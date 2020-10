Vaclík o roli dvojky v Seville: Musím být trpělivý. Smlouvu mám jen do léta, sám jsem zvědavý jak to bude

Sevilla Brankář Tomáš Vaclík na konci minulé sezony v Seville kvůli zranění přišel o místo jedničky a také od začátku aktuálního ročníku především kryje záda Maročanovi Jasínu Bunúovi. Jednatřicetiletý fotbalový reprezentant ale kvůli nové roli ve španělském týmu zatím nepanikaří a trpělivě čeká na svou šanci. Ta první přišla v sobotním ligovém utkání s Eibarem, které ale skončilo překvapivou domácí porážkou 0:1.

Vaclík v posledních letech není zvyklý, že by víc zápasů trávil na lavičce než v brance. „Když jsem v roce 2012 přišel do Sparty, tak chvilku jsem byl na lavici za Švengym (Milanem Švengerem) a pak všude chytal pravidelně. Takže asi poprvé od té doby jsem nezačínal sezonu v bráně. Na druhou stranu jsem o to nepřišel kvůli výkonnosti, ale kvůli zranění,“ řekl Vaclík v rozhovoru s ČTK.

„Bono (Bunú) tu šanci chytnul velice dobře, byl připravený. S ním v bráně se vyhrála Evropská liga a trenéři se rozhodli od začátku sezony pro něj. Nebylo úplně řečeno, že jsme číslo jedna a číslo dva, ale teď jsou tak karty rozdané. Já musím být trpělivý, dobře pracovat a když ta šance přijde - jako teď v sobotu - tak být nachystaný a ukázat trenérům, že kvalitu mám a zasloužím si taky chytat,“ přidal ostravský rodák.

Zatím netuší, jak často a v jakých soutěžích bude za Sevillu nastupovat. „Pro nás sezona začala o dvě kola později, měli jsme i specifickou přípravu a spolu trénovali jen 14 dní. Jedno souvisí s druhým. Uvidíme, jak to trenéři mají vymyšlené, jestli nás brankáře budou střídat, nebo ne. Vůbec nevím, se mnou o tomhle nikdo moc nemluvil. Hlavní kouč Julen Lopetegui mi akorát řekl, že mám být nachystaný, že sezona je dlouhá,“ uvedl Vaclík, který v andaluském celku působí od léta 2018.

Porážka s Eibarem při premiérovém startu v ročníku ho mrzela. „První půli jsme neodehráli dobře, bylo to takové vlažné. Ve druhé půli jsme si vytvořili spoustu šancí, ale bohužel jsme je neproměnili. Byl to jeden z těch dnů, že i kdybychom hráli 45 minut navíc, tak gól asi nedáme. Ale z vlastního výkonu jsem měl dobrý pocit,“ konstatoval bývalý gólman Basileje.

Zatím si nepřipouští, že by kvůli nízké vytíženosti mohla být v ohrožení jeho pozice brankářské jedničky v národním týmu. „V klubu nechytám vlastně jenom měsíc, je odehráno pět zápasů v lize a jeden v Champions League, to zase není tak dlouhá doba a mezitím jsem zvládnul odchytat všechny zápasy v Lize národů. Vše ale samozřejmě záleží na trenéru Jaroslavu Šilhavém a jeho realizačním týmu. Pokud by to takhle trvalo delší dobu, komplikace to být může,“ prohlásil Vaclík.

O změně angažmá v současnosti neuvažuje. „Teď zatím ne, ale jsem v kontaktu se svým manažerem Davidem Nehodou a průběžně to řešíme. Smlouvu v Seville mám totiž jenom do léta, takže jsem sám zvědavý, jak se to bude vyvíjet. Nemám od klubu náznaky tak, ani tak. V této otázce jsem tak trošku na čekané,“ přiznal dvaatřicetinásobný reprezentant.