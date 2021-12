Václav Kadlec žádnému z doktorů o návratu neřekl. Fotbalista před restartem zkoušel dělat fitness kouče i skauta

Patřil k největším talentům českého fotbalu uplynulé dekády. V šestnácti odchovance pražských Bohemians 1905 koupila Sparta za nevídaných deset milionů korun. Zakrátko si připsal i první ligový start. Hned při debutu v seniorské reprezentaci se coby osmnáctiletý bažant stal nejmladším střelcem historie národního týmu. Po přestupu do bundesligového Frankfurtu zprvu střílel gól za gólem. A když se z Dánska vracel do Sparty za více než 70 milionů, byl to rekordní nákup české ligy.

Jenže i sám Václav Kadlec přiznává, že jeho kariéra byla jako na houpačce. Zásadně ho srážela vážná zranění a kvůli vleklým potížím s kolenem v únoru 2020 ohlásil konec kariéry. „V prvním okamžiku to ze mne všechno spadlo. Ulevilo se mi, že už mám klid a nemám se za čím honit,“ říká Kadlec pro Lidovky.cz. „Byl jsem přesvědčený, že je to navždy. Fakt jsem neměl v hlavě, že si dám půl roku, rok volno, a potom se vrátím, to vůbec.“

Jenže stal se malý zázrak. Devětadvacetiletý útočník letos v létě zkusil kariéru restartovat a během podzimu už naskočil za Mladou Boleslav do dvou ligových duelů. Sice ho již taky potkala dvě menší svalová zranění, to však vzhledem k dřívějším problémům bere s nadhledem: „Jsou to pro mě prkotiny.“

Lidovky.cz: Když jste loni v zimě oznámil konec kariéry, věděl jste, co budete dělat dál?

Vůbec ne. Měl jsem slíbeno od pana Pasky (fotbalový agent), že se o mě když tak postará. Už jsem u něj byl zaměstnaný jako skaut, který se stará o mladé kluky – ať už ty, co už pod sebou má, nebo vyhledává nové. Ale upřímně řečeno jsem nebyl nucen hnát se do práce, protože jsem naštěstí nerozfofroval všechny peníze, které jsem za kariéru vydělal, takže by mi určitě neuškodilo, kdybych byl rok dva doma, určitě bych to v pohodě zvládl.