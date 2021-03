United se zlobí na video kvůli neodpískané penaltě proti Chelsea: Máme obavu, že se nám bojí písknout penaltu

Londýn Po bezbrankovém šlágru na Chelsea byl trenér Ole Gunnar Solskjaer pořádně rozladěný. „Upřeli nám stoprocentní penaltu, upřeli nám dva body,“ nelíbilo se kouči Manchesteru United. Nekonečná debata o videu a pravidlu o hře rukou pokračuje.

Upřímně, mnoho zajímavějších momentů nedělní duel Chelsea proti Manchesteru United nenabídl. Minimum šancí, žádný gól, i proto se diskuse po zápase znovu stočila k rozhodčím.

„Mám obavu, že se nám bojí písknout penaltu. V posledních týdnech se objevilo mnoho spekulací, že nám připískávají, ovlivňuje je to,“ prohlásil Solskjaer.

Co se vlastně v neděli na Stamford Bridge stalo?

Po necelé čtvrthodině vyrazil Mendy, brankář Chelsea, ránu Rashforda z trestného kopu na kraj pokutového území, kam za míčem spěchali domácí Hudson-Odoi a hostující Greenwood, dva angličtí mladíci.



Dostali se do klinče a oběma krátce po sobě skočil balon na ruku. Jako první se ho však prokazatelně dotkl domácí záložník, byť dost možná kvůli pohybu protihráče.

Akce pokračovala, ale VAR po chvíli hlavního sudího Stuarta Attwella upozornil: „Přeruš hru. Máme tady podezření na pokutový kop. Pojď se na situaci podívat.“



„Z reálného pohledu mi připadalo, že jako první hrál rukou náš fotbalista, ale po zhlédnutí záznamu jsem viděl opak. Rozhodně to nebyla paže v přirozené poloze, nechápu, proč se nepískala penalta,“ vykládal Solskjaer.

Attwell se přitom několikrát podíval na zpomalené záběry, u monitoru stál zhruba půl minuty, než se otočil, pískl a naznačil: „Nic to nebylo, pokračujeme.“



„Proč ale hru vůbec přerušovali?“ divil se po utkání v televizním rozhovoru Luke Shaw. „Rozhodčí dokonce řekl Maguireovi, našemu kapitánovi, že kdyby penaltu nařídil, byl by z toho poprask.“

Což je další věc, která tábor United nadzvedla.

„Mám pocit, že se sudí nechávají příliš ovlivnit tím, co se o nás píše nebo co o nás říkají ostatní manažeři,“ zlobil se Solskjaer.

Narážel na Jürgena Kloppa z Liverpoolu i bývalého kouče Chelsea Franka Lamparda, kteří během sezony poukazovali na velký počet pokutových kopů ve prospěch Manchesteru.

Od začátku minulé sezony jich United zahrávali už dvaadvacet, což je o čtyři víc než kterýkoli jiný tým.

Oficiální web Chelsea dokonce před vzájemným utkáním na pochybné verdikty sudích ve prospěch Manchesteru sám upozorňoval.

„Po podezřelém souboji s Jamaalem Lascellesem z Newcastlu, ke kterému došlo v minulém utkání, bude jistě ostře sledovaný zejména kapitán United Harry Maguire,“ píše například londýnský klub. „V našich posledních vzájemných zápasech se řešila potenciální penalta po faulu na Azpilicuetu, VAR také přezkoumával možný surový zákrok na Michyho Batshuayie,“ stálo v pozvánce na utkání.

„Zveřejnit něco podobného na oficiálním kanále klubu považuji za drzost. Je to ovlivňování rozhodčích,“ reagoval Solskjaer.

Ptáte se na názor z druhé strany?

„Vůbec nerozumím, proč se tím VAR zabýval,“ prohlásil o diskutovaném incidentu z nedělního utkání domácí trenér Thomas Tuchel. „Hráč v červeném se míče dotkne rukou a my kontrolujeme, jestli to náhodou nebyla penalta? Viděl jsem opakované záběry na iPadu, bylo by strašné, kdyby z toho udělali pokutový kop.“

A pak se v tom vyznejte.



Pravda je, že podobné pokutové kopy už Anglie v aktuální sezoně viděla. O nastavení pravidel si můžete myslet cokoli, ale v případě, že se hráč dotkne balonu rukou v nepřirozené poloze, jde o přestupek – i britští televizní experti souhlasí.

Roy Keane: „Ne, že bych takové penalty chtěl vídat, ale Hudson-Odoi ruku proti balonu zvedl a viděli jsme v aktuální sezoně mnohokrát, že se podobné pokutové kopy nařizovaly.“

Jimmy Floyd Hasselbaink: „Striktně dle pravidel to penalta být měla, ačkoli já osobně mám trochu jiný názor. Na druhou stranu: sudí by při rozhodování měli být konzistentní, Callum měl štěstí.“

Alan Shearer: „Je vidět, že už i samotní rozhodčí jsou zmatení a nemají šajn, co je a není penalta. Celý systém je nastavený zle.“

Danny Murphy: „Vyhodili jsme zdravý rozum z okna. Ne, že bych byl zastáncem podobných penalt, ale pokud je sudí v posledních týdnech nařizovali, proč je to tentokrát zase jinak? Je v tom akorát bordel, totální chaos.“

S oficiálním stanoviskem přispěchalo také vedení Premier League, byť jen v obecné rovině: „VAR doporučil situaci přezkoumat, ale hlavní rozhodčí Stuart Attwell si i po zhlédnutí záznamu stál za svým původním rozhodnutím. Necítil, že by Hudson-Odoi pohnul rukou směrem k balonu.“

A jak byste rozhodli vy?