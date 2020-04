‚Tvůj čas vypršel, musíš odejít.’ Van Persie vypráví o odchodu z United a sporech s Gaalem

Praha Robin Van Persie a divoký konec v Manchesteru United. Možná název pro nový nizozemský bestseller. Hvězdný útočník se po letech rozpovídal o posledních týdnech angažmá na ostrovech, především pak o vztahu s koučem Van Gaalem: „Já jsem trenér, ty si hráč, musíš odejit, tvůj čas vypršel.“

Rodák z Rotterdamu si na ostrovech udělal obrovské jméno. Osm let zářil v dresu Arsenalu, kde mu patřila posléze i kapitánská páska. Mezi fanoušky byl za boha. V roce 2012 mu však s celkem ze severu Londýna došla trpělivost.

Touha po trofejích jej tak zavála o tři stovky kilometrů severněji. Na Old Trafford si pod vedením legendární Sira Alexe Fergusona dokráčel Robin Van Persie pro ligový titul a krále střelců Premier League zároveň, což nesli na Emirates dost nelibě.

Van Persie patřil k tahounům Wengerova Arsenalu.

Jenže pak následoval pád. Manchester United opustila trenérská ikona a ke kormidlu se dostal Louis van Gaal. Nizozemského snajpra zužovala zranění a následně i pochopitelný pokles formy, kterou zapříčinila i nedostatečná herní praxe. Člověk by si řekl, že s tím bude mít krajan van Gaal porozumění. On však s Van Persiem neměl slitování.



„Trenér Gaal mi tehdy řekl: Robine, naše cesty se rozcházejí. Já jsem trenér, ty si hráč, musíš odejít. Tvůj čas vypršel,“ popisuje útočník své poslední dny na Old Trafford.

„Když jsem řekl, že mám ještě rok platnou smlouvu, chladně odpověděl, že ho to nezajímá,“ sdělil britským médiím 36letý fotbalista, který uzavřel svou hvězdnou kariéru doma v Rotterdamu.

Historicky nejlepší kanonýr Oranjes to však nezvládal. Za Red Devils si chtěl ještě zakopat, jejich lodivod byl však proti a svému krajanovi házel neustále klacky pod nohy.



„Při tréninku jsem se nemohl zúčastnit hry 11 na 11, místo toho mi trenér hodil balón, ať si jdu kopat někam sám,“ pokračoval Van Persie ve vyprávění o absurdním zacházení s profesionálním fotbalistou.

Po sezoně plné strastí musel nakonec Robin Anglii opustit. Vyslyšel tak vábení ze slunného Turecka a zamířil do Fenerbahce, kam přestoupil za 15 miliónů liber.

Luise van Gaala provázelo angažmá v Manchesteru United zklamaní.

„Bylo to opravdu složité, jedenáct let jsme žili s rodinou v Anglii, děti tady chodily do školy, měly tu kamarády. V Anglii se nám líbilo, ale i přes moji snahu jsem si uvědomil, že můj čas v United opravdu vypršel,“ dodal emotivně Van Persie pro britský rozhlasový podcast.



Stejně jako Van Persie, ani Van Gaal už nepůsobí ve profesionálním fotbalu. Pro nizozemského kouče bylo právě manchesterské angažmá tím posledním před odchodem do důchodu.