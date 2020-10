Trpišovský: Hůř mi nebylo. Rozhodčí se nám vysmál, ukazoval palec nahoru

Herning V porovnání s hráči a kolegy na lavičce vypadal vlastně v klidu. S rozhodčím Skominou si dlouze povídal, ale nekřičel, negestikuloval, spíš jen chtěl slyšet vysvětlení. Jindřich Trpišovský, kouč fotbalové Slavie, chtěl pochopit, proč byl slovinský sudí devět minut před koncem boje o Ligu mistrů na jeho tým tak přísný.

Skomina nechal opakovat penaltu kvůli tomu, že brankář Kolář, který střelu Kaby vyrazil, udělal minikrůček z brankové čáry. Druhý pokus už Midtjylland využil, což Slavii zlomilo a prohrála 1:4.

„Asi jsem v trenérské kariéře nezažil horší chvíli,“ hlesl Trpišovský, když dorazil na tiskovou konferenci. Mluvilo se mu těžko. „Když jsem viděl záběry té situace a pak třeba záběr na držení Kuchty ve vápně soupeře, neumím to pochopit. Teď na mě ještě rozhodčí na chodbě ukazuje palec nahoru... Je to krutý souběh všech věcí. Těžko se s tím člověk smiřuje, je to složité.“



Velká rána do plánů pro zbytek sezony?

Těžko teď říct. Soupeř byl dobrý, ale první půli jsme odehráli skvěle, pomohl nám rychlý gól. Do penalty měl Midtjylland jednu nebezpečnou situaci, kluci hráli strašně zodpovědně dozadu. Postupem času se domácí dostali víc k míči, ale neměli toho až zas tolik nebezpečného. A pak se vykouzlilo tohle...

Jak vám bylo, když Skomina pískl?

Je třeba uznat, že do té situace jsme se dostali sami, mohli jsme balon odkopnout, místo toho jsme si ho sami vrátili do vápna. Pak Ondra Kolář penaltu chytil a za chvíli jsme byli zase zpátky tam, kde jsme byli. Udělali jsme minimum chyb, ale ve druhé půli byla spousta zvláštních rozhodnutí... Měli jsme se s tím vyrovnat. Dostali jsme ránu, můžeme si o tom tady povídat, ale už to nikdo nevrátí.

Jak vám Skomina přísný verdikt vysvětlil?

Měl jsem možnost po zápase vidět screen, tak jsem se ho šel zeptat, co tam viděl. On říkal, že mu to poradil videorozhodčí, že on za to nemůže. Tak jsem mu říkal, jestli nemohl ujít 50 metrů a jít se podívat na video sám... Říkal, že věří videorozhodčím a něco o nulové toleranci. Dobře, ale když jsou rozhodčí tak striktní, tak nevím, proč potom neviděli to držení Kuchty ve vápně, i když uznávám, že tomu pomohl a taky to nebyl žádný velký faul.

Co jste rozhodčímu říkal vy?

Že se na to připravujeme čtrnáct dní, že kluci naběhají třináct kilometrů a on se pak ani nejde kouknout na video... Pořád mi opakoval, že má videorozhodčího a že mu věří, ale nechápu to. Místo, aby se šel přesvědčit, vlastně se nám vysměje do očí. Je těžké přijmout takovou věc.

Někteří hráči brečeli, třeba záložník Traoré, který nepovedeným odkopem hodně přispěl k penaltě.

Nese to špatně, stejně jako ostatní. Sám si taky neumím představit ve fotbale nic moc horšího, než že gólman v takovou chvíli chytí penaltu a ono se to všechno zase vrátí. S týmem jsem dlouho, v lize trénuju pět let, ale to v jakém stavu kluci teď jsou, jsem ještě neviděl. Už se to nedá vzít zpátky, stejně jako několik našich chyb: třeba jsme mohli ubránit první gól, dřív přistoupit k centrujícímu hráči.

Špatná zpráva pro vás je i to, že obránce Coufal odchází do West Hamu. Jste s přestupem smířený?

Nechtěl jsem se tím před utkáním zabývat, ale vím, že West Ham na to strašně tlačil. Teď je to definitivní, Vláďovi to strašně přeju. Všechno si vydřel, když jsme přišli do Liberce, pamatuju si, v jakém byl stavu, lidi ho odepisovali. Jsem za něj rád, ale pro nás je to odchod klíčového hráče, musíme ho nahradit. Je to obrovská sportovní ztráta, odchodů je na můj vkus strašně moc. Těžko mu bránit, ale my se musíme zaměřit na to, abychom za odcházející reprezentanty už přiváděli taky hotové hráče. Vyhlásili jsme nějaké ambice a abychom je naplnili, potřebujeme nutně posílit. O jednoho, spíš dva hráče. A máme na to už jen pět dní.

Nehrozí, že spíš ještě někdo odejde?

Doufám, že další odchod už nebude, snad už jich bylo dost. Máme plno mladých, talentovaných kluků, zase do toho dorostou. Ale další oslabení si už vůbec neumím představit. Sportovně s odchodem Vládi úplně nesouhlasím, i když chápu, že ekonomická stránka je důležitá. Musíme vnímat i sportovní věci, čeká nás spousta důležitých zápasů.

No právě. Jak teď tým namotivujete, když jsou hráči psychicky na dně?

Popravdě neumím odpovědět, jen věřím, že čas všechno vyléčí. Teď to musíme všichni skousnout, zmobilizovat se na nedělní ligový zápas. Až nastoupíme, nikoho nebude zajímat, co se tady dělo. Pak se rozběhne liga, pohár, vstoupíme do Evropské ligy. Tam chceme uspět, postoupit do jara a být v lize v kontaktu s českou špičkou. Ale k tomu potřebujeme odpovídající kádr.