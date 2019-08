Vaniak: Staří chlapi nám děkovali se slzami v očích. ‚Slávka‘ vyhraje a oslaví Ligu mistrů

PRAHA Martin Vaniak se během dvou týdnů stal legendou Slavie. Především díky jeho zákrokům Slavia postoupila v roce 2007 poprvé a zatím naposledy do Ligy mistrů. Navážou na něj ve středu jeho nástupci postupem přes rumunskou Kluž (21.00)?

Věčně druzí, kteří na rozdíl od Sparty nejsou schopni proklouznout do slavné Ligy mistrů. Takto výsměšně se dlouhá léta pohlíželo na fotbalovou Slavii. V sezoně 2007/08 se to však změnilo.

Dobře poskládaný tým kouče Karla Jarolíma doplnil brankář Martin Vaniak, který v téměř 37 letech přišel do Slavie zadarmo.

A během několika týdnů se mistr světa v chytání přímých kopů stal spolu s útočníkem Stanislavem Vlčkem hrdinou a klubovou legendou.

Sešívaní v kvalifikaci Ligy mistrů nejprve vyřadili Žilinu s trenérem Pavlem Vrbou, když v penaltovém rozstřelu zaznamenal vítězný pokus Vlček a Vaniak inkasoval jen třikrát ze šesti střel.



V rozhodujícím předkole pak zaskočili čtyřnásobného vítěze Ligy mistrů Ajax Amsterodam s mnoha hvězdami. Obrovská útočná síla tvrdě narazila na skálu jménem Vaniak.

V úvodním duelu v Nizozemsku přiváděl k zoufalství nejvíc Klaase-Jana Huntelaara, jemuž zlikvidoval i pokutový kop. Třebaže si Slavia přivezla do odvety senzační náskok 1:0, favoritem na postup dál zůstával Ajax.

„Ani když jsme tam vyhráli, vůbec jsme se nijak nestresovali. U nás doma nám nikdo nevěřil, v Nizozemsku nám nikdo nevěřil, nebyli jsme pod žádným tlakem. To od Ajaxu všichni čekali postup, oni sebevědomě prohlašovali, že zaváhání doma v Praze odčiní a přejedou nás,“ říká současný trenér gólmanů Olomouce v rozhovoru pro LN.

Lidovky.cz: Dají se nějak porovnat pozice před odvetnými zápasy v roce 2000 proti Šachtaru, v roce 2007 proti Ajaxu a nyní proti Kluži? Ve všech třech případech si Slavia v rozhodujícím předkole Ligy mistrů přivezla zvenku výhru 1:0...

Porovnat se to nedá. V roce 2000 i teď je Slavia velkým favoritem na postup, když jsme hráli my s Ajaxem, pořád měl nižší kurz na postup Ajax. Vždyť my jsme se o víkendu mezi zápasy soustředili na ligu, měli jsme ji dobře rozjetou, tak jsme ve stejné sestavě jako v Amsterodamu šli o víkendu na ligový zápas. Nemohli jsme si dovolit takový luxus jako teď, že Slavia o víkendu v lize šetřila skoro celou jedenáctku.

Lidovky.cz: Vzpomenete si, v jakém rozpoložení jste tehdy do odvety šli?

Říkali jsme si, že nemáme co ztratit, šli jsme do toho s úplně čistou hlavou, s žádným velkým očekáváním, ale také úplně uvolnění. Bavili jsme se, že když budeme mít štěstí a přečkáme jejich úvodní nápor, Ajax znervózní a my toho můžeme využít. A to se nám taky povedlo.

Lidovky.cz: Vy jste za stavu 1:1 předvedl několik neuvěřitelných zákroků, kvůli nimž se vám začalo říkat čaroděj. Nebál jste se, že obrovský tlak Ajaxu ve druhé půli neustojíte?

Obávám se, že kdyby Standa Vlček nedal z brejku gól na 2:1, tlak bychom nejspíš neustáli, v závěru inkasovali a o Ligu mistrů bychom přišli. Ale v takových zápasech potřebujete i štěstí. A to jsem měl několikrát nejen já, ale celá Slavia. Velké štěstí jsme měli už v domácí odvetě proti Žilině, která měla několik velkých šancí. No a samozřejmě jsme se vůbec nemuseli do toho předkola dostat, kdyby Liberec v posledním kole předchozího ligového ročníku neprohrál v Mladé Boleslavi. Prostě se všechno sešlo, což se dřív i potom později třeba v domácím zápase proti Tiraspolu nepovedlo.

Lidovky.cz: Vraťme se k zápasu s Ajaxem. Na co si po postupu nejvíc pamatujete?

Jak z nás všech spadla po tom druhém gólu Standy Vlčka obrovská nervozita, která se změnila v euforii. Člověk si ale uvědomil, co dokázal, až ve chvíli, když se kolem něj seskupili staří chlapi se slzami v očích, kteří nám děkovali, že jsme ukončili dobu věčného čekání na Ligu mistrů.

Lidovky.cz: Kdybyste byl nyní na místě současného kouče Jindřicha Trpišovského, co byste hráčům poradil, aby se jim podařilo navázat na váš postup?

Kluci se nemají čeho bát. Mají náskok, jako tým jsou kvalitnější, podobné zápasy už zažili loni v Evropské lize. Takže by do toho měli jít s čistou hlavou a bez nervů. Ano, dá se očekávat mírná nervozita jako v Kluži, jde přece jen o hodně. Ale nervózní bude i Kluž, Slavia by neměla být svázaná, všechno hraje pro ni, včetně fanoušků. Na druhou stranu uznávám, že my jsme na rozdíl od kluků neměli co ztratit. Naopak kluci, kterým klub v té době dlužil nějaké peníze, si mohli jen polepšit.

Lidovky.cz: V minulých dvou letech měla Slavia rovněž velké ambice hrát v Lize mistrů, její sny však překazily APOEL Nikósie a Dynamo Kyjev. Podaří se obrozené Slavii napotřetí postoupit?

Slávka vyhraje. Je to o prvním gólu a ten dá ona. Kluž to tradičně jako každý balkánský klub neunese a kluci jim přidají další góly a s fanoušky si užijí postup. Slavia se hlavně musí soustředit na to, aby se kluci nenechali vyprovokovat. Musí zůstat klidní, i když proti nim odpíská rozhodčí nějaký kontroverzní zákrok. Když si kluci budou hrát svoje, vyhrají a dokážou, že jsou kvalitnější tým než Kluž.