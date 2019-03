Trpišovský: Něco podobnýho už nikdo z nás nezažije. Teď už se snad konečně dočkám Chelsea nebo Arsenalu

PRAHA Tiskovou konferenci ukončoval ve čtvrt na dvě v noci, přesto z Jindřicha Trpišovského sálala i díky senzačnímu obratu v prodloužení se Sevillou a postupu do čtvrtfinále Evropské ligy obrovská energie. Ví, že víc než dát vítězný gól k tribuně fanoušků, už nikdy nezažije, přesto by si přál, aby páteční los přihrál Slavii do cesty Chelsea nebo Arsenal, aby si i on sám splnil životní sen.

„Byl to krásný večer a bude to krásná noc pro nás všechny. Dát gól ve 119. minutě, ještě u Tribuny Sever, ještě k tomu šestému týmu na světě, to je fantazie. Nic víc už nikdo z nás v kariéře nezažije. Pro naše fanoušky musíme smeknout obrovskou poklonu za to, že nás k tomu postupu dotáhli,“ uvedl rozjařený Trpišovský na tiskové konferenci po zápase.

Pane trenére, jak jste se cítil, když jste inkasovali v prodloužení třetí gól?

Je to strašná rána, když dostanete gól v prodloužení potom, co to celý zápas odedřete, hrajete dost času bez míče a pak byste měli vypadnout takovým způsobem. Byla to pro mě strašně težký, protože to přišlo z ničeho. Pro tým je proto obrovské zadostiučinění to, že sice dostal gól v prodloužení, přesto se nepoložil a dotáhli jsme to k postupu. I panu (šéfovi klubu Jaroslavu) Tvrdíkovi jsem už říkal, že ode mě už nemůže čekat znovu podobnej scénář a takhle nádhernej konec.

Radost hráčů Slavie z prvního gólu, na snímku Alex Král a Lukáš Masopust.

Jak dlouho vůbec dovolíte vašim svěřencům slavit?

Kluci si to pořádně oslaví až do pátečního losu. Je náš sen s Vláďou Coufalem dostat konečně tým z Anglie, byla by pro nás obrovská satisfakce narazit na tak slavné hráče, jako má Chelsea nebo Arsenal.

Co jste říkal hráčům za stavu 3:3 před druhým prodloužení?

Ti kluci, co tam na hřišti zůstali, tak jsem jim věřil, že po tom gólu na 2:3 minimálně vyrovnají, protože jsem nechtěl prohrát. Byli tam samí góloví hráči, kterým jsem věřil, že rozhodnou. A to že to otočili, to už nic nepřekoná.

Co jste dělal, když se Benjaminu Traorému podařilo ve 119. minutě vstřelit rozhodující gól?

Byla to obrovská euforie. Nejprv jsem byl zmatenej, jestli nezvedne sudí praporek nebo jestli nepřijde něco jako video u nás. Ale když ten gól uznali, běžel jsem s ostatními slavit za hráči. Musím ale přiznat, že jsem jako první utíkal zpátky na lavičku. Rozhodčí mě totiž celý zápas napomínali, tak jsem se bál, aby mě nevyhodili na tribunu, protože jsem si chtěl užít Chelsea nebo Arsenal na lavičce.

Milan Škoda je nadšený z první branky.

Mluvíte o anglických soupeřích, není ale lepší narazit spíš na schůdnějšího soupeře?

Už je totiž jen sedm soupeřů ve hře, takže jsem věřil, že to bude ta Anglie. Bůh ví, kdy se bude tohle pro Slavii opakovat, je náš obrovský sen si s Angličany zahrát. Takže ano, jsou tam schůdnější týmy jako Frankfurt nebo Villarreal, ale my si chceme vyměnit dres s Hazardem, což byla i naše dnešní motivace.

Mluvil jste o splněných cílech, je jím už postup do čtvrtfinále?

Máme velké cíle, titul, takže ještě nemáme splněno. Ale tohle je zatím největší úspěch, kterého jsme tým i já dosáhli. Náš cíl je titul, účast v Lize mistrů je sen. A ano, vím, že nás dělí už jen pět zápasů od postupu do Ligy mistrů, když Evropskou ligu vyhrajeme, ale chci zůstat pokorný a zůstat na zemi. Chci si v pátek užít los a být v euforii, pak už přepnu na neděli a na zápas v Příbrami.

Trenér Sevilly Pablo Machín mluvil po zápase o tom, že jste jeho tým přehráli především fyzicky a že jeho svěřenci v závěru odpadli. Jak se vám to poslouchá?

Oproti tomu zápasu u nich jsme hráli dneska velmi dobře celý zápas, měli jsme větší srdce, čímž jsme museli vyrovnat to, že jsou techničtější než my. Před zápasem jsem říkal, že si ho nechceme užít, ale tvrdě odbojovat a to se povedlo.

Radost brankáře Slávie Ondřeje Koláře z proměněné penalty.

Při penaltách se vám v posledních zápasech příliš nedařilo. Nebál jste se penaltového rozstřelu?

Kluci už tahali nohy, Alex Král, Traoré, Deli, už před prodloužením neměli moc sil, proto jsme doufali v penalty. Ale protože jsme dostali gól z ničeho, museli jsme přehodnotit plány a na hrot poslali Michala Frydrycha a to se nám nakonec vyplatilo.

Co jste říkal na výkon Tomáše Součka, který byl dnes prakticky u všeho?

Tomášovi moc přeju, že se mu takhle daří. Po zápase jsem mu říkal, že musí být rád, že neodešel v zimě do Fiorentiny, protože by tohle nikdy nemusel zažít. Dneska hrál skvěle, jejich špílmachra Banegu úplně vymazal.

Jak jste si užíval pozápasovou děkovačku s fanoušky?

Děkovačku jsem si užil, i když mi před tím v klubu říkali, že všichni trenéři, co šli na děkovačku, byli do tří měsíců z klubu. Není ale nic hezčího než rozdávat lidem radost. Náš největší zážitek a štěstí je, když vidíme šťastné fanoušky. To jsou ty chvíle, proč trávíte hodiny na tréninku nebo u videa. Vidět brečet trávníkáře štěstím, to je věc, proč ten fotbal všichni děláme.

Po Spartě, která se do čtvrtfinále dostala před třemi lety, jste dosáhli léta neopakovaného úspěchu. Co na to říkáte?

Při plánované změně systému bude pro české týmy mnohem těžší účast ve čtvrtfinále potvrdit. Ty nůžky mezi českým a světovým fotbalem se totiž obrovsky rozevírají. V Genku, v Seville mají úplně jiné tréninkové podmínky než u nás, ujíždí nám v Česku vlak a my ho musíme rychle chytit. O to víc nás a před třemi lety Spartu musí těšit, že jsme se do tý poslední osmičky dostali. A především se dostali mezi týmy, které už jsou všechny hvězdné.