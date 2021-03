Trpišovský před soubojem s Rangers: Nechceme žádnou přestřelku. Na setkání s Gerrardem se těším

Praha Několikrát se během středeční tiskové konference stočila debata zpátky k zápasům s Leicesterem, než trenér Jindřich Trpišovský vyzval: „Já už bych se k tomu nevracel. Bylo to před dvěma týdny, je to pryč a musíme na to zapomenout.“ Před fotbalovou Slavií nyní totiž stojí jiná výzva: Rangers FC, skotský mistr.

Úvodní osmifinále Evropské ligy se hraje už ve čtvrtek večer v Edenu.



„Typologie Rangers a Leicesteru, který jsme vyřadili, je odlišná. Ať už jde o rozestavení, způsob hry i další prvky,“ začal Trpišovský. „Podobnost bych našel snad jen v tom, že znovu začínáme dvojutkání doma.“

A znovu budete chtít před odvetou hlavně neinkasovat, že?

Určitě to pro nás bude důležité, ale nechci, aby to vyznělo, že budeme hrát na nula nula, to rozhodně ne. Na druhou stranu, žádné mužstvo nejde do zápasu s tím, aby dostalo gól, a my jsme na tom stejně. Navíc pokud jako český tým hrajete v Evropě s takovými soupeři, je složité se s nimi pouštět do nějaké přestřelky. Podívejte se na sestřihy branek Rangers nebo i dalších týmů: když mají šanci, jsou velmi často nekompromisní, mají skvělou kopací techniku. I proto je důležité klást zvýšený důraz na defenzivu, nepouštět protivníka do šancí.

Dá se ale vůbec ofenzivní uragán Rangers ubránit? V lize dali v sezoně už 77 gólů, v Evropské lize naposledy během dvou zápasů nastříleli devět branek Antverpám.

Uvědomujeme si to, sílu dopředu má soupeř obrovskou, ale celý tým je velice pracovitý i směrem do defenzivy. Myslím si, že v prvním zápase příliš branek nepadne, my se samozřejmě pokusíme vyhrát, ale k tomu musíme dobře pracovat, plnit si povinnosti a být běhaví a důrazní.

Mohou mít na utkání vliv soupeřovy oslavy titulu? Rangers se stali skotskými mistry v neděli, šest kol před koncem.

Jestli to na soupeře bude mít nějaký vliv, tak jedině pozitivní. Vzpomínám si, jak jsme před dvěma lety získali v neděli titul a už ve středu jsme nastoupili do finále poháru. Hráči to zvládli a já věřím, že i v Rangers jsou naprostí profesionálové. Jeden cíl splnili a teď je před nimi další, budou chtít uspět.

Jak vlastně vnímáte skotský fotbal?

O mně je známé, že já ostrovní fotbal obdivuju. Víte, že jsem si skotského soupeře dlouho přál, protože jsme proti němu ještě nenastoupili. Chtěl jsem ho tedy hlavně kvůli kulise, myslím, že na Rangers i na Celtiku je ještě lepší než v Premier League, ale teď tam bohužel diváci nebudou. I tak se do Ibrox Parku těším, je to magické místo pro fotbal.

Známé je o vás také to, že jste fanouškem Liverpoolu, jehož legenda Steven Gerrard nyní Rangers vede jako trenér.

Moc se na něj těším. Bude pro mě obrovský zážitek se s ním potkat osobně. Téměř celou kariéru strávil v jednom klubu, jako kapitán dovedl tým k nezapomenutelnému obratu ve finále Ligy mistrů v Istanbulu. Když jsem měl možnost trénovat Milana Baroše, hodně mi o něm vyprávěl. Nejen po fotbalové stránce, ale jaký byl lídr, jaké měl vůdcovské schopnosti, jakou byl osobností. Byl pro mě jedním z nejoblíbenějších hráčů mého fotbalového mládí, nenapadlo by mě, že budeme jednou proti sobě stát jako trenéři.

Pro vás jde o druhé osmifinále Evropské ligy během tří let, byť současné mužstvo je proti tomu, které před dvěma lety senzačně vyřadilo španělskou Sevillu, hodně odlišné. Jak byste oba týmy srovnal?

Řekl bych, že tenhle tým je vyrovnanější, komplexnější. Tenkrát jsme v těžkých zápasech spoléhali na určitou skupinu hráčů, zatímco druhá skupina se soustředila na domácí ligu, teď máme v kádru větší zastupitelnost. Ostatně i s tím jsme si hráče vybírali. Většina z těch změn, které nastaly, byla vynucená. Hráči získali zahraniční angažmá a nám se je daří nahrazovat. Tenkrát jsme byli hodně fyzicky zdatní, hodně gólů jsme stříleli po standardních situacích, kluci byli zkušenější, teď jsme zase rychlejší a pohyblivější.