Václav Jílek: Nahoře nám Kanga pomáhá nejvíc. Krejčí to zvládá velmi dobře

PRAHA I když jeho tým vyhrál 3:0, úplně spokojený nebyl. Za něco pochválil, jinde vypíchl spíš minusy. Dokonce i ve výkonu Guélora Kangy, který k vítězství nad Příbramí pomohl dvěma góly a asistencí, našel Václav Jílek, kouč fotbalové Sparty, nedostatky.

„Je potřeba říct, že ty góly dal z penalt, ne přímo ze hry. Ale když se snaží plnit naše zadání: pohyb nad první řadou soupeře, neslézat hluboko ke stoperům, je to dobré,“ hodnotil Jílek. „Soupeři na to čekají, i dneska se dvakrát třikrát pohyboval moc hluboko. Když nedostane tolik času a je dobře stlačený, má v těch situacích problém. Nahoře pomáhá nejvíc.“

A penalty proměňuje suverénně.

Dokáže zachovat klidnou hlavu, i roh před prvním gólem zahrál skvěle. To je A, ale je třeba vidět i to Bé - hodně špatně jsme bránili ve středu hřiště a na tom musí všichni středoví hráči zapracovat. Tam nás čeká hodně práce, aby to soupeř neměl tak jednoduché.

Vypadá to, že s Kangou se ještě třeba Trávník nebo minule Hašek učí hrát.

Dá se s tím souhlasit. Hrajeme trochu v jiném postavení, chceme po klucích nové věci, Michal i Hašan měli ve svých předchozích klubech víc volnosti. My se je snažíme udržet v určitých pozicích a je fakt, že výstavba nám nefungovala dobře. S Kangou je to někdy složité, ale když se to podaří a ostatní si na něj zvyknou, bude z toho profitovat celé mužstvo.

Ze středové řady výkonem vyčníval i Ladislav Krejčí, souhlasíte?

Ukázal velkou aktivitu, první balony uhrává, je to sebevědomý hráč, dobře řeší vzdušné souboje, v těch byl snad stoprocentní. Čekáme od něj ještě víc nabídky a zrychlování hry. Ale klobouk dolů, skočil do toho rovnýma nohama a zvládá to velmi dobře.

Poprvé v sezoně jste nesáhl do stoperské dvojice. Proč?



Už musíme stabilizovat složení obrany. I když měl Costa minule problémy, viděl jsem, že jeho výkon šel ve druhé půli nahoru. Zůstal v sestavě, chtěli jsem tam udržet levonohého stopera. Lukáš Štetina podává vyrovnané výkony, ne vždycky bez chyby, ale ideální se nám jevilo ponechat tuhle dvojici. A bylo to asi správně.

Jak jste spokojený se Sáčkem coby pravým obráncem?

Pro mě osobně Michal naplňuje premisu, že když dobrého fotbalistu fláknete kamkoli, tak to tam odehraje. Není fyzicky tak silný, ale na pravém beku mu to vyhovuje. Hlavně ve druhé půli výborně podporoval ofenzivu, ale až budeme muset víc bránit, bude to pro něj těžší zkouška.

Útočník Kozák znovu nedal gól. Je to pro vás problém?

První tři zápasy měl hodně šancí, tentokrát ne. Ale to není o Kozákovi, ale o hře Sparty. Vyhráli jsme tři nula, to beru, ale nebudeme si nalhávat, že bychom soupeře jasně přehráli. Co se týče Libora, pro nás má hrotový hráč velké portfolio přínosu pro mužstvo. Na prvním místě jsou samozřejmě góly, které mu chybí, ale on ty ostatní nároky splňuje na jedničku. Je to hráč, kterému věříme. Pokud by to trvalo déle, byl by to problém, ale liga začíná, takže je potřeba být trpělivý.

A poslední jméno: gólman Nita. Chytil penaltu, působí jistě. Je teď pro vás už jasnou jedničkou?

Ano. Florin je teď malinko před Milanem Hečou, má rychlost, postřeh, kvalitu gólmanského umění na vysoké úrovni. Pomůže nám v těžkých situacích a hodně jsme u něj apelovali na bezpečnost rozehrávky. Jsme v tomhle ohledu na pomezí, protože někdy by se dalo naopak hrát víc po zemi, musíme najít zdravou míru, přešli jsme od ultra rizika k alibi. Každopádně Florin se formou trefil do začátku sezony.

Ve čtvrtek vás čeká předkolo Evropské ligy s Trabzonsporem, kvůli trestu před prázdným stadionem. Zažil jste už něco podobného?

Jen v přípravném zápase. Bude to nemilá premiéra, nechtěná. Bude to velký handicap, zvlášť proti takovému týmu. Ale je to fakt, smíříme se s tím. Viděli jsme tři jejich utkání, Trabzonspor má technicky velmi dobrý tým se spoustou individualit, silný do ofenzivy. Chceme se zaměřit hlavně na jejich defenzivu a podat lepší výkon než dnes.

Už může naskočit obránce Hancko, nová posila?

Na soupisku pro poháry můžeme dopsat ještě dva hráče, on tam bude. Brali jsme ho ale s dlouhodobější vizí, ne přímo na Trabzonspor. Přišel výborně mentálně i fyzicky připravený, co do herní součinnosti nám výrazně zvýší konkurenci i na místě levého beka.