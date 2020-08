VAR na všech zápasech? Od ledna bychom měli mít video všude, říká za komisi rozhodčích Wilczek

Na listině rozhodčích pro novou sezonu profesionálních soutěží přibylo šest hlavních a čtyři asistenti. Celkem je pro ročník 2020/21 připraveno 81 rozhodčích. Dvaadvacet z nich je aktuálně proškoleno pro potřeby VAR.



„Nováčci začnou v dorostenecké lize, budou jezdit jako čtvrtí rozhodčí na druhou a pak i první ligu, aby se seznámili s prostředím, s komunikátory, na které nejsou zvyklí. Postupně je budeme zapracovávat,“ poznamenal místopředseda komise rozhodčích Martin Wilczek.



Všichni sudí včetně delegátů jdou ve čtvrtek na první kolo koronavirových testů.



„Na jaře jsme se testovali co čtrnáct dnů. Hráči první ligy v této sezoně budou testování jednou týdne, u druhé ligy je to jednou měsíčně. My počet testů ještě řešíme, uvidíme, jak se vedení FAČR rozhodne,“ dodal Wilczek.