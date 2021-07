Na finále Eura do Londýna může přijet až tisíc italských fanoušků. Doma je ale čeká karanténa

Londýn Až tisícovka italských fotbalových fanoušků bude smět za přísných podmínek navštívit nedělní zápas o titul na mistrovství Evropy ve Wembley. UEFA vyjednala s britskými úřady, že ze země finalistů bude smět do Londýna přicestovat skupina diváků, aniž by po příletu musela do povinné desetidenní karantény. Italské fanoušky ale čeká pětidenní karanténa doma po návratu.

Fanoušci budou mít povoleno zůstat na britském území maximálně 12 hodin. Pohybovat se budou smět pouze v uzavřené bublině, což znamená, že po příletu vyhrazenými charterovými lety se dostanou pouze určenými autobusy na stadion a pak zase zpět. V ochozech bude pro fanoušky ze zahraniční vyhrazen zvláštní oddělený sektor.

Italská fotbalová federace oznámila, že zájezd na zápas s Anglií zorganizuje. Podmínkou pro účast je i negativní test na covid-19. Další test budou muset fanoušci absolvovat po návratu, než nastoupí do karantény.