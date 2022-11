Uruguay - Korea 0:0, nula střel na bránu, Godín i Valverde pálili jen do tyčí

Uruguayský útočník Edinson Cavani dostal kolmici mezi stopery, v 86. minutě se se spoluhráčem Facundem Pellistri běželi do nadějného brejku na dva korejské obránce.

Jenže Cavani před pokutovým územím míč zasekl, počkal, až se do obrany vrátí další soupeřovi hráči a poslal zpětnou přihrávku na polovinu hřiště, což doprovodil gestem s rozmáchnutýma rukama.

Někdy až bezmoc ve finální fázi charakterizovala souboj ve skupině H. Přitom se hrál živelný ofenzivní zápas.

Aktivnější a nebezpečnější byla Uruguay. Největší možnost ke vstřelení gólu měl stoper Diego Godín. V závěru poločasu správě načasoval výskok v pokutovém území, po centru z rohu však hlavičkoval do tyče.

Uruguay je považována za tým, který může na šampionátu překvapit. Sílu má především v útoku. Jenže pětatřicetiletý Suárez se neprosadil, jeho vrstevník Cavani šel do hry jako náhradník, vycházející hvězda Darwin Núňez z Liverpoolu měl sice pár záblesků, ale i ani on se skóre nepohnul.

To mohl středopolař Valverde z Realu Madrid, v 89. minutě se probil středem pole, napřáhl z pětadvaceti metrů, ale jeho dělovka letěla do tyče. Korejský brankář by na míč nedosáhl.

Korejský gólman i celá obrana s příjmením Kim odolala. O ofenzívu se staral především kapitán Son z Tottenhamu. Po nedávné zlomenině očnice nastoupil s obličejovým krytem.

V nejlepší akci Korejců však nebyl, ve 34. minutě Mun-hwan přihrával z pravé strany pod sebe, I-čo byl ve vápně úplně sám, ale ze 14 metrů zakončil nad.