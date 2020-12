Tvrdík vyhlíží rekordní přestup z české ligy. V čem zázrak Sima předčil i Messiho nebo Mbappého?

Praha Nejvyhledávanější fotbalista od nedělního večera na specializovaném serveru Transfermarkt: Abdallah Sima. Odhadovaná tržní cena: zatím nula. Druhý nejvyhledávanější fotbalista: Son Hung-min. Odhadovaná tržní cena: 75 milionů eur, v přepočtu 2 miliardy korun.

Třetí: Jesé, čerstvě propuštěný z Paris St. Germain. Cena: 3 miliony eur.



Čtvrtý: Lionel Messi. Cena: 100 milionů eur.

Pátý: Bruno Fernandes. Cena: 80 milionů eur.

Šestý: Cristiano Ronaldo. Cena: 60 milionů eur.

Sedmý: Kylian Mbappé. Cena: 180 milionů eur.

Osmý: Harry Kane. Cena: 120 milionů eur.

„Tohle je bláznivé. Již jsme odmítli první nabídku na nesmyslnou částku,“ reagoval slávistický šéf Jaroslav Tvrdík na twitteru.



„Když dal Spartě druhý gól, problesklo mi hlavou, jak dlouho ho můžeme ještě udržet a co bez něj pak budeme dělat,“ prohlásil kouč Jindřich Trpišovský po nedělním derby (3:0).

Simův příběh znáte. Mladý Senegalec se z francouzského Evianu, který do akademie sbírá fotbalisty z celé Afriky, vydal za dobrodružstvím do Česka. V únoru začal v třetiligovém Táborsku, ale než se vyřídila jeho registrace, soutěž byla kvůli koronaviru přerušena.

V letní přípravě zaujal slávistické trenéry při zápase proti její juniorce. Když je nadchnul i v dalším duelu proti Žižkovu, vzali ho na zkoušku a pak získali do své třetiligové rezervy.

V říjnu ho Trpišovský zařadil na regulovanou soupisku pro Evropskou ligu, tenkrát neznámý devatenáctiletý ofenzivní hráč dostal přednost před univerzálem Ladislavem Takácsem.

A dál už to rovněž znáte. Poprvé v základní sestavě proti Nice a gól. Za týden v odvetě v Nice zase gól. Za další týden další trefa proti Beer Ševě, jeho druhou v zápase nakonec sudí napsali jako vlastní. Mezitím ve Fortuna lize góly v Opavě a proti Brnu.

A zatím vrcholný zápas sehrál v neděli na Spartě. I když vrcholný... „Herně to od něj tentokrát nebyl nejlepší výkon, byť byl nebezpečný a skvěle pracoval, hodně se musel stahovat i do defenzivy, kde odvedl výbornou práci. Výkonnostně měl i výraznější zápasy, ale znovu ukázal, že má skvělou koncovku,“ prohlásil kouč Trpišovský.



Každopádně o Simovi se už ví i za hranicemi Česka. Důkazem je právě server transfermarkt.com a rubrika „Most viewed players“.

Jeho jméno si do tamního vyhledávače od nedělního večera, kdy se dohrály zápasy ve všech evropských ligách, napsalo víc fanoušků, trenérů či expertů než Sona z Tottenhamu, který rozhodl prestižní severolondýnské derby proti Arsenalu. Předčil i světové hvězdy Messiho, Ronalda, Mbappého či objev posledního roku Bruna Fernandese z Manchesteru United.

Transfermarkt je renomovaný server, vyhledávaná databáze fotbalistů. Přináší hloubkový pohled do statistik hráčů, trenérů a také odhadované ceny hráčů.

„Jestli už na něj máme nabídku? Upřímně nevím. A i kdyby nějaká byla, tak o ní radši ani nechci vědět. Já si na poslední dva dny před derby vypnul telefon, nechci nic řešit, zatěžovat se, protože jedeme v kuse až do Vánoc. Ale je jasné, že devatenáctiletý hráč s takovou výkonností v Evropě jistě nějaký ohlas vzbudil,“ přemítal Trpišovský.

V derby si ho přebírali levý wingback Hanousek a levý stoper Hancko. Sima sice herně tolik vidět nebyl, jeden na jednoho se neprosazoval, poztrácel pár míčů. Ale to je všechno stejně nicotné, když sám derby rozhodl.

I když sparťané o jeho formě věděli, po půlhodině ho nechali skákat na centr z rohu. A při druhé brance si ho Hanousek s Hanckem nepřebrali, měl tolik prostoru, že si Bořilův pas prvním dotykem zpracoval a dalším přesně střílel.

„Byly to situace, které ho charakterizují. Výborný výběr místa i skvělý dotek do pohybu a zakončení. U něj máte jako trenér jistotu, že se do šancí bude dostávat - a jemu se navíc daří je proměňovat,“ podotkl slávistický kouč.

„Na Simu jsme si připravovali, výskok má výborný. Byl půl metru nad našimi hráči. Byl to pěkný gól. Nezbývá nám než to respektovat,“ uznal sparťanský trenér Václav Kotal.

Radost slávistů z gólu do sítě Sparty

Sima září měsíc, možná šest týdnů, ale už je klíčovým hráčem nejlepšího mužstva v Česku a účastníka jarní vyřazovací fáze Evropské ligy.



„On do toho vletěl ve velkém. Teď už to bude mít těžší, protože od něj budou všichni hodně očekávat. Ale je to neuvěřitelné. Musím říct, že jsem takového hráče ještě neviděl. Jeho výskok, dynamika, zakončení jsou neuvěřitelné. Doufám, že mu to vydrží. Hlavně aby mu vydrželo zdraví, to je nejdůležitější,“ říkal po derby slávistický brankář Ondřej Kolář.

Slavia může litovat, že Simu „neobjevila“ už pro play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu. Po bezbrankové remíze doma v odvetě v dánském Herningu prohrála 1:4.

„Jeden můj kolega říká, že nám ho pánbůh poslal jako kompenzaci po Dánsku. Jestli bude zdravý, skromný, pokorný a bude pracovat tak tvrdě jako doposud, bude jeho přestup rekord české ligy. O parník,“ napsal na twitter slávistický šéf Tvrdík.