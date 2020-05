Tvrdík: Nekomunikace vedení LFA je Svobodova velká chyba, krizi nezvládl, dál to tak nejde

PRAHA Velké úterý čeká na fotbalové kluby první a druhé ligy. Ligové grémium má 12. května rozhodnout o osudu obou soutěží, zároveň se má ale uskutečnit také volba vedení Ligové fotbalové asociace (LFA). „Za současné situace by bylo nejlepší volby posunout, ale toto rozhodnutí není jen na nás,“ říká ve velkém rozhovoru pro LN Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.

Šéf lídra soutěže a obhájce titulu není stejně jako další redakcí oslovení představitelé ligových klubů spokojeni s tím, jak ligu řídí její předseda Dušan Svoboda. V úterý se tak dají očekávat třeskuté debaty. Mimo jiné i pro to, že ani v tuto chvíli vlastně kluboví bossové neví, jak si vedení LFA pokračování obou soutěží představuje a o čem vlastně mají hlasovat.

Dle našich informací byl ve čtvrtek Dušan Svoboda za politiky řešit zdravotní otázky pro případné pokračování ligy. Potkali jste se na krizovém štábu?

Pan Dušan Svoboda byl zřejmě na Ústředním krizovém štábu, já jsem členem Krizového štábu Ministerstva vnitra. Nepotkali jsme se.

Údajně jsou ale pravidla jím předložená dost jiná proti tomu, co chce přednést na úterním Ligovém grémiu. Jaké jsou vlastně oficiální informace ligových klubů? Probíhá od poloviny března komunikace mezi LFA a kluby?

Experti hovoří o tom, že koronavirus způsobil nejhorší krizi od konce druhé světové války. Cestou mobilní komunikace a telekonferencí jedná vláda České republiky a celý firemní sektor. To, že Dušan Svoboda přes opakované žádosti klubu od začátku března společnou poradu klubů nesvolal, je jeho neuvěřitelná ostuda. Jsme asi jediná liga v Evropě, kde je něco podobného možné. Informací je naprosté minimum, budeme se je dozvídat až na místě úterního jednání.

Čím si to vysvětlujete? Jak je to možné, když během stejné doby stihla UEFA tři telekonference se všemi svými členskými zeměmi?

Od viceprezidenta Juventusu Pavla Nedvěda vím, jak spolu navzájem komunikuje italská liga nebo jak probíhají telekonference UEFA nebo ECA (Evropská klubová asociace). Vedení LFA zřejmě názor svých členů prostě nezajímá a svůj mají již hotový.

Dle dokumentu, který má redakce LN k dispozici, se dá říct, že především závěrečná část týkající se pozitivního nálezu na covid-19 v některém z týmu, je lehce odfláknutá…

Souhlasím. Naštěstí šéf expertního týmu Ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar ve čtvrtek večer v Českém rozhlase (a následně vše potvrdil také LN) jasně řekl, že epidemiologická opatření pro fotbal budou stejná jako u ostatních občanů České republiky. Považuji tento postup za jediný možný v současné situaci. Nedovolíme žádné ohrožení zdraví nebo životů hráčů a členů realizačního týmu. Jestliže vedení LFA bude prosazovat jakékoliv výjimky, bude to dělat na svoji odpovědnost a ponese za to právní následky. Absolutně není akceptovatelné přenášet odpovědnost na hráče a žádat po nich podpisy pod revers.

Souhlasíte s tím, o co se návrh LFA opírá, a to o dánskou studii, že fotbal s sebou nese minimální riziko nákazy covid-19? Hráči totiž spolu nejsou v kontaktu jen na hřišti.

Nejsem zdravotní expert, ale souhlasím spíše s názorem předsedy lékařské komise FIFA. Fotbalisté jsou spolu na hřišti, v šatně i ve sprše. Jsou spolu v autobusech při přepravě na zápasy. Není to o penězích, je to otázka zdraví. Musíme být velmi opatrní.

V úterý se nebude rozhodovat jen o dohrání ligy, ale také o novém vedení LFA. Jak je to s kandidáty na pozici předsedy LFA, kterou nyní zastává Dušan Svoboda?

Dušan Svoboda krizi nezvládl. Ve své funkci by měl pracovat pro kluby, mluvit s nimi, koordinovat jejich činnost. Měl by si rozmyslet, co vlastně chce. Jestli chce pokračovat ve vedení LFA způsobem, kterým ji řídil poslední dva měsíce, měl by raději od své kandidatury upustit. Měl by také odstranit svůj konflikt zájmů (Svoboda je předsedou pražského svazu a místopředsedou Sparty) a pracovat naplno pro LFA. Měl by se zavázat, že pozici reprezentanta profesionálního fotbalu ve výkonném výboru FAČR přenechá kandidátovi jiného týmu LFA.

