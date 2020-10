Velbloudi před domem a útěk před raketou. Pekhart promluvil o životě v Izraeli i soupeři Plzně

Varšava Fotbalovou Plzeň čeká zápas podzimu, v cestě do základní skupiny Evropské ligy jí stojí už jen Hapoel Beer-Ševa. Dres izraelského celku v nedávné minulosti hájil také Tomáš Pekhart. „Nejsou v ideálním rozpoložení, ani kvalita kádru není taková jako tehdy,“ řekl český útočník na adresu čtvrtečního soupeře Viktorie.

V Hapoelu Beer-Ševa jste strávil sezonu 2017/18. Jak na tuto část své kariéry vzpomínáte?

Z fotbalového hlediska se jednalo o úspěšné angažmá, ale z lidského mi to tam úplně nepřirostlo k srdci. Myslel jsem, že mi klub sežene bydlení v Tel-Avivu, a budu každý den dojíždět na tréninky. Ale nějak se to zadrhlo. Beer-Ševa je v podstatě poušť, před domem se mi procházeli velbloudi. (směje se) Opravdu se mi tam nelíbilo. Sice jsem měl smlouvu ještě na dva roky, ale hned po první sezoně jsem chtěl odejít.

Prý jste bydlel jen pár kilometrů od pásma Gazy. Máte nějaký opravdu nepříjemný zážitek?

V den zápasu Evropské ligy nám pět kilometrů od baráku spadla raketa. Hned se spustil alarm. Každý dům v této oblasti měl svůj bunkr, do kterého jsme se okamžitě běželi schovat. Válka je tam, dá se říct, na denním pořádku. Je naprosto běžné, že si jdete sednout na kafe, a okolo vás chodí skoro všichni se samopaly. Je to něco úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí.

Proč jste se tehdy rozhodl právě pro přestup do Izraele? Přeci jen je to poměrně exotická fotbalová adresa.

V té době to byl hodně úspěšný klub, který si v Evropské lize připsal třeba skalp Southamptonu nebo Interu Milán. Majitelka Alona Barkatová do fotbalu pumpovala spoustu peněz. Nebudu zakrývat, že jsem dostal fantastickou nabídku, která splnila moje veškerá očekávání.

Jak lidé v Izraeli vnímají fotbal? Jsou fanoušci hodně horkokrevní?Krátce po mém příchodu byl dostaven krásný nový stadion s kapacitou třiceti tisíc míst. Fanoušci byli skvělí, na každý zápas bylo vyprodáno. Aktuálně je Beer-Ševa v úplně jiné situaci, než když jsem tam působil.

Co se stalo?

Majitelka to před rokem a půl zabalila, takže klub už nemá takové finanční možnosti. Všichni hráči s vyššími smlouvami museli odejít. Na stadionu se řeší problém se střechou, jejíž část se snad měla zřítit během jednoho utkání, takže Hapoel ani nehraje na domácí půdě. Rozhodně nejsou v ideálním rozpoložení, ani kvalita kádru není taková jako tehdy. Ale v kvalifikaci Evropské ligy pořád postupují.

Jakou kvalitu má vůbec izraelská nejvyšší soutěž?

Liga není špatná. Hráči jsou kvalitní, akorát jejich mentalita je trochu jiná. S balonem si vědí rady, jsou šikovní, ale přístup k tréninku nemají ideální. Oproti ostatním národům nejsou Izraelci tolik pracovití, profesionalita tam trochu vázne.

Tomáš Pekhart aktuálně působí v polské Legii Varšava.

Už jste to trochu nakousl, ale co klubové zázemí? Na vysoké úrovni, stejně jako stadion?

Stadion byl opravdu fantastický, tréninkové centrum představovalo přesný opak. To byla absolutní katastrofa, s ničím takovým jsem se během své kariéry nesetkal. Jednalo se o starý stadion, kde hrála Beer-Ševa v minulosti. Příšerné, všechno se rozpadalo. Ale dostaly se ke mně informace, že zhruba před rokem postavili nové, trochu lepší tréninkové hřiště.

Aktuálně působíte v Legii Varšava. Zatím se vám daří střelecky, ale v lize jste až devátí. Jak se vám v Polsku líbí?

Hraju pravidelně, dávám góly, minulou sezonu jsme zakončili titulem, takže super. Máte pravdu, teď se nám v lize zatím tolik nedaří. Dvakrát jsme prohráli, došlo k výměně trenéra. Pohled na tabulku může být trochu zkreslený, protože náš víkendový zápas byl zrušen.

Z jakého důvodu?

Nehráli jsme, abychom se mohli pořádně připravit na čtvrteční evropské poháry. Škoda, že jsme nezvládli předkolo Ligy mistrů proti kyperské Omonii. Doufám, že se dostaneme alespoň do základní Evropské ligy. To je náš momentální cíl.

V cestě už vám stojí pouze Karabach, v posledních letech pravidelný účastník evropských pohárů. Co od zápasu očekáváte?

Je to výborný tým s dobrým finančním zázemím. Mají hodně peněz, kupují cizince, působí tam hodně Brazilců. Hrajeme doma, ale určitě nás nečeká nic snadného. Rozhodne jen jeden zápas, což je hodně ošidné. Může se stát cokoliv. Od pondělka jsme se na Karabach začali poctivě připravovat, tak uvidíme, jak to dopadne.