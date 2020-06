Trpišovský chválil: S výkonem jsem maximálně spokojený. Chyběl jen gól

Praha Gólu, na který celý zápas čekal, se nedočkal. Ale i když jeho tým nedokázal zúročit převahu a s Plzní uhrál doma jen remízu 0:0, slávistický kouč Jindřich Trpišovský mohl být spokojený. S bodem, který slávisty v souboji s přímým konkurentem výrazně přiblížil titulu, ale i s výkonem, který splňoval jeho představy.

„Herní kvalita zápasu odpovídala tomu, že proti sobě hrál první s druhým. Byla tam spousta kombinačních akcí, oba týmy se snažily hrát aktivně, nahoru dolů. Z mého pohledu dobrý zápas,“ chválil Trpišovský. „Vážím si toho, jak jsme to proti tak těžkému soupeři odehráli, i když kdybychom zachovali klid, mohli jsme i vyhrát.“

Takže? Je remíza cenná?

Z jednoho pohledu ano, protože i takový zápas se dá prohrát. Plzeň tam měla nebezpečné situace, jedno přečíslení v závěru, které se nám podařilo ubránit... Ale jsem maximálně spokojený, jak jsme to odehráli. Hraje se na góly a těm jsme byli blíž. Pozitiva to má, máme teď třeba lepší vzájemný zápas. Kromě vstřeleného gólu tomu z naší strany nic nechybělo.

Plzni se proti Slavii dlouhodobě nedaří. Potvrdilo se to znovu?

Plzeň hraje skvěle, to nejsou komplimenty, ale realita. Všichni to vidíme, po pauze podává skvělé výkony, samá vítězství. Tentokrát se potkaly dva špičkové týmy, se skvělými hráči, dobře připravené. Pak rozhodují detaily jako skvělý individuální výkon nebo jedna mimořádná akce.

Tentokrát ovšem nerozhodlo nic.

Všichni trenéři po hráčích něco chtějí, ale rozhodující je, v jaké kvalitě to pak na trávníku provedou. Těší mě, že jsme ukázali, že i když nám odešli v zimě důležití hráči, máme na to hrát v takové kvalitě jako tentokrát. A chtěl bych zmínit ještě jednu věc.

Povídejte.

Nejlepším hráčem pro mě byli náš medical team, fyzioterapeuti a maséři. Dali do pořádku Kúdelu s Coufalem, kteří v týdnu nedotrénovali, pomohli k tomu, že se po zranění mohli vrátit Ševčík s Holešem. Díky tomu jsme mohli hrát náš styl, strategii, která byla náročná ohledně defenzivy a součinnosti. Hráči měli složité úkoly, ale zvládli je všichni tak dobře, že jsme se střídáním čekali jen na to, až někteří nebudou fyzicky stačit.

Několik skandujících fanoušků si ale žádalo, abyste poslal dřív do hry útočníka Musu.

Jsem rád, že podpořili Petara, ale nebylo to fér ke Standovi Teclovi. On byl motorem všech našich útočných akcí, momentálně si neumím představit, že by v tak velkém zápase nehrál. Ke střídání nebyl důvod, všichni hráči až zhruba do 82. minuty plnili, co jsme chtěli - až pak se začala projevovat únava.

Potvrdilo se, že dál pracujete na organizaci hry?

Za poslední rok jsme měli strašně moc změn v defenzivě, obrovské zásahy. Proto je obdivuhodné, jakou si směrem dozadu držíme kvalitu. Dostali jsme jen osm gólů, Ondra Kolář v brance udělal historický milník, dvacet nul je neuvěřitelné číslo. I to svědčí o organizaci hry. Změn u nás bylo hodně, v tom má Plzeň výhodu, spousta jejích hráčů hraje dlouho pospolu. Směrem dopředu si to někdy děláme těžké, v defenzivě se organizace učí líp. Ale jsme rádi, že za pochodu se to všechno daří tak zapracovat.

Vnímal jste, že vám před stadionem fandila skupinka nejvěrnějších?

Slyšeli jsme je od začátku zápasu, já pak přepínám do svého světa, ale moc si toho cením. Kluci jim šli poděkovat, je skvělé, když víme, že lidi jsou s námi. Říkáme to i hráčům, že na tribuně sice nikdo není, ale lidi jsou u obrazovek, dívají se doma, je to jako by byli tady. A ti, kteří přišli před stadion, dokazují, jak silný vztah mají ke klubu.