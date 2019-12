Útočník Carroll vzpomíná: Prodali mě do Liverpoolu poté, co jsem si koupil dům a

Ještě nedávno kopal ve West Hamu United, ale jeho první srdcovkou byl Newcastle. Právě tam Andy Carroll coby sedmnáctiletý fotbalista začínal, a když ho tehdy prodali do Liverpoolu, nesl to špatně. „Doufal jsem, že tam neprojdu zdravotní prohlídkou,“ vzpomíná s úsměvem na rtech nyní třicetiletý Angličan. Teď přišel čas na velký návrat domů!

V dresu Newcastlu debutoval v sedmnácti letech a v klubu strávil dlouhých pět let. V sezoně 2009/10 byl dokonce u postupu týmu do Premier League. Dohromady tam odehrál 91 zápasů a trefil 33 gólů. Není divu, že si jeho kvalit všimli i jiné kluby. V jeho případě to byl Liverpool, který se rozhodl za mladého útočníka investovat rekordních 35 milionů liber, tedy jednu miliardu korun. Stal se tak nejdražším hráčem v historii Anglie

Jenže Carrollovi se z Newcastlu nechtělo. Není ani divu, byl místní super hvězdou a nevěděl, co ho bude ve slavném Liverpoolu čekat. „Víte co, byl jsem v té době zraněný a celou dobu jsem si říkal: ‚Prosím, ať neprojdu zdravotní prohlídkou‘,“ vzpomíná v rozhovoru pro Daily Mail na pro něj v tu chvíli krušné časy. „Hned, co jsem nasedl do helikoptéry směr Liverpool, jsem se chtěl vrátit. Věděl jsem, že to jednou přijde. Že se jednou vrátím zpátky na hřiště a budu hrát za Newcastle.“

„Vzpomínám, že jsem z tréninkového centra tehdy odjížděl s Kevinem Nolanem. Šli jsme k němu domů sledovat televizi a já mu jen řekl: ‚Nepůjdu tam. Pouhý den předtím jsem si tu pořídil dům a kočku!‘“ vybavuje si, co se mu tehdy honilo hlavou.

Postupem času už to tak tragicky neviděl. Na nové angažmá si rychle zvykl a dnes ví, že ho to zocelilo. „Zformovalo mě to, jako hráči i jako člověka, udělal bych to znovu. Zřejmě jsem potřeboval vypadnout z města a dospět,“ chlácholí se.

Carroll v Liverpoolu strávil tři sezony, plnohodnotně odehrál však jedinou. Nakonec se rozhodl přesunout do West Hamu, kde už jednou hostoval. V londýnském celku se stal stálicí. I s hostováním v něm strávil sedm sezon, bohužel se ale potýkal s častými zraněními.

Nyní se vrací domů. Do míst, kde s velkým fotbalem začínal a odkud tehdy nechtěl odejít.

V rozhovoru pro Daily Mail zavzpomínal i na hrůzný zážitek z roku 2016. Tehdy ho motorkář vytlačil ze silnice, vytáhl na něj zbraň a požadoval hodinky. Povedlo se mu ujet, ale zloději ho pronásledovali. „Bál jsem se o život. Dvacet pět minut mě pronásledovali dva lidé na motorce, se zbraní v ruce. Byl jsem skoro doma, takže jsem to otočil a rozjel se k tréninkovému centru West Hamu,“ vzpomíná. „Předjížděl jsem auta, jezdil na červenou, překračoval rychlost, jel na špatné straně silnice,“ vybavuje si. Sám prý nebyl daleko od havárie, ale nakonec se mu podařilo do centra dojet. Policie jednoho muže později dostala. Dostal jedenáct let vězení, měl na kontě už několik předchozích krádeží.

Špatný zážitek si Carroll ovšem v sobě nosí stále. „Moje rodina se bála. Nevěděli jsme, jestli se na mě nezaměřil, jestli to bylo jednorázové. Nezaměří se na náš dům, když bude Billi doma s dětmi? Dokonce i teď, když projíždím okolo, jsem dost podělanej,“ přiznává.

Bojí se od té doby zejména o děti. Nyní se však snaží soustředit zejména na restart své kariéry. Pokud mu vydrží zdraví, mohl by se stát znovu hvězdou Newcastlu. Přesně tak, jak si před lety vysnil.