Jaké jsou varianty pro volbu předsedy LFA? Respektive, jaká je představa Slavie?

Naše ideální představa je, že v čele LFA by měl být vysoký manažer, který zastupuje všechny kluby. Obdoba komisaře v čele NHL nebo NBA. Nejlepším kandidátem by pro mě byl schopný a kredibilní manažer typu Tomáše Bárty, současného výkonného ředitele LFA. Mělo by se jednat o placeného manažera LFA s rovnoměrnou odpovědností ke všem klubům bez výjimky.

Slavia je dlouhodobě proti nadstavbě, LFA vede zástupce Sparty. Nelze vnímat vaše názory jako boj o moc? Navíc se v zákulisí spekuluje o tom, že Sparta má k ruce ještě Plzeň. Oběma klubům by dohrání kompletní sezony dávalo do ruky silné karty.

Buďme upřímní, kdyby dnes Plzeň byla první a Sparta druhá, současné vedení LFA by ligu již bez diskuze s kluby dávno ukončilo. Motivem rozhodovacího procesu hrát za každou cenu je přesvědčení Plzně, že může předhonit Slavii a ambice Sparty dostat se na pohárová místa. Nemám jim to dokonce ni za zlé. Jen přitom nesmí pošlapávat pravidla férové soutěže anebo hazardovat se zdravím hráčů. Těším se na ně v Edenu, my chceme vyhrávat hlavně na hřišti.

Jsou tři dny do Ligového grémia a vlastně nikdo nic z představitelů klubů nic neví. Jak to vnímáte?

Chybí úcta ke klubům a profesionalita. Nejenom Slavie, ale hodně dalších klubů je opravdu nespokojena a rozhořčena.

Dušan Svoboda, předseda LFA.

Do pondělního poledne je možnost podat přihlášku na pozice ve výboru LFA? Bude Slavia navrhovat kandidáta na předsedu LFA? Případně jinou pozici?

Nejlepší by bylo, kdyby se volba odložila. Vedení LFA by mělo složit účty ze své činnosti a představit vizi pro další 4 roky. Každý máme v LFA svoje zájmy a kopeme za svůj klub. Máme však také společné zájmy, které bychom měli koordinovat a vzájemně o nich hovořit. Kdy jindy by tato strategická diskuze měla proběhnout než při volbě nového vedení. Slavia logicky bude chtít svého reprezentanta ve vedení LFA, ale rádi bychom tuto nominaci učinili na půdorysu širší dohody a shody než silové volby.

Zvažujete kandidaturu vy osobně?

Nezvažuji. Nedokázal bych to spojit se svými dalšími pracovními pozicemi. Kandidát na tuto pozici by jí měl věnovat 24 hodin času 7 dní v týdnu. V krizi, kterou český a světový fotbal prochází, si nic jiného LFA a kluby nemohou dovolit.

Co je momentálně pro Slavii důležitější? Řešení dohrání ligy, nebo volby? Když už to vyšlo na stejné jednání?

Podle pozvánky se bude nejdříve řešit dokončení soutěžního ročníku, pak teprve volba nového vedení. Spojení těchto dvou zásadních rozhodnutí je velmi nešťastné a obzvlášť v situaci, že jsme poslední dva měsíce společně neměli možnost jednat. Pro Slavii jsou oba body stejně důležité. Zatím jsme daleko od shody a mám obavu, že jednání bude hodně vyhrocené. To není zájmem nikoho. Doba je hodně těžká sama o sobě. Musíme se poslouchat, respektovat a hledat společné zájmy.

ROZJEZD LIGY Plán vedení LFA na restart profesionálního fotbalu v Česku, který předložil politikům ve čtvrtek předseda soutěže Dušan Svoboda, počítá s tím, že osob přítomných na utkání bude 146. Ty budou rozděleny do dvou zón s tím, že v obou se smí pohybovat pouze dva nominovaní delegáti. Nástupy týmů na plochu budou oddělené, odpadne i klasické podávání rukou. Stejný postup bude praktikován také při odchodu z hrací plochy. Návrh ale pochopitelně kalkuluje s tím, že se od 25. května rozšíří povolený počet osob na sportovních akcích ze 100 na 500.

Objevují se názory, že by se mělo řešit jen dohrání ligy a volby posunout o tři měsíce. Jenže tuto změnu by musely kluby odsouhlasit jednohlasně, tedy všech 32 (šestnáct prvoligových a šestnáct druholigových). Je to vůbec reálné?

