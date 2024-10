Ukrajina - Česko 1:1, fotbalisté vedli, i remíza je posílá do čela skupiny

Podvečerní výhra Albánie v Gruzii (1:0) znamenala, že pokud Češi získají aspoň bod, půjdou do čela skupiny B1. Kdo by to po jejich úvodním debaklu v Gruzii (1:4) čekal...

Se sedmi body jsou těsně před Gruzií a Albánií, s nimiž se utkají v listopadu. Vítěz postoupí do elitní úrovně Ligy národů, druhý v pořadí půjde do play off.

I ve Vratislavi pokračovali ve zlepšených výkonech, především v první půli byli lepší i nebezpečnější než soupeř, kterého před měsícem v Praze porazili 3:2. Ukrajinci sice měli první vyloženou šanci, ale gól dali Češi.

V 18. minutě obránce Konaplja sice centr odvrátil, ale jen před pokutové území, kde se do něj opřel Červ. Míč trefil čistě nártem, gólman Trubin zamrzl na čáře, Krejčí na malém vápně se snažil tečovat, ale nepovedlo se mu to, což bylo dobře.

Pro českého záložníka to byl první reprezentační gól, také ho bouřlivě slavil, křičel, sprintoval, divoce mával rukama. „Já jsem moc nevěděl, co dělám. Čistý emoce, prostě jsem běžel,“ řekl Červ v rozhovoru pro Českou televizi. „Snažil jsem se to hlavně trefit, což se povedlo.“

„Musím Červa pochválit, bavili jsme se už v šatně o jeho oslavě. Je znát, že jsou se Šulcem z Plzně na sebe napojení. Musím je pochválit, v každém z posledních třech zápasů jsme měli střed dobře pokrytý,“ přidal na jeho adresu kapitán Tomáš Souček.

Při centru, který předcházel české brance, se domácí Huculjak srazil se Součkem, hlavou vletěl do soupeřova ramene a s otřesem mozku musel být odnesen na nosítkách. Dalším smolařem gólového momentu byl krajní obránce Konoplja, který předtím měl dvakrát míč a pokaždé ho odevzdal soupeři. Teď potřetí a byl z toho gól.

V úvodu se hrál neurovnaný fotbal, Ukrajinci byli zbrklí, v rozehrávce nepřesní, vzadu nejistí a zmatkující. Hodně kazili, jindy bezhlavě odkopávali. Přesto i oni měli slibné možnosti.

Byl u toho především Mudryk, který už po čtyřech minutách utekl Coufalovi, přihrál pod sebe, ale Šarapenko ve vyložené šanci selhal a z deseti metrů bránu překopl. Při druhé příležitosti si Mudryk odstavil Součka, z malého vápna poslal míč mezi nohama Vitíka, ale příliš slabě. A jeden nadějný brejk, při kterém běželi v přesile, Ukrajinci pokazili nepřesnou finální přihrávkou.

Češi byli poměrně přesní v kombinaci, důrazní při odebírání míče, dotěrní při dostupování, nepříjemní v soubojích. Nenechali soupeři ani vteřinu času. Z jednotlivců se dařilo Červovi, Součkovi, Vitíkovi či Černému, naopak za očekávním zůstal Šulc a úplně neviditelný byl Provod, který krátce po půli šel ze hry.

Kouč Hašek nasadil už potřetí za sebou takřka stejnou sestavu. Složení týmu proti pátečnímu duelu s Albánií (2:0) se lišilo jen na jednom postu, na pozici levého stopera Krejčí nahradil Holeše, který nebyl ani na lavici. Z preventivních důvodů odpočíval, aby neutrpěl svalové zranění.

Hosté po každém zisku míče rychle přecházeli do útoku, nespekulovali, hráli na jeden dotyk, využívali křídelních prostorů, odkud centrovali do vápna, kde byli v dostatečném počtu. V závěru půle po nedůrazném zákroku brankáře Trubina hlavičkoval do sítě Vitík, ale jelikož centr Černého prodloužil Chorý, byl český stoper už v ofsajdu.

Jenže solidní představení si hosté pokazili v úvodu druhé půle. Krejčí si sice správně dal tělo před Konoplju a skákající míč odehrál k brankáři, jenže sudí viděl, že si pomohl rukou. Ani videozáznam nebyl zcela průkazný, videoasistent tak nemohl verdikt na hřišti rozporovat. A penaltu proměnil Dovbyk. „Nevím, vůbec si neuvědomuju, že bych hrál rukou. Pořád jsem překvapený,“ líčil Krejčí po zápase. „Moc mě to mrzí, mohli jsme tady vyhrát, do šancí jsme soupeře nepouštěli.“

„Penalta? Jestli se budou pískat takové ruce, je to smutné pro fotbal. Myslím, že to není v pořádku,“ zlobil se i kouč Hašek.

Český brankář Matěj Kovář se jen ohlíží za penaltou Arťoma Dovbyka.

Po vyrovnání byli Ukrajinci v euforii, dařilo se jim přecházet to protiútoků a Češi se museli bránit. Akce však dokázali včas zastavit, nevadilo jim, že za cenu několika rohových kopů. Ve standardkách byli silnější než Ukrajinci.

Hra se přelévala z jedné strany na druhou, Ukrajinci hru hodně otevřeli, potřebovali nutně vítězství. Češi měli prostor na brejky a jeden v 77. minutě málem vyšel. Do stříleného centru Coufala vložil nohu ve skluzu Hložek, gólman Trubin skvěle zasáhl. A i kdyby ne, gól by stejně neplatil, protože český útočník byl v ofsajdu.

Víc útoků v závěru patřilo Ukrajincům, nebezpečná však byla už jen střela Zubkova z přímého kopu. Míč přes Kovářem zaplaval a český brankář ho s obtížemi vyrazil.

„Remíza asi odpovídá průběhu, i když jsme asi měli víc šancí než soupeř,“ řekl trenér Ivan Hašek. „Jsem spokojený, klukům děkuju.“

„Tým si vždycky musí sednout. Myslím, že každý Čech teď na nás může být pyšný a těšit se na listopadový sraz. Jsme první, získali jsme teď čtyři body, takže výborný sraz. Uděláme maximum, abychom postoupili z prvního místa,“ uzavřel Souček.

Skupina B1