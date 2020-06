Vaclík vychytal další nulu, radost mu kazilo ticho: Je smutné vyhrát derby a nesmět to oslavit s fanoušky

Sevilla Cesta k utkání dvěma autobusy, měření teploty i povinné převlékání v poločase. V netradičních podmínkách se odehrál úvodní zápas španělské ligy po koronavirové přestávce, v němž fotbalisté Sevilly s českým brankářem Tomášem Vaclíkem doma zvítězili 2:0 nad městským rivalem Betisem. Reprezentační gólman si pochvaloval, jak dobře se jeho tým vyrovnal s nezvyklou situací a prázdným hledištěm. Byl však smutný z toho, že se spoluhráči nemohli cennou výhru v derby oslavit s fanoušky.

Španělská liga po koronavirové pauze znovu začala jako druhá velká soutěž v Evropě po Německu a odstartovala s podobnými opatřeními. „Museli jsme jet na stadion z hotelu na dvě skupiny ve dvou autobusech, museli jsme mít na tváři roušky. Před zápasem nám měřili teplotu a o poločase jsme se museli všichni povinně převléknout, což já třeba normálně nedělám. Jinak nic dalšího speciálního tam už nebylo,“ uvedl Vaclík pro ČTK.



Jeho celek se s prázdným hledištěm stadionu pro 43 tisíc diváků dobře vyrovnal a dominoval. „Bylo to zvláštní, protože jsem to zažil po delší době. Navíc jsem nevěděl, co od toho po těch třech měsících bez fotbalu čekat. Bylo to smutné, protože zrovna takový zápas by si plné hlediště zasloužil. Ale nedá se nic dělat, věděli jsme, že se na to musíme připravit, a myslím, že jsme se na to připravili dobře,“ těšilo Vaclíka.

„Vstoupili jsme do zápasu dobře a celkově jsme ho odehráli, jak jsme chtěli. Celý zápas jsme měli pod kontrolou, i fyzicky jsme na tom byli dobře, takže jsem rád, že to takhle dopadlo,“ pochvalovala si jednatřicetiletá reprezentační jednička.

Vaclík si připsal desátou nulu v ligové sezoně. Hned v úvodu utkání sebral míč těsně před soupeřem. „Na tom prázdném stadionu bylo krásně slyšet, že si Betis myslel, že jsem to sebral ještě před vápnem. Ale já jsem si byl jistý, že ne. Tohle mi stoprocentně pomohlo. A pak jsme v tom zápase neměli nějakou slabší pasáž,“ uvedl Vaclík.

S koncentrací na prázdném stadionu problém neměl. „Věděli jsme dlouho, že se bude hrát bez lidí, takže i na to jsme byli připraveni. Byli jsme v hlavách dobře nachystaní a zvládli jsme to. Měl jsem ze všech pocit, že jsme dobře věděli, o co hrajeme, a od začátku jsme si za tím šli. S koncentrací problém nebyl, na hřišti jsme se dobře slyšeli. Jak tam bylo ticho, mohli jsme si říkat věci, které si normálně v té vřavě na stadionu nemá cenu říkat. To nám taky hodně pomohlo,“ podotkl Vaclík.

Litoval, že výhru v derby nemohl tým oslavit s fanoušky. „Vyhrát derby a nesmět to oslavit s fanoušky je vždycky smutné a mrzí to, ale bohužel situace je taková, jaká je. Ale věřím, že jsme té části Sevilly, která je naše, udělali radost. Že jsme jim udělali hezký večer a po dlouhé době jim přinesli pozitivní emoce, což se teď, kdy se život ve Španělsku zase začíná vracet do normálu, hodí,“ těšilo Vaclíka.

Sevilla si deset kol před koncem ligy upevnila třetí místo v tabulce. „Teď nás čeká dalších deset zápasů v rychlém sledu. Takže teď si to musíme jeden den užít a přes víkend se připravit na pondělní zápas,“ dodal Vaclík.