do středu zálohy. Proč jste se tak rozhodl?

Jedním z faktorů byly centimetry, Bohemka měla šest vysokých hráčů, my jsme se tomu chtěli vyrovnat, protože se nám mužstvo dost zmenšilo. Rozhodly ale i výkony v přípravě. Provod patřil k nejlepším, u Petara Musy jsem měli jasno minulý týden, taky v tom hrála roli jeho výkonnost.

Co vám ukázal první ostrý zápas bez Tomáše Součka?

Lukáš Provod ho nahradil skvěle na to, že to hrál prvně v životě. Splnil, co jsme chtěli, patřil k lepším. Chtěl bojovat o balon, vyhrál spoustu hlavičkových soubojů, na tomhle postu jsme problém neměli. Tomáš byl kapitán, vůdčí osobnost, uměl zachraňovat situace po našich ztrátách. Ale je obdivuhodné, jak rychle se Lukáš dokázal přeorientovat na nový post.