Určitě v zápase s vámi nejsme favoritem, myslí si trenér Ján Kozák

SENEC/PRAHA Přestože slovenská fotbalová reprezentace má v poslední době lepší výsledky než česká a na žebříčku FIFA je o 21 míst výše, kouč Ján Kozák si nemyslí, že by před sobotním vzájemným zápasem Ligy národů v Trnavě měla být favoritem. Podle čtyřiašedesátiletého bývalého československého reprezentanta má soupeř stejně kvalitní hráče a na klubové úrovni je daleko výše.

„Před zápasem se namluví všelicos, ale důležitý je zápas, dění na hřišti. Co se týká klubové úrovně, český fotbal je daleko před slovenským. Když mistr hraje přímo ve skupině Ligy mistrů, to o něčem svědčí. Česká mužstva také hrají dlouhodobě ve skupině Evropské ligy,“ řekl novinářům Kozák, jehož tým se na sobotní zápas v Trnavě chystal v Senci.

„Češi mají hodně hráčů v zahraničí, ať už v italské lize, v německé, ve španělské brankáře. Nedaří se jim stabilizovat kádr tak, jak si to žádá, ale to už je jejich problém. Co se týká kvality hráčů, tak ta je vysoká,“ doplnil Kozák.

Nadcházející derby s bývalým federálním partnerem má pro něj velký náboj, neboť na začátku 80. let hrával za Duklu Praha. „Mám velmi dobré vzpomínky na Prahu, na Duklu, na spoluhráče, na reprezentaci. Něčeho jsme dosáhli, ať už jsme skončili třetí na mistrovství Evropy v Itálii, nebo účast na mistrovství světa o dva roky později. Na ty kluky velmi rád vzpomínám. Bylo to krásné období, možná i tím, že jsme byli mladší,“ uvedl Kozák.

„Teď je to trošku jiné, protože jsme se rozdělili. Jsem rád, že takové zápasy můžeme hrát. Bude plný stadion, budou emoce a věřím, že bude i dobrý zápas. O to jde,“ dodal Kozák, který za československou reprezentaci hrával v letech 1976 až 1984.

Slováci budou mít v sobotu těžší roli v tom, že český tým v sobotu poprvé povede nový trenér Jaroslav Šilhavý. „Zápas bude mít svá specifika hlavně z toho pohledu, že když přijde nový trenér k mužstvu, neviděli jsme žádné utkání, v kterém by tento výběr koučoval. Jsme ochuzeni o tyto informace. Na druhou stranu trenér má nějaký svůj rukopis, který zanechal v týmech, které trénoval. Například naposledy ve Slavii. Má za sebou úspěchy, říká se, že je to Brücknerovo dítě, což je česká trenérská legenda,“ uvedl asistent slovenského trenéra Štefan Tarkovič.

„Má solidně nastavenou komunikaci, vybral si hráče, z toho můžeme očekávat nějaké složení. Velmi těžko můžeme předpokládat, s jakým taktickým záměrem nastoupí. My se spíš budeme soustředit sami na sebe, abychom se prosadili svými zbraněmi,“ dodal.