Bylo by to reálné pouze v situaci, kdyby to navrhl Dušan Svoboda. Potom věřím, že by s tím všechny kluby souhlasily. Jemu samotnému by mělo záležet na tom, aby volba předsedy LFA neprobíhala v emoci, kterou úterní jednání o dohrání letošního soutěžního ročníku s sebou bezesporu ponese.

A bude ve vašich očích za současné situace liga v případě dohrání vůbec regulérní?

Soutěž nebude regulérní v žádném případě, to již nikdo z nás nezařídí. Model dvou zápasů v týdnu ještě více zvýhodní velké kluby. Neumím si vůbec představit, jak menší kluby budou zvládat tempo dvou zápasů týdně. Není vůbec jasná situace po 30. červnu 2020, kdy hráčům končí smlouvy a mají se hlásit v nových klubech nebo vracet z hostování. Pro některé kluby to bude extrémně složité.

Říkáte, že hrát fotbal chcete, což chce jistě většina, ale na druhou stranu je zde spousta proměnných. Jaká by musela být pravidla a nastavená opatření, aby se liga dohrála i s nadstavbou a byla co nejvíce regulérní? A je vůbec možné v současné situaci skloubit zdravotní a sportovní hledisko?

Není pochyb o tom, že chceme hrát. Fotbal nám chybí. Lidé dnes chodí do práce, do práce musí i fotbalisté. Musíme ale hledat cestu, jak zbytek soutěže udělat co nejvíce spravedlivý pro všechny. Kluby v čele tabulky hrají především o peníze, kluby na konci tabulky o fotbalový život. Moje přesvědčení je, že by z letošní soutěže neměl nikdo sestupovat. Rozšířil bych ligu o dva týmy z druhé ligy a zrušil nadstavbu pro příští ročník. Možný kompromis je také postup jednoho celku z druhé ligy a zachování stávajícího herního modelu.

Pokud by se liga dohrávala a končila v červenci, budete si stahovat z hostování své hráče, byť je nebudete moc sami do zápasů kvůli regulím postavit, nebo budete v tomto solidární?

V případě, že dojde k prodloužení ligy po 30. červnu 2020, musí být stanovena jasná hranice do kdy nejdéle se soutěž bude hrát. Posun za 15. července 2020 je pro mě těžko představitelný. Našim zájmem není zneužít současnou situaci a svoji sílu, hráče s velkou mírou pravděpodobnosti bychom nechali na hostování do posledního zápasu.

Pokud by se liga nedohrála, byli byste pro to, aby se vyhlásil mistr? Dle regulí ligy by se tak stát mělo.

Já bych si 20. titul hodně přál, ale nechci ho získat neregulérním způsobem. Jsem smířen s tím, že v případě, že se soutěž nedohraje, mistr vyhlášen nebude. Je to ale jedna z otázek, na kterou chci slyšet jasnou odpověď v úterý od vedení LFA. Pravidla pro všechny varianty včetně dalšího možného přerušení soutěže musí být vyhlášena před jejím obnovením.



Jak důležité je pro Slavii ekonomické hledisko při otázce dohrát, či nedohrát ligu? Dostalo by ji s ohledem na smlouvy se sponzory a partnery ukončení ligy do finančních problémů, nebo je nyní natolik stabilní, že ji tato skutečnost neohrozí?

Slavie je díky svému vlastníkovi CITIC Group stabilní společností a rozhodnutí o dohrání či nedohrání ligy ji existenčně neohrozí.

A budete vy i partneři s něčím podobným do budoucna ve smlouvách kalkulovat?

Fotbal je odvětvím, které krize poznamenává radikálním způsobem a hned několika cestami. Příjmová stránka klubu v podstatě zmizela. Přišli jsme o příjmy od diváků, sponzorů, od UEFA či za plánované prodeje hráčů. S něčím podobným nemůžete kalkulovat. Můžete se tomu jen přizpůsobit. Musíme počítat s tím, že krize bude trvat minimálně i příští rok. Příliš nevěřím tomu, že se letos budou hrát evropské soutěže. WHO (Světová zdravotnická organizace), NATO, CDC USA (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí USA) či odborníci ÚKŠ (Ústřední krizový štáb vlády ČR) varují, že nejdéle na podzim přijde druhá vlna. Až se covid-19 smíchá s každoroční podzimní epidemií chřipky, čeká nás mnohem více problémů než nyní. Pokud se vůbec bude hrát, bude to bez diváků a budou to těžké časy.