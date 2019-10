Trpišovský: Rozhodlo naše chování před pokutovým územím. Jinak jsme se Dortmundu vyrovnali

PRAHA Spokojený s tím, že se Slavii povedlo hrát s Dortmundem vyrovnanou partii, ale nespokojený s proměňováním gólových šancí a výsledkem byl po zápase kouč sešívaných Jindřich Trpišovský. Vedle prohry 0:2 ho mrzelo i to, že Slavia dělala zbytečně moc chyb, z nichž dvě potrestal Afrach Hakimi.

„Byla tu skvělá atmosféra a chorea a taky skvělá úroveň zápasu. Samotný duel ale má dvě roviny. Borussii jsme se ve všem vyrovnali až na chování v pokutovém území. Tou druhou rovinou je prohra 0:2 a po tom průběhu je pro nás tenhle výsledek špatný,“ smutnil po zápase s Dortmundem Trpišovský.

Trenére, jak moc vás porážka ve vyrovnaném zápase mrzí?

Borussia nás dvakrát potrestala ze své největší zbraně a to jsou brejky, které nastaly po našich chybách před pokutovým územím soupeře. Výsledek je pro mě velké zklamání, měli jsme rozhodně navíc.

Masopust s Teclem neproměnili dvě obrovské šance. Proč v koncovce selhali?

Dvakrát jsme šli sami na bránu, bohužel nás Bürki vychytal. Je velmi rychlý a klukům to hodně znesnadnil. Gól jsme ale měli dát, byli to obrovské šance. Na druhé straně nás ze dvou brejků Dortmundu zachránil Koli (Ondřej Kolář).

Proč naopak Dortmund udeřil ze své největší zbraně, brejků?

Hakimi to udělal dvakrát dobře, vyřešil to s chladnou hlavou. Ta nám chyběla u našich šancí, stejně tak jsme měli spoustu možností střílet zpoza pokutových území, ale bohužel jsme je nevyužili. Na druhou stranu jsem překvapený, že jsme těch šancí měli tolik.

Vy Dortmund máte velmi v oblibě, jak se vám líbila první vzájemná konfrontace?

Pro nás pro všechny to byla obrovská motivaci hrát s Borussií. Je to top manšaft, který má neskutečně rychlý míče s balonem. Umí navíc dobře držet míč a hrát do zavřený obrany. Je to komplexní tým jako žádný jiný.

Co byl podle vás klíčový duel zápasu? Neproměněná šance Lukáše Masopusta?

Samozřejmě mě mrzí, že Lukáš Masopust gól nedal, ale klíčovým momentem zápasu je zbytečnej gól, který jsme dostalo my. Dortmund se pak uklidnil hlavně dozadu a my jsme to pak měli hodně těžké.

Jak vás mrzí fakt, že jste nevyužili spoustu možností zpoza pokutového území?

Nekopali jsme dobře standardní situace a navíc jich ani tolik nebylo. Přesto jsem nečekal, že budeme mít tolik šancí dát gól. Bohužel jsme je neřešili dobře. Po všech stránkách vyrovnaný zápas rozhodly naše chyby před pokutovým území soupeře a proměňování gólovek.

Naběhali jste dohromady 128 kilometrů vylepšili jste si tak svůj rekord. Co vy na to?

Není možný nevidět, že jsou technicky úplně jinde než my. Museli jsme je prostě přeběhat a být na tom fyzicky lépe než oni.