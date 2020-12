Trpišovský po senzačním postupu: Slavia si dokázala, že se nemusí bát nikoho

Praha Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský řadí postup do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy stejně vysoko jako úspěchy z posledních dvou sezon, kdy Pražané v ročníku 2018/19 došli ve stejné soutěži do čtvrtfinále a v tom následujícím si po 12 letech zahráli Ligu mistrů. Trpišovský si váží toho, že čeští mistři za sebou nechali Nice a příští čtvrtek budou v Leverkusenu bojovat o vítězství ve skupině.

Červenobílým stačilo k postupu uhrát v 5. kole s Beer Ševou bod. Slavia ale drama nepřipustila a izraelský celek porazila 3:0, o což se postarali Abdallah Sima, Nicolae Stanciu a vlastním gólem Dudu Twito. Trpišovského svěřenci vyhráli v Evropské lize počtvrté za sebou a oplatili Hapoelu říjnovou porážku 1:3. Kolo před koncem mají stejně jako Bayer 12 bodů.

„Osobně řadím postup strašně moc vysoko. V momentě, kdy nám nalosovali do skupiny Leverkusen a Nice, týmy z vyspělých soutěží, bylo jasné, že abychom šli dál, musíme jednoho z nich vyřadit. Nám se povedlo jít dál, nechat za sebou Nice a mít po pěti kolech 12 bodů, což je pro tým neskutečný úspěch. Kolo před koncem máme jasný postup a ještě jedeme bojovat do Leverkusenu o první místo,“ řekl Trpišovský na tiskové videokonferenci.

„Dal bych to na úroveň postupu do Ligy mistrů a tažení v Evropské lize do čtvrtfinále před dvěma lety, protože máme spoustu mladých kluků, kteří začínají v Evropě. Po prvním kole jsme byli bez bodu a zbývalo pět zápasů. Kdyby se nám podařilo postoupit z prvního místa a nechali za sebou jak Nice, tak Leverkusen, byl by to obrovský úspěch,“ uvedl čtyřiačtyřicetiletý rodák z Prahy.

Postup věnoval někdejšímu masérovi české reprezentace Vladimíru Mikulášovi, který trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). „Chtěl bych ho pozdravit a tohle mu za nás věnovat, protože v poslední době zabojoval v těžké situaci. Dívá se na naše zápasy a vždycky mi píše, ať klukům vyřídím, že jim drží palce,“ prohlásil Trpišovský.

Soupeře pro úvodní kolo jarní vyřazovací fáze určí Pražanům 14. prosince los ve švýcarském Nyonu. Hrát se bude v únoru. „Je to strašně daleko. Doufám, že budeme v co nejsilnějším složení. Nevím, jaká bude situace s covidem a koho nám přisoudí los. Tým dosáhl neskutečného úspěchu i přes situaci, v níž jsme byli, a dokázal si, že po odehrání takových zápasů se stejně jako před dvěma lety nemusí bát nikoho,“ konstatoval Trpišovský.

„Všichni si to budeme užívat, vyřazovací část je skvělá. Máte motivaci v krátké zimní přípravě. Budeme se zase rvát a uděláme to soupeři nepříjemné,“ dodal někdejší kouč Žižkova či Liberce.